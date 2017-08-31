Скрипт (не советник) выставляющий отложенные ордера

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Общая идея (пока грубо) - это скрипт (именно скрипт, не советник) выставляет несколько отложенных ордеров. Типы ордеров можно выбирать из:

Типы отложенных ордеров в MetaTrader 5

Возможно даже выставляет в две стороны: вверх от цены и вниз.


Любые идеи по возможному функционалу приветствуются.

От меня - как всегда открытый код mql5.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 ( MQL5 ), среда разработки MetaEditor и...
 

А смысл? Терминалом элементарно это делается без всяких дополнительных телодвижений, раз всё равно руками каждый раз запускать.

 
Vitalie Postolache:

А смысл? Терминалом элементарно это делается без всяких дополнительных телодвижений, раз всё равно руками каждый раз запускать.


В терминале за один раз можно выставить ОДИН отложенный ордер. А вот скрипт может выставить сразу несколько.

 
Vladimir Karputov:

В терминале за один раз можно выставить ОДИН отложенный ордер. А вот скрипт может выставить сразу несколько.

если работать с числом меньше 10 ордеров, скрипт использовать смысла нет
 
Alexey Busygin:
если работать с числом меньше 10 ордеров, скрипт использовать смысла нет

Ну не знаю, для кого-то и пять штук отложенных ордеров выставленных за один клик - уже счастье.

 

Минимальный функционал:

Pending orders

 
Vladimir Karputov:

Минимальный функционал:

Pending orders


А возможно, даже упростить интерфейс - уменьшить выбор типа отложенного ордера.

Например есть текущая цена "Price":

  • выше этой цены МОЖНО выставить или Buy stop или Sell limit, 
  • ниже этой цены МОЖНО выставить или Sell stop или Buy limit.
...

 
Vladimir Karputov:

А возможно, даже упростить интерфейс - уменьшить выбор типа отложенного ордера.

Например есть текущая цена "Price":

  • выше этой цены МОЖНО выставить или Buy stop или Sell limit, 
  • ниже этой цены МОЖНО выставить или Sell stop или Buy limit.
...


Примерно так: 

Pending orders 1.001

В версии 1.001 для отложенных ордеров вверх и вниз от цены количество вариантов уменьшено вдвое - это позволит легче выбирать нужный вариант.

 

Как всегда борьба между двумя подходами: минимализм или функционал.

Первая битва - а нужен ли magic?

ЗА: при помощи magic'a можно искать "свои" отложенные ордера

ПРОТИВ: во входных параметрах появится МИНИМУМ ещё одна строка (а может и две)

 

Выставление отложенных ордеров максимально быстро: включён режим CTrade::SetAsyncMode.

Pending orders UP


Pending orders DOWN

 

Благодаря асинхронному режиму скрипты Pending orders UP и Pending orders DOWN выставляют пять заявок (время от отправки первого торгового приказа до подтверждения о размещении последнего отложенного ордера) за время от 70 до 80 миллисекунды!

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