MartinOneSymbol - страница 2
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вот именно - смотрите картинку выше - это и есть бред...
Это была рекомендация, а не критика
Без решения этого вопроса риск потери капитала стремится к 100%.
Алгоритм работы советника обязательно включает в себя такой блок
Это была рекомендация, а не критика
Без решения этого вопроса риск потери капитала стремится к 100%.
Алгоритм работы советника обязательно включает в себя такой блок
Думаю, я нашёл одно из решений, "MartinOneSymbol" version "1.000":
Думаю, я нашёл одно из решений, "MartinOneSymbol" version "1.000":
И что на картинке выше ?
Речь шла о принципе "возвращаемся к среднему". Классический принцип торговли на флете. Где "бред" ?
Если бы использовался принцип возвращения к среднему, то на картинке должны были бы устанавливаться ордера селл и лучше начиная с верхнего.
Очень хороший принцип. Среднее на форексе - это МА-шка с огромным периодом?
Ну или проще спрошу - что используете для определения среднего?
Очень хороший принцип. Среднее на форексе - это МА-шка с огромным периодом?
Ну или проще спрошу - что используете для определения среднего?
Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.
А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.
Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.
А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.
Покрутил МА-шку....
Одной пользоваться как то не совсем хорошо, т.е. получается почти что постоянная борьба с убытком.
Все-таки лучше использовать две и более, чтобы профит преобладал.
Принцип предложенной в ветке системы не плох в том, что не нужно реагировать на каждый чих цены и уж тем более на каждое пересечение МА-шек.
Останавливаться на достигнутом тоже бы не нужно.
Подобную ТС не использую. Это был лишь ответ George Merts, который в ТС топикстартёра обнаружил принцип возвращения к среднему. Когда говорят о принципах, параметры обычно не учитывают. Их начинают определять потом в процессе оптимизации.
А принцип использованный топикстартёром больше похож на отскок от МА.
У меня используется не отскок. Отскок это:
при направленной тенденции временный возврат (практически касание или небольшое пересечение) к уровню Moving Averadg.
У меня используется не отскок. Отскок это:
при направленной тенденции временный возврат (практически касание или небольшое пересечение) к уровню Moving Averadg.
Поэтому я и использовал слово похож. И похож в том смысле, что используется движение в направлении от МА. У вас отличие в том, что вход после удаления от МА на некоторое расстояние и наличие доливок по тренду.
О, сразу идея о тренде. Могут быть два варианта доливки:
и доливка на отскоках