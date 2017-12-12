Помогите найти советник

Новый комментарий
 
Привет ребята!  Прошу у вас помощи. Мне нужен советник работающий на пересечении средних скользящих Moving Average и желательно с сопровождением, тралом ордеров. 
 
an.manakoff_:
Привет ребята!  Прошу у вас помощи. Мне нужен советник работающий на пересечении средних скользящих Moving Average и желательно с сопровождением, тралом ордеров. 

Выполните поиск по сайту. Окно поиска справа вверху:

Переход вправо вверх -> Ввод текста -> Сортировка по КолоБазе



 
Vladimir Karputov:

Выполните поиск по сайту. Окно поиска справа вверху:

 ->  -> 




Спасибо. 

 

Таких советников тысячи. 

 
Sergey Vradiy:

Таких советников тысячи. 


В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали  советника по своему опыту. 

 
an.manakoff_:

В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали  советника по своему опыту. 


Выбирайте любой. Вот первые из списка:

 
an.manakoff_:

В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали  советника по своему опыту. 


https://www.mql5.com/ru/charts/7876821/euraud-m5-fbs-inc


идеально работает)

 
Mickey Moose:

https://www.mql5.com/ru/charts/7876821/euraud-m5-fbs-inc

идеально работает)

   Особенно это впечатляет на Вашем скрине - это минус 3000 руб

 
STARIJ:

   Особенно это впечатляет на Вашем скрине - это минус 3000 руб

А вы что. Плюс ожидали?
 
Mickey Moose:
А вы что. Плюс ожидали?

Хорошая пара. Тут я бы применил совсем другую стратегию, нежели торговля по машкам. Есть идея написания робота по дифференциалу ставок. 

 
Sergey Vradiy:

Хорошая пара. Тут я бы применил совсем другую стратегию, нежели торговля по машкам. Есть идея написания робота по дифференциалу ставок. 

Могу спросить об этом тех кто может написать
Новый комментарий