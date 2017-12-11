Тестер MT5 и SSD - страница 3
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Сразу не получится, но при первом запуске с /portable терминал скопирует папку mql5 в папку терминала
Жаль. Просто не хотел захламлять компьютер не нужными директориями...
Жаль. Просто не хотел захламлять компьютер не нужными директориями...
Так с диска С: потом можешь удалить всю папку MQL5. Или перед запуском в режиме /portable перенести эту папку вручную.
Так с диска С: потом можешь удалить всю папку MQL5. Или перед запуском в режиме /portable перенести эту папку вручную.
Конечно можно всё. Просто убедился, что другого пути нет.
Конечно можно всё. Просто убедился, что другого пути нет.
Я уже не помню когда мт устанавливал иначе чем так
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51
Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...
Я уже не помню когда мт устанавливал иначе чем так
И под MT5 работает?
И под MT5 работает?
Да. И даже сразу регистрирует новый демо счёт на MQ. И где-то Ренат говорил что достаточно одного файла terminal но не ответил, создаст-ли metaeditor
Да. И даже сразу регистрирует новый демо счёт на MQ. И где-то Ренат говорил что достаточно одного файла terminal но не ответил, создаст-ли metaeditor
Интересно. Но мне не поможет - хотел на 32х битную винду поставить - сейчас только на 64х битной есть терминал.
Скорее всего у Вас не отключена физическая память. При использовании SSD в качестве системного диска и при достаточном объеме RAM(ОЗУ) необходимость в физической памяти отпадает.
А также, нужно попытаться перенести и перенаправить запись файлов пользователем из под которого запускается платформа не на SSD
Если первый раз (а после долгого простоя там 100% все новое), то конечно будет большой объем подготовительной работы по выкачиванию данных и выстраиванию кешей для рыночного окружения.
Обратите внимание, что вы не представили никаких технических описаний условий, но сделали серьезные заявления.
Обновил все торговое окружение, обновил терминал до версии 1702, все подтверждается, очень HDD очень сильно загружен. На 5 агентах еще нормально работает, со временем падает нагрузка до 0, но если подключить шестой агент, то нагрузка уже не падает.
Так с 5 агентами
так с 6 агентами
Советник из стандартной поставки
Если я подключу 7 агент, то загрузка диска вырастает еще больше, при этом нагрузка на процессор падает. На 8 агентах нагрузка на процессор еще меньше становится, HDD загружен на 100%, но скрин я не могу сделать, по тому что комп перестает откликаться.
HDD новый, ему пол года, гибридный от seagate.
На МТ4 я обычно всегда запускал 8 терминалов для оптимизации, такой нагрузки на HDD не было
получилось скрин сделать с 8 агентами
нагрузка на проц 91%, видно, что он простаивает из-за нагрузки на HDD. Оперативной памяти хватает.