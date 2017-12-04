Прогноз рубля на понедельник 4.12.2017 - после принятия налоговой реформы в США
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Интересно мнение коллег - идейных борцов за денежные знаки)
С одной стороны - новость заранее была отработана в пятницу. По правилу покупай слухи, - рубль в пятницу уже завалили:
Значит в понедельник будут продавать факты - ломанемся с открытия вниз.
Но, могут быть и другие стороны...
Мне кажется, что налоговая реформа в США очень слабо связан с экономикой России. Поэтому я проголосовал за "Рубль останется в текущем диапазоне". А то, что Рубль в пятницу слегка просел, может быть связано с другими факторами. На эту новость даже EURUSD не отреагировал. 70 пп(4) движения - не в счёт - это мелочь, в пределах шума.
Мне кажется, что налоговая реформа в США очень слабо связан с экономикой России. Поэтому я проголосовал за "Рубль останется в текущем диапазоне". А то, что Рубль в пятницу слегка просел, может быть связано с другими факторами. На эту новость даже EURUSD не отреагировал. 70 пп(4) движения - не в счёт - это мелочь, в пределах шума.
- Рубль резко укрепится - график RUBUSD вниз.
- Рубль останется в текущем диапазоне.
- Рубль резко ослабнет - график RUBUSD вверх.
- Да хрен его знает...
Последняя цель, на которую он смотрел была 54-55 рублей за доллар. Давно не смотрел, но не думаю, что много чего изменилось. Реформа в США тут никаким боком. Если упадет цена на нефть, возможно рубль и шелохнется, хотя последнее время он и на неё слабо реагирует. Единственное к чему это может привести - к меньшему пополнению ЗВР от сверхдоходов.
рубли начнуть реагировать на нефть когда, она дешеветь начнет, рост цены на нефть не даст рублю не чего.
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