MartinOneSymbol
Суть торговой системы:
- торгуем только по одному символу
- советник оперирует ДВУМЯ magic'ами: один ("Master") - для торговли по сигналам торговой системы, второй ("Martin") - для мартингейла, для вытягивания убыточных позиций "Master"
Сигналы формируются по такому принципу: сначала ждём, что цена отойдёт от MA (очень большой период усреднения) на минимальное расстояние "Indent". После открытия позиции ожидаем чтобы цена продолжила в том же направлении и ждём, что цена отойдёт от последней открытой позиции снова на расстояние "Indent".
Сигналы BUY:
...
бред ...
Почему "бред" ??? Вполне себе разумная ТС.
Другое дело, что прикручивать мартина - это "деграние смерти за усы". Интересно, поставит ли Владимир Мартина на реальный депозит хотя бы $1000 ?
Так как видом мартингейла существует великое множество буду перебирать (по возможности) разные варианты. Итак
Вариант #1: Если позиция имеет убыток больше половины шага "Indent":
Так как видом мартингейла существует великое множество ...
На самом деле -- вид мартингейла всего один -- по крайней мере было так до вашего высказывания. Если вы не живой классик, то видов мартингейла так и останется -- один. А вот стратегий, где используется мартингейл в качестве системы управления капитала -- действительно много.
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
-- Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
-- После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
-- В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Так как видом мартингейла существует великое множество буду перебирать (по возможности) разные варианты. Итак
Вариант #1: Если позиция имеет убыток больше половины шага "Indent":
При таком варианте будут ситуации когда есть одна позиция с magic'ом "Master" и одна или несколько связанных с ней позиций с magic'ом "Martin". Остаётся продумать (или протестировать и сравнить время доступа) систему учёта позиций: соотношение magic'ов, цены открытия ...
На самом деле -- вид мартингейла всего один -- по крайней мере было так до вашего высказывания. Если вы не живой классик, то видов мартингейла так и останется -- один. А вот стратегий, где используется мартингейл в качестве системы управления капитала -- действительно много.
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
-- Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
-- После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
-- В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Угу, а с какого мяу надо учитывать мнение Вики? Пусть оно (она) аккумулирует факты, а вот насчет теорий, тем более трейдинга, я бы не доверял.
ЗЫ не в тему: Андрей, хозяйка вашей любимой собачки ушла в мир иной, недавно было 40 дней... Собачки не видно, пропала. А в Питере морозы -5 по ночам. Похоже, привыкла облаивать людей, сидя на скамеечке под боком у старушки-хозяйки. Как-то даже жалко дуру..
Угу, а с какого мяу надо учитывать мнение Вики? Пусть оно (она) аккумулирует факты, а вот насчет теорий, тем более трейдинга, я бы не доверял.
Вы о чём? Мартингейл есть мартингейл. И понимается под словом "мартингейл" именно то, что описано в Википедии -- это стратегия управления капиталом -- одна стратегия, не две и не множество, как представил выше Карпутов. Именно этот аспект я и обозначил.
p.s. Вот недавно на форуме кто-то Илан назвал разновидностью мартингейла. Да, это верно. В советниках типа Илан используется стратегия управления капиталом Мартингейл.
Другое дело, что в одном случае, ордер закрывается и открывается новый ордер с увеличенным лотом так, чтобы его закрытие окупило все предыдущие проигрыши.
В Илане ордер не закрывается, а происходит доливка -- но доливка с той же целью: положительно закрыть всю серию ордеров.
Конечный выигрыш в обоих случаях равен начальной цели. Только в Илане конечная цель выражается в одних случаях в пунктах, а в других случаях в деньгах. При выражении в пунктах конечный выигрыш будет чем больше, чем больше было открыто ордеров в цепочке.
Почему "бред" ??? Вполне себе разумная ТС.
Другое дело, что прикручивать мартина - это "деграние смерти за усы". Интересно, поставит ли Владимир Мартина на реальный депозит хотя бы $1000 ?
вот именно - смотрите картинку выше - это и есть бред...
вот именно - смотрите картинку выше - это и есть бред...
И что на картинке выше ?
Речь шла о принципе "возвращаемся к среднему". Классический принцип торговли на флете. Где "бред" ?
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Торговая система "MartinOneSymbol".
Описание: работаем только по одному символу.
Сигнал для открытия первой позиции: цена должна находиться на определенном расстоянии ("indent") от Moving Avegare с очень большим периодом (от 250 до 600). Если цена движется в том же направлении, то второй сигнал будет на расстоянии "indent" от предыдущей позиции.
Пример сигналов "Buy":
Внутри советника применяются два magic'a: один используется для работы по сигналам (назовём его "Master"), а второй (пусть он будет "Martin") применяется для позиций открытых по мартингейлу для вытягивания убыточных позиций "Master".