Распараллеливание вычислений МТ4 - страница 2
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Это не моя идея, а подсмотренная, поэтому не знаю какой будет результат - сам я пользуюсь AMD, где все ядра реальные, поэтому отпишитесь, меняется ли производительность в сторону увеличения при таком подходе, если не сложно.
Ну что, голуби мои сизокрылые, работает!!!! При отключении HyperThreading 10 терминалов грузят 10 ядер на 100%. Никогда не думал, что HyperThreading такая глупость.
Внизу видны 10 открытых терминалов. Всем спасибо!
Ну что, голуби мои сизокрылые, работает!!!! При отключении HyperThreading 10 терминалов грузят 10 ядер на 100%. Никогда не думал, что HyperThreading такая глупость.
Внизу видны 10 открытых терминалов. Всем спасибо!
ежики плакали и кололись... на МТ5 многоядерность в тестере решена изначально давно
ежики плакали и кололись... на МТ5 многоядерность в тестере решена изначально давно
Спасибо за ваш коммент 😊 Именно поэтому начинаю переходить на МТ5, но, самая главная проблема, что он сильно отличается от МТ4 в части тестера, на него в 100 тысяч раз меньше индюков, скриптов и другого ПО, в нем есть неизведанные косяки, кои с 2008 года в МТ4 изучены мной досконально, в МТ5 невозможно отключить генетический алгоритм если число прогонов выше 100 млн. МТ5 нет почти ни у одного брокера и еще куча всего. А форекс и без того самое рискованное предприятие в мире. Вот вам и ёжики.
Кто знает, тестер в мт5 тоже можно распараллелить, или только оптимизатор параллельный?
Проверил, все параллелит. Да и логика - параллелить, так все :)
Ну что, голуби мои сизокрылые, работает!!!! При отключении HyperThreading 10 терминалов грузят 10 ядер на 100%. Никогда не думал, что HyperThreading такая глупость.
Внизу видны 10 открытых терминалов. Всем спасибо!
Да то что грузит сомнений не было, мне интересно, как меняется производительность одного ядра(HyperThreading и без). С отключением HyperThreading по идеи производительность должна увеличится в два раза.
Да то что грузит сомнений не было, мне интересно, как меняется производительность одного ядра(HyperThreading и без). С отключением HyperThreading по идеи производительность должна увеличится в два раза.
Упс. Я думаю, что реальная загрузка ядра не изменилась, как и его производительность. До меня только что дошло, что само ядро как работало, так и работает, просто виртуальное ядро не загружено, поскольку для него нет ресурсов реального ядра.
Упс. Я думаю, что реальная загрузка ядра не изменилась, как и его производительность. До меня только что дошло, что само ядро как работало, так и работает, просто виртуальное ядро не загружено, поскольку для него нет ресурсов реального ядра.
Я предполагаю, что производительность ядра распалавиненного (с HyperThreading) и целого разное. Т.е. отдельно взятый терминал должен работать быстрее с отключением HyperThreading, вот и интересно, действительно это так и на сколько быстрее.
Я предполагаю, что производительность ядра распалавиненного (с HyperThreading) и целого разное. Т.е. отдельно взятый терминал должен работать быстрее с отключением HyperThreading, вот и интересно, действительно это так и на сколько быстрее.
На самом деле ядро не половинится, просто, если процесс который висит на ядре имеет пропуски в загрузке ядра, например, ждет данных от оперативной памяти, то этот кусок свободного времени грузится другим процессом. Если пропусков нет, то визуально, это выглядит, что часть процессора не загружена, на самом деле это не часть ядра, а "виртуальное" ядро. Виртуальное ядро или Thread (нить) - это просто загрузка свободного времени реального ядра. Если это виртуальное ядро не загружено, значит процессор работает на 100% производительности и у него нет свободного времени, которое он может отдать виртуальному ядру.
Я предполагаю, что производительность ядра распалавиненного (с HyperThreading) и целого разное. Т.е. отдельно взятый терминал должен работать быстрее с отключением HyperThreading, вот и интересно, действительно это так и на сколько быстрее.