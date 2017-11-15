По Стоуэллу какие идеи
Здравствуйте столкнулся с индикатором Стоуэлла..понравился.У кого какие идеи на эту тему есть информация скудная,да и индикаторов не много а я бы развил её .Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.
Вот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438
А какие могут быть идеи, кроме как написать советник основанный на этом индикаторе и тестировать на истории ? С виду вроде система имеет место быть, но без тестов сказать что то явное в плюс или минус трудно. Как то так ...
условия для алерта какие ?
Алерт нужен при появлении Параметр BreakOnly=false означает, что строятся любые сформированные паттерны.. сгнал нужен на формирование патерна ..Потому как сформировавшиеся это уже с опозданием.
На старшем тайм фрейме он начал сформировываться сразу сигал вот например 30 мин и 4 часовик встали в одну сторону железобетонный сигнал и заметьте я его вижу на стадии формирования а не самого разворота
Firetrade2013 Chirikov:
Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.
А теоретическое описание паттерна есть?
мне этот больше нравится
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мне этот больше нравится
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Тоже, на мой взгляд, не точно сделано. Красный уровень давно уже должен был поменять своё положение и неоднократно.
Короч в краце за основу взят Тф 1440 -День, индикатор простой сама идея тоже проста как мир..
Патерн 3 свечей направленных в одну сторону...
Как на картинке в 3 днях направленных в низ появляются 3 свечи 4 часового Тф сильный разворотный сигнал алерт при появлении в 3 дневном Тф 3 по счёту направленной свечи 4 часовика... сигнал на открытие сделки а вот где вы её открывать будите , это каждый решает сам..
А какие могут быть идеи, кроме как написать советник основанный на этом индикаторе и тестировать на истории ? С виду вроде система имеет место быть, но без тестов сказать что то явное в плюс или минус трудно. Как то так ...
Простите но сова не интересна интересна идея самого индикатора
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Здравствуйте столкнулся с индикатором Стоуэлла..понравился.У кого какие идеи на эту тему есть информация скудная,да и индикаторов не много а я бы развил её .Прошу отписаться какие есть идеи для развития этой темы.
Вот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438