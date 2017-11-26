Любая стратегия (ручная или авто) требует теоретического обоснования... - страница 5

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Serqey Nikitin:

Цены как раз используются... Вопрос - как?

Можно сложить High и Low и поделить попалам...  А можно применить недавние математические разработки для преобразование цены в нужную информацию. Ведь сама по себе цена не даст Трейдеру полезной инфы.


в каком журнале можно почитать про недавние математические разработки для преобразования цены в нужную информацию?

 
Serqey Nikitin:

Просто интересно: откуда появилось такое мнение, что поголовно все используют МА?

Ведь математика не стоит на месте, а все используют старье 50 летней давности, которое и раньше не давало заметных результатов, да и сейчас не видно прогресса в применении этого индикатора...  Не логично...

Я тоже ма не использую применительно к цене. В формулах робота есть средневзвешенное, но оно решает весьма узкие задачи и веса обоснованы.
 
Serqey Nikitin:

Цены как раз используются... Вопрос - как?

Можно сложить High и Low и поделить попалам...  А можно применить недавние математические разработки для преобразование цены в нужную информацию. Ведь сама по себе цена не даст Трейдеру полезной инфы.

Это и есть некая интерпретация МА, ну или наоборот - кому как нравится.

 
Maxim Dmitrievsky:

в каком журнале можно почитать про недавние математические разработки для преобразования цены в нужную информацию?

Проведите предварительный поиск, и поймете, что новых материалов - ОЧЕНЬ много...  Основная задача - определиться с действительно полезным вариантом для практического применения.
 
Vitaly Muzichenko:

Это и есть некая интерпретация МА, ну или наоборот - кому как нравится.

Не логично! МА - вполне определенный вариант расчета,  причем примитивный.  И говорить о том, что все остальные варианты расчетов есть  "интерпретация МА" по меньшей мере глупо...

 
Serqey Nikitin:

Не логично! МА - вполне определенный вариант расчета,  причем примитивный.  И говорить о том, что все остальные варианты расчетов есть  "интерпретация МА" по меньшей мере глупо...

Хотел-бы увидеть этот "определенный вариант расчета", всегда интересно, как он выглядит на самом деле.

 
Vitaly Muzichenko:

Хотел-бы увидеть этот "определенный вариант расчета", всегда интересно, как он выглядит на самом деле.

А в чем проблема?  Запустите "поиск"...  Есть много информации, где дан подробный расчет МА...
 
Serqey Nikitin:
А в чем проблема?  Запустите "поиск"...  Есть много информации, где дан подробный расчет МА...

Их несколько тысяч этих расчётов

На скрине 4 индикатора, и 4 совершенно разных расчёта, но все расчёты на основе как вы выразились "старье 50 летней давности", то есть, скользящее среднее. Современный вы наш профессор


 
Vitaly Muzichenko:

Их несколько тысяч этих расчётов

На скрине 4 индикатора, и 4 совершенно разных расчёта, но все расчёты на основе как вы выразились "старье 50 летней давности", то есть, скользящее среднее. Современный вы наш профессор


Не умеешь правильно создавать запросы - это Ваши проблемы, Ученик...  Старайся!
 
Serqey Nikitin:
Не умеешь правильно создавать запросы - это Ваши проблемы, Ученик...  Старайся!

Проблемы у как раз таки у вас, судя по вашему предыдущему утверждению.

Я показал всего 0.000001% процент индикаторов, основанных на МА (скользящее среднее)

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