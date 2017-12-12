Помогите найти советник
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Привет ребята! Прошу у вас помощи. Мне нужен советник работающий на пересечении средних скользящих Moving Average и желательно с сопровождением, тралом ордеров.
Выполните поиск по сайту. Окно поиска справа вверху:
-> ->
Выполните поиск по сайту. Окно поиска справа вверху:
-> ->
Спасибо.
Таких советников тысячи.
Таких советников тысячи.
В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали советника по своему опыту.
В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали советника по своему опыту.
Выбирайте любой. Вот первые из списка:
В том-то всё и дело, а выбрать трудно. Я и хотел, чтобы подсказали советника по своему опыту.
https://www.mql5.com/ru/charts/7876821/euraud-m5-fbs-inc
идеально работает)
https://www.mql5.com/ru/charts/7876821/euraud-m5-fbs-inc
идеально работает)
Особенно это впечатляет на Вашем скрине - это минус 3000 руб
Особенно это впечатляет на Вашем скрине - это минус 3000 руб
А вы что. Плюс ожидали?
Хорошая пара. Тут я бы применил совсем другую стратегию, нежели торговля по машкам. Есть идея написания робота по дифференциалу ставок.
Хорошая пара. Тут я бы применил совсем другую стратегию, нежели торговля по машкам. Есть идея написания робота по дифференциалу ставок.
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