Индикаторы
Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
iMA() - все прочие лишь производные
iMA() тоже производный, самый точный Close[0]
блохастик 10-3-3 до 30 минут... на часе 5-3-3. если для скальпа )
Всем привет, кто посоветует какой индикатор? какой лучше? может несколько.
индикатор тиков, он самый точный и не запаздывает, лишних настроек тоже не имеет
Это прекрасно, но ТС нужен индикатор для заработка, а не для просмотра как тикает цена вверх/вниз. С таким успехом можно просто смотреть в Market Watch, как меняются котировки каждую секунду.
Это прекрасно, но ТС нужен индикатор для заработка, а не для просмотра как тикает цена вверх/вниз. С таким успехом можно просто смотреть в Market Watch, как меняются котировки каждую секунду.
индикаторы для заработка - это когда человек пишет индикатор и продает его. И никак иначе.
Просматривал маркет, и нашёл вот такой индикатор без индикатора =)
Просматривал маркет, и нашёл вот такой индикатор без индикатора =)
Виталий, это надо в другую тему...
самый точный индикатор - тот который не перерисовывается, к сожалению таких не наблюдал
самый точный индикатор - тот который не перерисовывается, к сожалению таких не наблюдал
Большинство индикаторов - не перерисовываются.
Очень часто путают перерисовку (re-painting) и продолжение рисовки (continuing painting).
Например,
- если индикатор не изменяет свое значение на прошлом/закрытом баре - то он не перерисовывайтся (таких большинство),
- а если индикатор изменяет свое значение на текущем открытом баре - то он еще продолжает рисовать на этом баре - так как бар еще не закрыт. Это не перерисовка.
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