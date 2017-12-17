The IIN system - страница 2
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Итак приступаю к реализации Мягкий вариант Рис. 1. - то есть при старте открытие в обе стороны, затем передвигаем Sell stop вслед на Bid ценой (но только вверх, ни шагу вниз), а Buy stop двигаем за Ask ценой (но только вниз, ни шагу вверх)...
The IIN system.mq5
version "1.000"
При старте открываемся в две стороны (пока без проверок, просто отсылаем торговые приказы), после чего контролируется расстояние от цены до отложенного ордера. Если отложенного ордера нужного типа нет - выставляем отложенный ордер.
еще бы скрины растущего профита видеть )
еще бы скрины растущего профита видеть )
Пробую закрытие по прибыли делать. Как сваяю, так и сразу график будет.
еще бы скрины растущего профита видеть )
По поводу рисунка 2 и "мягкости:
цена идёт вверх, периодически срабатывают отложенные Sell stop - здесь средства никак не могут быть выше баланса.
Решил уйти от "канал" который образует самая верхняя позиция Sell и самая нижняя позиция Buy - так как такой "канал" имеет свойство растягиваться (увеличиваться) по вертикале и цена просто болтается в нём.
The IIN system
1.002 Изменения:
Все тесты в таблице даны в режиме генерации тиков OHLC (кстати, в данной версии советника результаты тестов в режиме генерации тиков "Все тики" практически неотличимы от режима OHLC) используют одни и те же входные параметры:
позже будут результаты тестов в режиме "Все тики" в виде картинок ...
Результаты тестов в режиме "Все тики":
Рис. 1 The IIN system 1.002 EURJPY, H1
Рис. 2 The IIN system 1.002 AUDUSD, H1
Рис. 3 The IIN system 1.002 EURGBP, H1
Рис. 4 The IIN system 1.002 USDCHF, H1
Рис. 5 The IIN system 1.002 EURUSD, H1
Рис. 6 The IIN system 1.002 CHFJPY, H1
Рис. 7 The IIN system 1.002 AUDNZD, H1
Рис. 8 The IIN system 1.002 AUDCAD, H1
Рис. 9 The IIN system 1.002 EURNZD, H1
Рис. 10 The IIN system 1.002 EURCAD, H1
Рис. 11 The IIN system 1.002 AUDJPY, H1
Рис. 12 The IIN system 1.002 GBPJPY, H1
Рис. 13 The IIN system 1.002 CADCHF, H1
Рис. 14 The IIN system 1.002 GBPUSD, H1
Рис. 15 The IIN system 1.002 USDCAD, H1
Рис. 16 The IIN system 1.002 USDJPY, H1
Рис. 17 The IIN system 1.002 EURCHF, H1
Рис. 18 The IIN system 1.002 AUDCHF, H1
Рис. 19 The IIN system 1.002 GBPCHF, H1
Рис. 20 The IIN system 1.002 EURAUD, H1
Наблюдал за некоторыми вашими сообщениями с умеренно утвердительным тоном, якобы вы что-то вообще можете сказать про рынок. Но после таких фраз начал задумываться...
про бругзит дц начали предупреждать за неделю, как и обо всех остальных мега новостях. Мартингейлы льют не на них (т.к. выключаются) а на монотонных тенденциях
Им пох на новости включая брукзиты... :-) там баланс улетает ап.