Любая стратегия (ручная или авто) требует теоретического обоснования... - страница 5
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Цены как раз используются... Вопрос - как?
Можно сложить High и Low и поделить попалам... А можно применить недавние математические разработки для преобразование цены в нужную информацию. Ведь сама по себе цена не даст Трейдеру полезной инфы.
в каком журнале можно почитать про недавние математические разработки для преобразования цены в нужную информацию?
Просто интересно: откуда появилось такое мнение, что поголовно все используют МА?
Ведь математика не стоит на месте, а все используют старье 50 летней давности, которое и раньше не давало заметных результатов, да и сейчас не видно прогресса в применении этого индикатора... Не логично...
Цены как раз используются... Вопрос - как?
Можно сложить High и Low и поделить попалам... А можно применить недавние математические разработки для преобразование цены в нужную информацию. Ведь сама по себе цена не даст Трейдеру полезной инфы.
Это и есть некая интерпретация МА, ну или наоборот - кому как нравится.
в каком журнале можно почитать про недавние математические разработки для преобразования цены в нужную информацию?
Это и есть некая интерпретация МА, ну или наоборот - кому как нравится.
Не логично! МА - вполне определенный вариант расчета, причем примитивный. И говорить о том, что все остальные варианты расчетов есть "интерпретация МА" по меньшей мере глупо...
Не логично! МА - вполне определенный вариант расчета, причем примитивный. И говорить о том, что все остальные варианты расчетов есть "интерпретация МА" по меньшей мере глупо...
Хотел-бы увидеть этот "определенный вариант расчета", всегда интересно, как он выглядит на самом деле.
Хотел-бы увидеть этот "определенный вариант расчета", всегда интересно, как он выглядит на самом деле.
А в чем проблема? Запустите "поиск"... Есть много информации, где дан подробный расчет МА...
Их несколько тысяч этих расчётов
На скрине 4 индикатора, и 4 совершенно разных расчёта, но все расчёты на основе как вы выразились "старье 50 летней давности", то есть, скользящее среднее. Современный вы наш профессор
Их несколько тысяч этих расчётов
На скрине 4 индикатора, и 4 совершенно разных расчёта, но все расчёты на основе как вы выразились "старье 50 летней давности", то есть, скользящее среднее. Современный вы наш профессор
Не умеешь правильно создавать запросы - это Ваши проблемы, Ученик... Старайся!
Проблемы у как раз таки у вас, судя по вашему предыдущему утверждению.
Я показал всего 0.000001% процент индикаторов, основанных на МА (скользящее среднее)