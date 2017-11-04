Индикаторы

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Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
 
Виталий:
Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
iMA() - все прочие лишь производные
 
Maxim Kuznetsov:
iMA() - все прочие лишь производные

iMA() тоже производный, самый точный Close[0]

[Удален]  

блохастик 10-3-3 до 30 минут... на часе 5-3-3. если для скальпа )

 
Виталий:
Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
индикатор тиков, он самый точный и не запаздывает, лишних настроек тоже не имеет
 
Igor Yeremenko:
индикатор тиков, он самый точный и не запаздывает, лишних настроек тоже не имеет

Это прекрасно, но ТС нужен индикатор для заработка, а не для просмотра как тикает цена вверх/вниз. С таким успехом можно просто смотреть в Market Watch, как меняются котировки каждую секунду.

 
Vitaly Muzichenko:

Это прекрасно, но ТС нужен индикатор для заработка, а не для просмотра как тикает цена вверх/вниз. С таким успехом можно просто смотреть в Market Watch, как меняются котировки каждую секунду.


индикаторы для заработка - это когда человек пишет индикатор и продает его. И никак иначе.

 

Просматривал маркет, и нашёл вот такой индикатор без индикатора =)


 
Vitaly Muzichenko:

Просматривал маркет, и нашёл вот такой индикатор без индикатора =)


Виталий, это надо в другую тему...

 

самый точный индикатор - тот который не перерисовывается, к сожалению таких не наблюдал

 
Nikolay Ishchenko:

самый точный индикатор - тот который не перерисовывается, к сожалению таких не наблюдал


Большинство индикаторов - не перерисовываются.

Очень часто путают перерисовку (re-painting) и продолжение рисовки (continuing painting).
Например,

  • если индикатор не изменяет свое значение на прошлом/закрытом баре - то он не перерисовывайтся (таких большинство), 
  • а если индикатор изменяет свое значение на текущем открытом баре - то он еще продолжает рисовать на этом баре - так как бар еще не закрыт. Это не перерисовка. 
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