EURJPY от 100 до 300 пипс вниз.
Мне интересно как все проголосуют. Сам же думаю минимум 120-130 пипс падение будет.
Вопрос некорректен.
Будет, конечно. Гарантированно. Вот только когда?
Вопрос некорректен.
Будет, конечно. Гарантированно. Вот только когда?
Извиняйте))
До конца недели 100-150 пипс.
Как видно из графика EURJPY:
уже, примерно, три месяца цена пребывает в коридоре около 300 старых пп. Значения MACD тоже мизерные - в пределах 7пп. То есть имеем флет. Есть известное форексовское выражение: "Если имеем тренд вверх, то нужно открываться вверх, а не думать, что цена вдруг развернётся и пойдёт вниз". Перефразируем это выражение для флета: скорее всего флет продолжится и сейчас гадать, куда он развернётся, мне кажется, нет смысла. Поэтому я проголосовал за второй пункт. Есть смысл обратить внимание на другие валюты, например, на USDCHF. Она развернулась вверх, причём она пребывает только в начале своего восхождения.
Как видно из графика EURJPY:
уже, примерно, три месяца цена пребывает в коридоре около 300 старых пп. Значения MACD тоже мизерные - в пределах 7пп. То есть имеем флет. Есть известное форексовское выражение: "Если имеем тренд вверх, то нужно открываться вверх, а не думать, что цена вдруг развернётся и пойдёт вниз". Перефразируем это выражение для флета: скорее всего флет продолжится и сейчас гадать, куда он развернётся, мне кажется, нет смысла. Поэтому я проголосовал за второй пункт. Есть смысл обратить внимание на другие валюты, например, на USDCHF. Она развернулась вверх, причём она пребывает только в начале своего восхождения.
8 месяцев роста можно сказать. Подряд.
Флет тоже вижу на недельке и днях.
На неделе уже можно спокойно нисходящую линию можно рисовать. То есть технически уже есть о чем можно помечтать)
Дальнейший рост маловероятен, как минимум без корреляции или сильного отката.
8 месяцев роста можно сказать. Подряд.
Флет тоже вижу на недельке и днях.
На неделе уже можно спокойно нисходящую линию можно рисовать. То есть технически уже есть о чем можно помечтать)
Дальнейший рост маловероятен, как минимум без корреляции или сильного отката.
Вы имеете ввиду без коррекции ? Рамис, Вы не могли бы привести скриншот, с нарисованной нисходящей линией "на неделе".(На недельном графике?) Я просто хотел бы уточнить.
Вы имеете ввиду без коррекции ? РамиЗ, Вы не могли бы привести скриншот, с нарисованной нисходящей линией "на неделе".(На недельном графике?) Я просто хотел бы уточнить.
Этот вид анализа очень удобен чтобы смотреть немного в будущее. Сам я как видите, предполагая общую картину, долгосрочную, открываю позиции на продажу. Конечно не в самых выгодных местах. )
пробою дневного лоу
Рамиз, я вижу Ваши графики. На мой субъективный взгляд, наклон вниз преувеличен. С таким же успехом канал можно нарисовать горизонтальным. Мне кажется, Вы его так рисуете, поскольку у Вас сделки вниз и психологически, Вам кажется, что канал направлен немножко вниз. Впрочем, может быть Вы правы. Дай вам бог, чтобы Вы оказались правы, раз у Вас уже сделки вниз.
С таким же успехом канал можно нарисовать горизонтальным. Дай вам бог, чтобы Вы оказались правы, раз у Вас уже сделки вниз.
Не исключенно, в том то и дело, каждый по разному может увидеть одну картину, за годы я понял что, все может получиться на результате наоборот)
Спасибо Виктор. Там по 0.01 сделки, переживу если что - то изменится)
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