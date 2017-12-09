Процент выигрыша в орел/решка - страница 2

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Maxim Romanov:
Есть одна теория у меня на счет случайности. 
На самом деле случайность очень сложно создать. То есть случайный ряд тот в котором отсутствуют закономерности любые и это очень сложно, намного проще создать ряд из одних решек.
Человек в квантовой системе-наблюдатель. Наблюдать результат эксперимента= создавать этот результат.
Мы часть квантового мира на который влияют наши наблюдения-значит мы внутри мира, который у нас в голове и находится. Что выпадет орел или решка, зависит от еаших мыслей, по тому что эти выпадения и есть мысли. Мы как-бы наблюдаем собственные мысли. Чем больше мыслей, тем сложнее мир.
Поэтому у пьяного вероятность выпадения одной стороны монетки и поьучается выше, мыслей меньше, генерируется ряд проще. Если не думать вообще, то будет выпадать только одна сторона. С условием, что нет других наблюдателей.
Такая идея


Не факт. Мы с монеткой в макромире.

 
Евгений:


Не факт. Мы с монеткой в макромире.


Мир сам в себе, то что находится снаружи, оно внутри самого себя, визуализировать это можно при помощи бутылки клейна.

 

Считаю все это полной парашей. Теор вер никто не отменял. Почитайте грамотных людей книжки - сами проведите опыты из  не менее 100 бросков - увидите КОЛОКОЛ... распределения  :-)

Всё ИМХО - звиняйте, если че.

[Удален]  
Maxim Romanov:

Мир сам в себе, то что находится снаружи, оно внутри самого себя, визуализировать это можно при помощи бутылки клейна.


 

.

Ну, за понимание!


 
Олег avtomat:


 

.

Ну, за понимание!



ага, примерно так, только это трехмерная бутылка, она типа проекции четырехмерной на трехменую плоскость. Ведь реально она не пересекает сама себя.

 
Alexey Volchanskiy:
 

А теоретически, как объяснить, что я, обычно в пьяном виде, могу выкинуть орел почти в 90% при большом  количестве бросков?

Да ?

Давай играть - будем кидать моенту. Я ставлю одну ставку, ты - две. Выкидываешь орел - банк твой, выкидываешь решку - мой. Кидаем не меньше сотни раз.

Давай, Лёх, обогатишься за мой счет !

С каждой сотни бросков - 90 ставок твои, и 20 ставок мои... Замечательные шансы !

Уверен, что в этой игре - я тебя без проблем уделаю. Угадывать результаты бросков монетки - это тебе не баб штабелями укладывать...
 
Roman Shiredchenko:

Считаю все это полной парашей. Теор вер никто не отменял. Почитайте грамотных людей книжки - сами проведите опыты из  не менее 100 бросков - увидите КОЛОКОЛ... распределения  :-)

Всё ИМХО - звиняйте, если че.


Какие-то там ученые, не помню уже какие, проводили масштабный эксперимент и выяснили ,что наблюдатель способен вызвать отклонение того самого колокола и чем больше людей верят в то, что они способны это сделать и прикладывают усилие в одном направлении, тем сильнее отклонение.

Теория вероятности штука неоспоримая, но она описывает только следствие, причин она не описывает, а случайность не так проста как кажется.

 
George Merts:

Да ?

Давай играть - будешь кидать моенту. Я ставлю одну ставку, ты - две. Выкидываешь орел - банк твой, выкидываешь решку - мой. Кидаем не меньше сотни раз.

Давай, Лёх, обогатишься за мой счет !

С каждой сотни бросков - 90 ставок твои, и 20 ставок мои... Замечательные шансы !

Уверен, что в этой игре - я тебя без проблем уделаю. Угадывать результаты бросков монетки - это тебе не баб штабелями укладывать...

так влоб задача не решится)) так он может и проиграть, но это не означает, что он врет.

 
Maxim Romanov:

так влоб задача не решится)) так он может и проиграть, но это не означает, что он врет.

А что же это означает ?

Сказано было - "в 90% случаев может выкинуть орла".  Соответственно, 90% ставок - его, и 10% двойных ставок - мои, задача запросто решена.

 
Maxim Romanov:

Какие-то там ученые, не помню уже какие, проводили масштабный эксперимент и выяснили ,что наблюдатель способен вызвать отклонение того самого колокола и чем больше людей верят в то, что они способны это сделать и прикладывают усилие в одном направлении, тем сильнее отклонение.

цру, проект stargate.
Вот описание подобных экспериментов - https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00787R000200130005-3.pdf

Тут больше документов по этому проекту - https://www.cia.gov/library/readingroom/search/site/stargate

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