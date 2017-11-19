MartinOneSymbol - страница 2

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elmucon:

вот именно  - смотрите картинку выше - это и есть бред...

Это была рекомендация, а не критика

Без решения этого вопроса риск потери капитала стремится к 100%.

Алгоритм работы советника обязательно включает в себя такой блок

 
Renat Akhtyamov:

Это была рекомендация, а не критика

Без решения этого вопроса риск потери капитала стремится к 100%.

Алгоритм работы советника обязательно включает в себя такой блок


Думаю, я нашёл одно из решений, "MartinOneSymbol" version   "1.000":

MartinOneSymbol EURUSD

 
Vladimir Karputov:

Думаю, я нашёл одно из решений, "MartinOneSymbol" version   "1.000":

Тяжело идет, но если основной вопрос решен, то со временем ответы на остальные всё равно появятся.
 
George Merts:

И что на картинке выше ?

Речь шла о принципе "возвращаемся к среднему". Классический принцип торговли на флете.  Где "бред" ?

Если бы использовался принцип возвращения к среднему, то на картинке должны были бы устанавливаться ордера селл и лучше начиная с верхнего.
 
khorosh:
Если бы использовался принцип возвращения к среднему, то на картинке должны были бы устанавливаться ордера селл и лучше начиная с верхнего.

Очень хороший принцип. Среднее на форексе -  это МА-шка с огромным периодом?

Ну или проще спрошу - что используете для определения среднего?

 
Renat Akhtyamov:

Очень хороший принцип. Среднее на форексе -  это МА-шка с огромным периодом?

Ну или проще спрошу - что используете для определения среднего?

Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.

А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.

 
khorosh:

Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.

А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.

Покрутил МА-шку....

Одной пользоваться как то не совсем хорошо, т.е. получается почти что постоянная борьба с убытком.

Все-таки лучше использовать две и более, чтобы профит преобладал.

Принцип предложенной в ветке системы не плох в том, что не нужно реагировать на каждый чих цены и уж тем более на каждое пересечение МА-шек.

Останавливаться на достигнутом тоже бы не нужно.

 
khorosh:

Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.

А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.


У меня используется не отскок. Отскок это:

Отскок

при направленной тенденции временный возврат (практически касание или небольшое пересечение) к уровню Moving Averadg.

 
Vladimir Karputov:

У меня используется не отскок. Отскок это:

при направленной тенденции временный возврат (практически касание или небольшое пересечение) к уровню Moving Averadg.

Поэтому я и использовал слово похож. И похож в том смысле, что используется движение в направлении от МА. У вас отличие в том, что вход производится после удаления от МА на некоторое расстояние и наличие доливок по тренду.
 
khorosh:
Поэтому я и использовал слово похож. И похож в том смысле, что используется движение в направлении от МА. У вас отличие в том, что вход после удаления от МА на некоторое расстояние и наличие доливок по тренду.

О, сразу идея о тренде. Могут быть два варианта доливки: 

MartinOneSymbol

и доливка на отскоках

Доливка на отскоках

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