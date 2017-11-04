Как узнать, стоит ли ждать флет? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Летом набрал 3000 подписчиков и ушёл в усреднительное пике после двухлетнего подъёма до 3000%.
У него ещё интервью брали, как лучшего управляющего на этом сервисе.
Да, Иван, Тарас ушёл в пике в 25-процентную месячную просадку. А вместе с ним ушли и многочисленные подписчики. Сейчас его сигнал есть, но он торгует очень осторожно: буквально один - полтора процента в месяц. А подписчики ушли не все. Не смотря ни на что есть фанаты. Каждый во что-то верит, но жизнь преподносит сюрпризы. Кстати, он никогда не участвует в дискуссиях на этом форуме.
GBPUSD H1 "Спектральный анализ", ATR(13), MA(ATR(13),1, сдвиг 24) - зеленый, MA(ATR(13),1,сдвиг 48) - желтый, MA(ATR(13),1, сдвиг 72) - красный.
Рядовой день условно совпадает с предыдущим рядовым днем, сессия открылась пошел ATR. Период ATR половина суток(12 часов) +/-, а сдвиг в будущее кратен суткам(24/48/72 часа) - ловкость рук и никакого мошенничества спектрального анализа. Немного сгладить и причесать и получится предиктор ATR на неделю/месяц/год вперед )))
ATR это sma, поэтому на каждом баре известно на 100% на какую величину изменится значение ATR через период ATR.
GBPUSD H1 "Спектральный анализ", ATR(13), MA(ATR(13),1, сдвиг 24) - зеленый, MA(ATR(13),1,сдвиг 48) - желтый, MA(ATR(13),1, сдвиг 72) - красный.
Рядовой день условно совпадает с предыдущим рядовым днем, сессия открылась пошел ATR. Период ATR половина суток(12 часов) +/-, а сдвиг в будущее кратен суткам(24/48/72 часа) - ловкость рук и никакого мошенничества спектрального анализа. Немного сгладить и причесать и получится предиктор ATR на неделю/месяц/год вперед )))
ATR это sma, поэтому на каждом баре известно на 100% на какую величину изменится значение ATR через период ATR.
я уже указывал выше - ATR (по основным инструментам) предсказывается статистикой.
Если посмотреть исторический экскурс и подумать отчего у стандартного ATR период 14 (прийти наконец в сознание и начинать думать и искать причины) то многое становится более явным :-) 14 это квартальный период на W1 - именно для него и придуман ATR и если сейчас глянуть его там, он весьма информативен. А на всех младших он строго периодичен по суткам и неделям со сдвигом на полпериода (он-же sma).
Да я запросто вызываю и флет, и тренд, по своей воле.
Скажем, как только поставлю флетового советника на реал - тут же по этим парам начинается тренд. И он тем сильнее, чем больше депозит.
Если нужен флет - то надо поставить на реал трендового советника. И пока он будет стоять - будет продолжаться флет. Резкое движение будет тогда, когда этого эксперта снимешь с торговли.
Неоднократно проверено.
Можно поставить одновременно флетового и трендового. Тогда - будет непойми что, а депозит будет "сливаться со скоростью спреда".
Вообще-то, совсем нетрудно сделать для себя, любимого, вечный флет.) Правда пересидеть убытки вряд-ли получится, но краткосрочные сделки вполне работают. За исключением совсем уж резких движений, но стопы никто не отменял.))
А вот вечный тренд организовать, это не получится.)
Чтобы повторить успех Тараса Гончара, как мне кажется очевидным, нужно как минимум знать, когда будет/есть долгосрочный и среднесрочный флет, чтобы просадки не только оставляли депо в живых, но и не затягивались долго при игре в усреднение.
Подскажите, как определить, будет ли флет, идёт флет или его нет. Чтобы соскочить на более флетовую пару
Иван, только что в CodeBase нечаянно наткнулся на индикатор Flat_Detector (определитель флета):
https://www.mql5.com/ru/code/9836
То есть это как раз то, о чём Вы спрашиваете. Насколько он хорош - я не знаю.
Чтобы повторить успех Тараса Гончара, как мне кажется очевидным, нужно как минимум знать, когда будет/есть долгосрочный и среднесрочный флет, чтобы просадки не только оставляли депо в живых, но и не затягивались долго при игре в усреднение.
Подскажите, как определить, будет ли флет, идёт флет или его нет. Чтобы соскочить на более флетовую пару
Не флет нужно определять, а объемы, которые пришли на сессию, и их проторговать и выйти из рынка с профитом.
Не флет нужно определять, а объемы, которые пришли на сессию, и их проторговать и выйти из рынка с профитом.