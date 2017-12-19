GBPUSD Понедельник 18 Декабря - Разворот вверх или продолжение движения вниз - страница 2
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дневной
5ти минутный.
Обстановка на 15 минутном графике.
На часовом графике так в канале.
Я склоняюсь к развороту вверх
Я вниз и евро тоже...
Еще один с 1 часового графика для размышления.
Индикаторы в отличие от нашего сознания, бескомпромиссно представляют текущую ситуацию.
На D1 видно, как GBPUSD стремится в угол фигуры, образованный линиями (углами) Ганна. Согласно этой теории, до Нового года движений никаких не будет, только флэт. Через 1-2 неделю после Нового года ожидается резкое движение в какую-то сторону.
Интересно наблюдать как распределение голосов меняется. До того как график не двигался большинство утверждали что фунт пойдёт вниз.
Многие противоречия в вопросах анализа рынка возникают из за несогласованных временных диапазонах обсуждения. На самом деле все правы.)
Как говорится у хорошего аналитика всегда есть две стороны прогноза :-)
Не наш метод.
Этот классический:
Это с применением ОИ. И тут ведь вот какое дело. В азиатскую сессию сигналов нет и ТС приходится перед открытием азиатов, умудрятся прогнозировать следующий сигнал аж через целую азиатскую сессию... ОИ, думаю всё таки повышает качество обучения, но из за такого пробела на него идёт дополнительная нагрузка что частично невилирует его преимущество, но на самом ФОРТС это находка :-)
А по фунту картина маслом. Сам если честно думал последний сигнал будет вниз, а он оказался вверх. Да и кого вообще интересует что я там себе на думал. Так что сидим.... ждём.
Обратите внимание на последний сигнал, тоже вверх..... Это я тем кто собрался вниз... :-)