По Стоуэллу какие идеи

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Здравствуйте столкнулся с индикатором Стоуэлла..понравился.У кого какие идеи на эту тему есть информация скудная,да и индикаторов не много а я бы развил её .Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.

Вот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438

Линия трех свечей Стоуэлла
Линия трех свечей Стоуэлла
  • голосов: 14
  • 2015.07.14
  • Andrey Gostev
  • www.mql5.com
Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний. Пробой линии трех свечей означает (по Стоуэллу) смену тренда. Оба файла должны быть скомпилированы. На график устанавливается только второй файл (3clinetf.mq4). Входные параметры: Параметр BreakOnly=false означает, что строятся...
[Удален]  
Firetrade2013 Chirikov:

Здравствуйте столкнулся с индикатором Стоуэлла..понравился.У кого какие идеи на эту тему есть информация скудная,да и индикаторов не много а я бы развил её .Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.

Вот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438


А какие могут быть идеи, кроме как написать советник основанный на этом индикаторе и тестировать на истории ? С виду вроде система имеет место быть, но без тестов сказать что то явное в плюс или минус трудно. Как то так ...

 
с виду неплохо. пишите советник
 

условия для алерта какие ?

 

Алерт нужен при появлении  Параметр BreakOnly=false означает, что строятся любые сформированные паттерны.. сгнал нужен на формирование патерна ..Потому как сформировавшиеся это уже с опозданием. 

На старшем тайм фрейме он  начал сформировываться сразу сигал вот например  30 мин и 4 часовик встали в одну сторону  железобетонный сигнал и заметьте я его вижу на стадии формирования а не самого разворота

Файлы:
0001.png  63 kb
 

Firetrade2013 Chirikov:

Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.

А теоретическое описание паттерна есть?

 

мне этот больше нравится

===

паттерн http://strateg.org.ua/archives/388

Файлы:
3_Candles_line.mq4  6 kb
 
poruchik:

мне этот больше нравится

===

паттерн http://strateg.org.ua/archives/388

Тоже, на мой взгляд, не точно сделано. Красный уровень давно уже должен был поменять своё положение и неоднократно.

 

Короч в краце за основу взят Тф 1440 -День, индикатор простой сама идея тоже проста как мир..

Патерн 3 свечей направленных в одну сторону...

Как на картинке в 3 днях направленных в низ  появляются 3 свечи 4 часового Тф сильный разворотный сигнал алерт  при  появлении в 3 дневном Тф 3 по счёту  направленной свечи 4 часовика... сигнал на открытие сделки а вот где вы её открывать будите , это каждый решает сам..

Файлы:
ahr8aayf_.png  60 kb
MetaTrader_444.png  64 kb
MetaTrader_43333.png  73 kb
 
Vladimir Zubov:

А какие могут быть идеи, кроме как написать советник основанный на этом индикаторе и тестировать на истории ? С виду вроде система имеет место быть, но без тестов сказать что то явное в плюс или минус трудно. Как то так ...


Простите но сова не интересна интересна идея самого индикатора

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