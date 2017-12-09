Процент выигрыша в орел/решка - страница 2
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Есть одна теория у меня на счет случайности.
Не факт. Мы с монеткой в макромире.
Не факт. Мы с монеткой в макромире.
Мир сам в себе, то что находится снаружи, оно внутри самого себя, визуализировать это можно при помощи бутылки клейна.
Считаю все это полной парашей. Теор вер никто не отменял. Почитайте грамотных людей книжки - сами проведите опыты из не менее 100 бросков - увидите КОЛОКОЛ... распределения :-)
Всё ИМХО - звиняйте, если че.
Мир сам в себе, то что находится снаружи, оно внутри самого себя, визуализировать это можно при помощи бутылки клейна.
.
Ну, за понимание!
.
Ну, за понимание!
ага, примерно так, только это трехмерная бутылка, она типа проекции четырехмерной на трехменую плоскость. Ведь реально она не пересекает сама себя.
А теоретически, как объяснить, что я, обычно в пьяном виде, могу выкинуть орел почти в 90% при большом количестве бросков?
Да ?
Давай играть - будем кидать моенту. Я ставлю одну ставку, ты - две. Выкидываешь орел - банк твой, выкидываешь решку - мой. Кидаем не меньше сотни раз.
Давай, Лёх, обогатишься за мой счет !
С каждой сотни бросков - 90 ставок твои, и 20 ставок мои... Замечательные шансы !Уверен, что в этой игре - я тебя без проблем уделаю. Угадывать результаты бросков монетки - это тебе не баб штабелями укладывать...
Считаю все это полной парашей. Теор вер никто не отменял. Почитайте грамотных людей книжки - сами проведите опыты из не менее 100 бросков - увидите КОЛОКОЛ... распределения :-)
Всё ИМХО - звиняйте, если че.
Какие-то там ученые, не помню уже какие, проводили масштабный эксперимент и выяснили ,что наблюдатель способен вызвать отклонение того самого колокола и чем больше людей верят в то, что они способны это сделать и прикладывают усилие в одном направлении, тем сильнее отклонение.
Теория вероятности штука неоспоримая, но она описывает только следствие, причин она не описывает, а случайность не так проста как кажется.
Да ?
Давай играть - будешь кидать моенту. Я ставлю одну ставку, ты - две. Выкидываешь орел - банк твой, выкидываешь решку - мой. Кидаем не меньше сотни раз.
Давай, Лёх, обогатишься за мой счет !
С каждой сотни бросков - 90 ставок твои, и 20 ставок мои... Замечательные шансы !Уверен, что в этой игре - я тебя без проблем уделаю. Угадывать результаты бросков монетки - это тебе не баб штабелями укладывать...
так влоб задача не решится)) так он может и проиграть, но это не означает, что он врет.
так влоб задача не решится)) так он может и проиграть, но это не означает, что он врет.
А что же это означает ?
Сказано было - "в 90% случаев может выкинуть орла". Соответственно, 90% ставок - его, и 10% двойных ставок - мои, задача запросто решена.
Какие-то там ученые, не помню уже какие, проводили масштабный эксперимент и выяснили ,что наблюдатель способен вызвать отклонение того самого колокола и чем больше людей верят в то, что они способны это сделать и прикладывают усилие в одном направлении, тем сильнее отклонение.
цру, проект stargate.
Вот описание подобных экспериментов - https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00787R000200130005-3.pdf
Тут больше документов по этому проекту - https://www.cia.gov/library/readingroom/search/site/stargate