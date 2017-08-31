Скрипт (не советник) выставляющий отложенные ордера
А смысл? Терминалом элементарно это делается без всяких дополнительных телодвижений, раз всё равно руками каждый раз запускать.
А смысл? Терминалом элементарно это делается без всяких дополнительных телодвижений, раз всё равно руками каждый раз запускать.
В терминале за один раз можно выставить ОДИН отложенный ордер. А вот скрипт может выставить сразу несколько.
В терминале за один раз можно выставить ОДИН отложенный ордер. А вот скрипт может выставить сразу несколько.
если работать с числом меньше 10 ордеров, скрипт использовать смысла нет
Ну не знаю, для кого-то и пять штук отложенных ордеров выставленных за один клик - уже счастье.
Минимальный функционал:
Минимальный функционал:
А возможно, даже упростить интерфейс - уменьшить выбор типа отложенного ордера.
Например есть текущая цена "Price":
- выше этой цены МОЖНО выставить или Buy stop или Sell limit,
- ниже этой цены МОЖНО выставить или Sell stop или Buy limit.
А возможно, даже упростить интерфейс - уменьшить выбор типа отложенного ордера.
Например есть текущая цена "Price":
- выше этой цены МОЖНО выставить или Buy stop или Sell limit,
- ниже этой цены МОЖНО выставить или Sell stop или Buy limit.
Примерно так:
В версии 1.001 для отложенных ордеров вверх и вниз от цены количество вариантов уменьшено вдвое - это позволит легче выбирать нужный вариант.
Как всегда борьба между двумя подходами: минимализм или функционал.
Первая битва - а нужен ли magic?
ЗА: при помощи magic'a можно искать "свои" отложенные ордера
ПРОТИВ: во входных параметрах появится МИНИМУМ ещё одна строка (а может и две)
Выставление отложенных ордеров максимально быстро: включён режим CTrade::SetAsyncMode.
Благодаря асинхронному режиму скрипты Pending orders UP и Pending orders DOWN выставляют пять заявок (время от отправки первого торгового приказа до подтверждения о размещении последнего отложенного ордера) за время от 70 до 80 миллисекунды!
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Общая идея (пока грубо) - это скрипт (именно скрипт, не советник) выставляет несколько отложенных ордеров. Типы ордеров можно выбирать из:
Возможно даже выставляет в две стороны: вверх от цены и вниз.
Любые идеи по возможному функционалу приветствуются.
От меня - как всегда открытый код mql5.