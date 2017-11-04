Индикаторы - страница 2
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Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
Если индикатор - с чего вообще начать, то можете начать с AscTrend, или BrainTrend и им подобные. То есть - индикаторы с сигналом на графике на покупку или продажу.
На этих сигнальных индикаторах (поищите их в КодаБазе с помощью поиска, например - так) можно научиться азам торговли, ну а потом усложнять.
Начинаешь разбираться - а человек имеет в виду перерисовку индикатора на открытом баре. И просьбы исправить перерисовку (на открытых барах) - уже много лет (на моей памяти - более 10 лет регулярно).
Если объяснять по простому, что, например, "погоду на сегодня точно сказать нельзя потому, что сегодняшнее число не закончилось, а на вчера - можно, так как вчера уже закончилось" - не работает: более 10 лет одно и тоже.
То, что вы говорите про зигзаг и MTF индикаторы (еще паттерны, уровни поддержки-сопротивления) - правильно, но это отдельные случаи, и для многих новичков это уже "высший пилотах".
Я просто тут отразил то, что много лет спрашивают на англ ресурсах, например - "у меня перерисовывается индикатор , можно это исправить?", или "все индикаторы перерисовываются".
Начинаешь разбираться - а человек имеет в виду перерисовку индикатора на открытом баре. И просьбы исправить перерисовку (на открытых барах) - уже много лет (на моей памяти - более 10 лет регулярно).
Если объяснять по простому, что, например, "погоду на сегодня точно сказать нельзя потому, что сегодняшнее число не закончилось, а на вчера - можно, так как вчера уже закончилось" - не работает: более 10 лет одно и тоже.
То, что вы говорите про зигзаг и MTF индикаторы (еще паттерны, уровни поддержки-сопротивления) - правильно, но это отдельные случаи, и для многих новичков это уже "высший пилотах".
я вот удивляюь. сидеть 10 лет на форуме и не надоело чтоб все бросить и стереть аккаунт.
Я просто тут отразил то, что много лет спрашивают на англ ресурсах, например - "у меня перерисовывается индикатор , можно это исправить?", или "все индикаторы перерисовываются".
Начинаешь разбираться - а человек имеет в виду перерисовку индикатора на открытом баре. И просьбы исправить перерисовку (на открытых барах) - уже много лет (на моей памяти - более 10 лет регулярно).
Если объяснять по простому, что, например, "погоду на сегодня точно сказать нельзя потому, что сегодняшнее число не закончилось, а на вчера - можно, так как вчера уже закончилось" - не работает: более 10 лет одно и тоже.
То, что вы говорите про зигзаг и MTF индикаторы (еще паттерны, уровни поддержки-сопротивления) - правильно, но это отдельные случаи, и для многих новичков это уже "высший пилотах".
да, жалоб на "перерисовку" и разочарований от новичков (актуальный бар перерисовывается, а то что было то прошло) действительно много.
но в большинстве случаев перерисовку можно если не убрать, но компенсировать и снизить неопределённость. Дело в том что абсолютные значения индикаторов крайне редко необходимы. Трейдеру нужны триггеры и граничные условия. А вот это как раз делается, правда считать, думать и кодить много, поэтому проще сказать "пока бар не закрыт ничего сказать нельзя".
можно к примеру разобрать классический AO - считается разность двух машек и выводится в виде гистограммы с окрашенными столбиками. Последний бар перерисовывается. Важными событиями являются пересечение 0 и смена цвета гистограммы.
Уровни на которых эти события произойдут известны заранее, при открытии бара и неизменны до его закрытия. Даже просто нанеся их на основной график можно существенно упростить жизнь трейдера.
Если разбирать дальше то можно дополнить рассчитав аналогичные линии но по ценам high и low отдельно. Просто воспользоваться тем что high в течении бара может только рости,и если быстрая МА по high пересекла медленную снизу вверх, то это факт который уже не поменяется.
При удачном графическом решении,на выходе получиться уже не совсем АO, а некий "realtime AO" который для анализа истории как оригинал, но на открытом баре лучше определён. Собственно трейдеры-заказчики этого и хотят, большей определённости
самый точный индикатор - тот который не перерисовывается, к сожалению таких не наблюдал
Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
Сколько людей, столько и мнений, столько и индикаторов. Я знаю одного успешного трейдера. Он всё время использует один и тот же индикатор MACD, но смотрит его одновременно на разных тайм-фреймах. А вообще-то всё зависит от ваших предпочтений. Кто-то предпочитает блондинок, а кто-то, наоборот, длинноногих. Так что, вопрос выбора индикатора - это вопрос предпочтений.