The IIN system - страница 2

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Итак приступаю к реализации Мягкий вариант Рис. 1. - то есть при старте открытие в обе стороны, затем передвигаем Sell stop вслед на Bid ценой (но только вверх, ни шагу вниз), а Buy stop двигаем за Ask ценой (но только вниз, ни шагу вверх)...

 

The IIN system.mq5

version   "1.000"

При старте открываемся в две стороны (пока без проверок, просто отсылаем торговые приказы), после чего контролируется расстояние от цены до отложенного ордера. Если отложенного ордера нужного типа нет - выставляем отложенный ордер.

Файлы:
The_IIN_system.mq5  23 kb
 
Файлы:
The_IIN_system.mq5  27 kb
 

еще бы скрины растущего профита видеть )

 
o_o:

еще бы скрины растущего профита видеть )


Пробую закрытие по прибыли делать. Как сваяю, так и сразу график будет.

 
o_o:

еще бы скрины растущего профита видеть )


По поводу рисунка 2 и "мягкости:

IIN system pic.2

цена идёт вверх, периодически срабатывают отложенные Sell stop - здесь средства никак не могут быть выше баланса.

 

Решил уйти от "канал" который образует самая верхняя позиция Sell и самая нижняя позиция Buy - так как такой "канал" имеет свойство растягиваться (увеличиваться) по вертикале и цена просто болтается в нём.

The IIN system

1.002 Изменения:

  • добавлен параметр Stop loss (breakeven) - как только позиция станет прибыльной на breakeven пунктов, Stop loss переносится в безубыток. Далее, с шагом Trailing step уровень Stop loss следует за ценой, постепенно защищая всё больше прибыли
  • добавлен параметр Planned profit - планируемая прибыль (в деньгах) - при достижении этого уровня закрываем все позиции
  • изменена функция CalculateAllPositions - теперь она ищет 
    • count_buys - количество всех Buy позиций
    • price_highest_buy  - цена самой высокой Buy позиции
    • price_lowest_buy - цена самой низкой Buy позиции
    • count_sells        - количество всех Sell позиций   
    • price_lowest_sell  - цена самой низкой Sell позиции 
    • price_highest_sell - цена самой высокой Sell позиции 
    • profit_buy         - количество всех Sell позиций
  • теперь нельзя разместить Buy loss выше самой низкой Sell позиции
  • теперь нельзя разместить Stop loss ниже самой высокой Sell позиции
  • если закрытие по SL:
    • если была закрыта Buy позиция - закрываем самую низкую Sell позицию
    • если была закрыта Sell позиция - закрываем самую высокую Buy позицию

Все тесты в таблице даны в режиме генерации тиков OHLC (кстати, в данной версии советника результаты тестов в режиме генерации тиков "Все тики" практически неотличимы от режима OHLC) используют одни и те же входные параметры:

The IIN system 1.002 Входные параметры

SymbolPassResultProfitExpected PayoffProfit FactorRecovery FactorSharpe RatioCustomEquity DD %Trades
EURJPY 14 5911,32 10411,72 10,02 1,39 4,86 0,11 0 6,84 1039
AUDUSD 5 5490,26 2093,24 5,38 1,18 1,11 0,06 0 5,85 389
EURGBP 11 5043,80 7658,81 13,18 1,41 2,89 0,12 0 7,47 581
USDCHF 2 4545,22 2775,26 6,47 1,26 1,19 0,08 0 7,21 429
EURUSD 0 3821,79 4585,10 7,63 1,30 1,64 0,09 0 9,05 601
CHFJPY 10 3616,63 5807,24 6,84 1,26 1,58 0,09 0 9,90 849
AUDNZD 6 3613,57 -963,12 -2,38 0,91 -0,40 -0,03 0 8,04 404
AUDCAD 7 3535,60 948,40 2,38 1,10 0,35 0,03 0 8,75 398
EURNZD 15 3082,06 8186,88 5,06 1,17 1,58 0,06 0 12,39 1617
EURCAD 16 2716,25 4601,09 3,71 1,13 1,04 0,05 0 12,74 1239
AUDJPY 9 2663,54 993,76 1,30 1,04 0,26 0,01 0 11,64 762
GBPJPY 18 2559,54 7009,97 2,99 1,08 1,35 0,02 0 14,46 2347
CADCHF 19 2502,31 1195,33 3,21 1,11 0,30 0,04 0 12,47 372
GBPUSD 1 1700,45 8250,44 6,25 1,16 1,01 0,05 0 22,49 1320
USDCAD 4 1479,98 -485,77 -0,67 0,98 -0,07 0,00 0 19,94 722
USDJPY 3 1400,81 636,45 0,76 1,02 0,09 0,01 0 21,87 837
EURCHF 13 1102,20 -4757,90 -23,79 0,57 -0,67 -0,16 0 22,90 200
AUDCHF 8 947,51 38064,04 90,41 2,29 0,99 0,08 0 71,83 421
GBPCHF 17 850,77 637,85 0,56 1,01 0,06 0,01 0 36,01 1142
EURAUD 12 810,46 1149,80 0,80 1,03 0,09 0,01 0 38,43 1440

позже будут результаты тестов в режиме "Все тики" в виде картинок ...

Файлы:
The_IIN_system.mq5  42 kb
 

Результаты тестов в режиме "Все тики":

The IIN system 1.002 EURJPY, H1

Рис. 1 The IIN system 1.002 EURJPY, H1

The IIN system 1.002 AUDUSD, H1

Рис. 2 The IIN system 1.002 AUDUSD, H1

The IIN system 1.002 EURGBP, H1

Рис. 3 The IIN system 1.002 EURGBP, H1

The IIN system 1.002 USDCHF, H1

Рис. 4 The IIN system 1.002 USDCHF, H1

The IIN system 1.002 EURUSD, H1

Рис. 5 The IIN system 1.002 EURUSD, H1

The IIN system 1.002 CHFJPY, H1

Рис. 6 The IIN system 1.002 CHFJPY, H1

The IIN system 1.002 AUDNZD, H1

Рис. 7 The IIN system 1.002 AUDNZD, H1

The IIN system 1.002 AUDCAD, H1

Рис. 8 The IIN system 1.002 AUDCAD, H1

The IIN system 1.002 EURNZD, H1

Рис. 9 The IIN system 1.002 EURNZD, H1

The IIN system 1.002 EURCAD, H1

Рис. 10 The IIN system 1.002 EURCAD, H1

The IIN system 1.002 AUDJPY, H1

Рис. 11 The IIN system 1.002 AUDJPY, H1

The IIN system 1.002 GBPJPY, H1

Рис. 12 The IIN system 1.002 GBPJPY, H1

The IIN system 1.002 CADCHF, H1

Рис. 13 The IIN system 1.002 CADCHF, H1

The IIN system 1.002 GBPUSD, H1

Рис. 14 The IIN system 1.002 GBPUSD, H1

The IIN system 1.002 USDCAD, H1

Рис. 15 The IIN system 1.002 USDCAD, H1

The IIN system 1.002 USDJPY, H1

Рис. 16 The IIN system 1.002 USDJPY, H1

The IIN system 1.002 EURCHF, H1

Рис. 17 The IIN system 1.002 EURCHF, H1

The IIN system 1.002 AUDCHF, H1

Рис. 18 The IIN system 1.002 AUDCHF, H1

The IIN system 1.002 GBPCHF, H1

Рис. 19 The IIN system 1.002 GBPCHF, H1

The IIN system 1.002 EURAUD, H1

Рис. 20 The IIN system 1.002 EURAUD, H1


 
Извиняюсь, сайт несколько раз обновлялся и я не уследил: сейчас добавлю в пост  версию 1.002
 
Maxim Dmitrievsky:

Наблюдал за некоторыми вашими сообщениями с умеренно утвердительным тоном, якобы вы что-то вообще можете сказать про рынок. Но после таких фраз начал задумываться...

про бругзит дц начали предупреждать за неделю, как и обо всех остальных мега новостях. Мартингейлы льют не на них (т.к. выключаются) а на монотонных тенденциях

Золотые слова. Абсолютно верно. Замечу ИМЕННО "на монотонных тенденциях"... :-)
Им пох на новости включая брукзиты... :-) там баланс улетает ап.
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