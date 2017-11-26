Любая стратегия (ручная или авто) требует теоретического обоснования... - страница 2

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Serqey Nikitin:
Да, Вы правы, если только это тестирование не было подгонкой под историю...  А это проверяется очень просто: запускается советник с теми же настройками, но только на другой паре....  - результат проверки даст ответ о подгонке под историю...

Ахаха ! Глупость глупее тяжело придумать. 

Покажите пару которая также себя ведет ночью как еврофунт?  Может покажете пару которая в 2:30  также резко устремляется пунктов на 300-500 ? 

Щеткой по металлу лучше зубы не чистить, как и нет смысла метал чистить зубной щеткой. 

 
Dmitiry Ananiev:

Ахаха ! Глупость глупее тяжело придумать. 

Покажите пару которая также себя ведет ночью как еврофунт?  Может покажете пару которая в 2:30  также резко устремляется пунктов на 300-500 ? 

Щеткой по металлу лучше зубы не чистить, как и нет смысла метал чистить зубной щеткой. 

Да, Вы правы! Глупо работать на еврофунт, если есть более динамичные пары...  Ну если только ловить пару пунктов?...
 
Serqey Nikitin:
Да, Вы правы! Глупо работать на еврофунт, если есть более динамичные пары...  Ну если только ловить пару пунктов?...

Когда введут 6 знаков, то будут ловить 300 пунктов за один тик)

 
Vitaly Muzichenko:

Когда введут 6 знаков, то будут ловить 300 пунктов за один тик)

Каждый Трейдер выбирает себе пары под свои возможности.  Для кого то и два пункта - песня...
 
Serqey Nikitin:
Каждый Трейдер выбирает себе пары под свои возможности.  Для кого то и два пункта - песня...

Еще какая! Вам есть что показать ?  А то на словах все за первое место в Форбсе воюют. Мониторинг с реала в студию. 

 

судя по картинке с тестера за робота который вы хотите 750 долларов, вы просто гений по ловле трендов! 


 
Dmitiry Ananiev:

судя по картинке с тестера за робота который вы хотите 750 долларов, вы просто гений по ловле трендов! 


Да, Вы правы - я такой! 6,5 лет без убытков, а если уменьшить размер тейка, так все 9 лет...  Ну не всякому дано...
 

Понятно. Очередной тестерный демо миллионер. 

Вот посмотри как взрослые дяденьки на форексе зарабатывают - 
_http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru

 
Dmitiry Ananiev:

Понятно. Очередной тестерный демо миллионер. 

Вот посмотри как взрослые дяденьки на форексе зарабатывают - 
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru

Продолжайте заглядываться "на взрослых дяденек" - молодым полезно!!!
 

Ну за "молодого" конечно спасибо. А заглядываюсь я на это каждую минуту когда дома. На доход с этого счета квартиру купил...

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