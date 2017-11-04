Как узнать, стоит ли ждать флет? - страница 3
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Ivan Butko:
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Подскажите, как определить, будет ли флет, идёт флет или его нет.
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Тренд его знает.
Чтобы повторить успех Тараса Гончара, как мне кажется очевидным, нужно как минимум знать, когда будет/есть долгосрочный и среднесрочный флет, чтобы просадки не только оставляли депо в живых, но и не затягивались долго при игре в усреднение.
Подскажите, как определить, будет ли флет, идёт флет или его нет. Чтобы соскочить на более флетовую пару
Тараса не знаю, но флет будет обязательно. Как только сольете, так сразу и начнется флет )
Я же писал выше, что атр можно с точностью более 80% предсказывать при помощи спектрального анализа. Нужно сначала модель сделать, которая только из значений Атр на истории будет точно понимать тренд/флет. Потом прогнозировать этот атр при помощи спектрального анализа и по этой модели предсказывать начало/конец тренда
У меня так получалось
снизу реальный ATR, сверху, где синяя линяя заканчивается ,прогноз начинается. то есть для визуализации в прошлом умеет считать, но в будущем аналогичные результаты.
Как при помощи АТР определять тренд или флет я не разбирался, но хотел как-то создать такую функцию, потом отложил, может у вас что-то получится.
Думал как-то взять отношение волатильности на разных таймфреймах друг к другу и на основе этого уже определять. Ведь большая свеча на H1, и маленькие свечи на м1, это стабильный тренд, что-то такое нужно, коэффициенты какие-то нужно получить
Да я запросто вызываю и флет, и тренд, по своей воле.
Скажем, как только поставлю флетового советника на реал - тут же по этим парам начинается тренд. И он тем сильнее, чем больше депозит.
Если нужен флет - то надо поставить на реал трендового советника. И пока он будет стоять - будет продолжаться флет. Резкое движение будет тогда, когда этого эксперта снимешь с торговли.
Неоднократно проверено.
Можно поставить одновременно флетового и трендового. Тогда - будет непойми что, а депозит будет "сливаться со скоростью спреда".
Сделай сигнал. Когда будешь вызывать флет или тренд сообщи в обсуждении, получится хороший предиктор, возможно тоже подпишусь. ))
У меня так получалось
снизу реальный ATR, сверху, где синяя линяя заканчивается ,прогноз начинается. то есть для визуализации в прошлом умеет считать, но в будущем аналогичные результаты.
Как при помощи АТР определять тренд или флет я не разбирался, но хотел как-то создать такую функцию, потом отложил, может у вас что-то получится.
Думал как-то взять отношение волатильности на разных таймфреймах друг к другу и на основе этого уже определять. Ведь большая свеча на H1, и маленькие свечи на м1, это стабильный тренд, что-то такое нужно, коэффициенты какие-то нужно получить
Верхняя красная - это прогнозная линия?? Т.е., она уже была, пока цены на графике еще не было?
У меня так получалось
снизу реальный ATR, сверху, где синяя линяя заканчивается ,прогноз начинается. то есть для визуализации в прошлом умеет считать, но в будущем аналогичные результаты.
Как при помощи АТР определять тренд или флет я не разбирался, но хотел как-то создать такую функцию, потом отложил, может у вас что-то получится.
Думал как-то взять отношение волатильности на разных таймфреймах друг к другу и на основе этого уже определять. Ведь большая свеча на H1, и маленькие свечи на м1, это стабильный тренд, что-то такое нужно, коэффициенты какие-то нужно получить
У меня так получалось
Как при помощи АТР определять тренд или флет я не разбирался, но хотел как-то создать такую функцию, потом отложил, может у вас что-то получится.
на евро ATR "предсказывается" простой статистикой с не-худшей(как минимум) точностью. Рынок во многом вообще работает как часы, или как несколько часов, часть из которых спешат, а часть отстают.
А вы можете этот индикатор выложить ?