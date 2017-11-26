Любая стратегия (ручная или авто) требует теоретического обоснования... - страница 2
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Да, Вы правы, если только это тестирование не было подгонкой под историю... А это проверяется очень просто: запускается советник с теми же настройками, но только на другой паре.... - результат проверки даст ответ о подгонке под историю...
Ахаха ! Глупость глупее тяжело придумать.
Покажите пару которая также себя ведет ночью как еврофунт? Может покажете пару которая в 2:30 также резко устремляется пунктов на 300-500 ?
Щеткой по металлу лучше зубы не чистить, как и нет смысла метал чистить зубной щеткой.
Ахаха ! Глупость глупее тяжело придумать.
Покажите пару которая также себя ведет ночью как еврофунт? Может покажете пару которая в 2:30 также резко устремляется пунктов на 300-500 ?
Щеткой по металлу лучше зубы не чистить, как и нет смысла метал чистить зубной щеткой.
Да, Вы правы! Глупо работать на еврофунт, если есть более динамичные пары... Ну если только ловить пару пунктов?...
Когда введут 6 знаков, то будут ловить 300 пунктов за один тик)
Когда введут 6 знаков, то будут ловить 300 пунктов за один тик)
Каждый Трейдер выбирает себе пары под свои возможности. Для кого то и два пункта - песня...
Еще какая! Вам есть что показать ? А то на словах все за первое место в Форбсе воюют. Мониторинг с реала в студию.
судя по картинке с тестера за робота который вы хотите 750 долларов, вы просто гений по ловле трендов!
судя по картинке с тестера за робота который вы хотите 750 долларов, вы просто гений по ловле трендов!
Понятно. Очередной тестерный демо миллионер.
Вот посмотри как взрослые дяденьки на форексе зарабатывают -
_http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru
Понятно. Очередной тестерный демо миллионер.
Вот посмотри как взрослые дяденьки на форексе зарабатывают -
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=36439&lang=ru
Ну за "молодого" конечно спасибо. А заглядываюсь я на это каждую минуту когда дома. На доход с этого счета квартиру купил...