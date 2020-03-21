Алгоритмы, методы решений, сравнение их производительности - страница 11
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Остальные пока только имеют смелость ржать и пальцем тыкать.
серьезно? а вот альтернативная точка зрения.
человек пришел в ветку, о теме которой не имеет ну ни малейшего понятия, причем его сразу оттуда попросили, и загадил ее, перетянув на свой любимый конек.
в итоге съехав в отдельную ветку, он придумал непонятную задачу, которая не имеет никакого отношения ни к обсуждаемым в той ветке дженерикам, ни к практике.
и задачу эту решил с ошибками найбредовейшим способом. по сути не решил. мало того на попытки указать ошибки несет бред.
мало того, это далеко не первый такой раз в его исполнении.
ууу бедненький обидели?
а может вы тоже из тех кто максимум сортировкой массива ищет и просто не понимаете что происходит?
серьезно? а вот альтернативная точка зрения.
человек пришел в ветку, о теме которой не имеет ну ни малейшего понятия, причем его сразу оттуда попросили, и загадил ее, перетянув на свой любимый конек.
в итоге съехав в отдельную ветку, он придумал непонятную задачу, которая не имеет никакого отношения ни к обсуждаемым в той ветке дженерикам, ни к практике.
и задачу эту решил с ошибками найбредовейшим способом. по сути не решил. мало того на попытки указать ошибки несет бред.
мало того, это далеко не первый такой раз в его исполнении.
ууу бедненький обидели?
а может вы тоже из тех кто максимум сортировкой массива ищет и просто не понимаете что происходит?
Знаете очень давно я сперва научился программировать - а потом узнал что есть учебники по программированию. Так же было и с освоением ООП и прочим.
все же факт есть факт никто не привел примера
желательно два с использованием листов и без (т.е. в обще без класса) .
Конечно без всякого использование массива стринг(это для варианта без класса)
ну вопрос сортировки всегда актуален - есть варианты более быстрого упорядочивания чем стандартной функцией и в обще что там за код?.... насколько помню там разные способы сортировки используют в зависимости от величины массива который упорядочиваемым - и возможностью использования доп памяти для ускорения
Было бы интересно в цифрах видеть наиболее производительные алгоритмы, хотя бы по времени исполнения.
Пока что всё похоже на защиту своего варианта как лучшего.
Однако непонятны критерии такой самооценки.
серьезно? а вот альтернативная точка зрения.
человек пришел в ветку, о теме которой не имеет ну ни малейшего понятия, причем его сразу оттуда попросили, и загадил ее, перетянув на свой любимый конек.
в итоге съехав в отдельную ветку, он придумал непонятную задачу, которая не имеет никакого отношения ни к обсуждаемым в той ветке дженерикам, ни к практике.
и задачу эту решил с ошибками найбредовейшим способом. по сути не решил. мало того на попытки указать ошибки несет бред.
мало того, это далеко не первый такой раз в его исполнении.
ууу бедненький обидели?
а может вы тоже из тех кто максимум сортировкой массива ищет и просто не понимаете что происходит?
Да, согласен... Это было ожидаемо, но хотелось от Петра совсем иного (если попытаться проанализировать что я предложил ему, то будет понятна моя цель)
И с этим согласен. Но ветка была создана для иного - показать, обсудить.
Но не ржать. Причём тут обидели? Балаган развели. Сначала Пётр начал его разводить у Василия, я попросил сюда для спокойного обсуждения, и не только Петра. Задумка-то была другой - не поржать над заблуждением, а рассказать, разъяснить... Ну и, что более интересно - пытаться придумывать интересные алгоритмы. Понимаете? Нет?
:))) Конечно. Куда уж мне сирому :)))
Было бы интересно в цифрах видеть наиболее производительные алгоритмы, хотя бы по времени исполнения.
Пока что всё похоже на защиту своего варианта как лучшего.
Однако непонятны критерии такой самооценки.
Вооот - думаю, многим бы было это интересно.
Ну а то, что Пётр, уперевшись в своё Я, доказывает странности - тут все знают, и всем это уже надоело.
Лично мне хотелось бы, чтобы Пётр направил своё упорство в иное русло - не городить огороды, а понять что ему предлагается.
Вооот - думаю, многим бы было это интересно.
Ну а то, что Пётр, уперевшись в своё Я, доказывает странности - тут все знают, и всем это уже надоело.
Лично мне хотелось бы, чтобы Пётр направил своё упорство в иное русло - не городить огороды, а понять что ему предлагается.
Время, затраченное на работу любого алгоритма проще спрогнозировать/просчитать по моему, если знать время выполнения функции повторив её к примеру 10000 раз
Но, я не сталкивался пока с проблемой невыполнения кода до конца, каким бы он сложным не получалсяКак говорится - браво MQL !
Вооот - думаю, многим бы было это интересно.
Ну а то, что Пётр, уперевшись в своё Я, доказывает странности - тут все знают, и всем это уже надоело.
Лично мне хотелось бы, чтобы Пётр направил своё упорство в иное русло - не городить огороды, а понять что ему предлагается.
Да никто не против помочь и объяснить и т.д. Но Пётр в стольких темах всё сводит к одному и тому же, что объяснять и помогать нет желания.
Пока что я тут вижу лишь высмеивание человека, который имел смелость выложить сюда своё решение.
Понятно, что оно ... мягко сказать - никудышное от слова совсем. Но он выложил. Остальные пока только имеют смелость ржать и пальцем тыкать.