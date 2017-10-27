Промокоды к продуктам из Маркета - страница 5
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Простите, а на каких плантациях вы сигаретки покупаете?
Ну это же вовсе, и совсем не серьёзно. Ресурс разве для начальных классов общеобразовательной школы?
А вы будете нянькаться с детями?
Откройте собственный раздел, назовите его "Для совсем начинающих, и ещё не окончивших начальные классы", и сами его ведите. Вам будет огромный плюс. Может и взрастите кого-нибудь стоящего. Он вам будет через пару-тройку лет каторжного труда передачки носить и навещать с апельсинами ...
Шучу конечно. Но в каждой шутке - сами знаете.
отправил запрос в сервисдеск
если пойдут на мои условия, то быть такой теме.
отправил запрос в сервисдеск
если пойдут на мои условия, то быть такой теме.
А просто, без условий? Просто создаёте тему, и вперёд ... Даже можно будет попросить администрацию её закрепить в списке.
А то условия ещё какие-то...
А просто, без условий? Просто создаёте тему, и вперёд ... Даже можно будет попросить администрацию её закрепить в списке.
А то условия ещё какие-то...
я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда
в реале я сам поговорю,
а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.
мои условия это полная модерация моей темы.
я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда
в реале я сам поговорю,
а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.
мои условия это полная модерация моей темы.
А как люди ведут свои ветки без полной их модерации? Они терпилы?
Вот Игорь Ким, например, терпила? Он вёл очень хорошую ветку на mql4.com
Виктор Николаев - тоже терпила? Тоже вёл ветку свою.
Все, кто начинает свои ветки, и не является модератором - все терпилы?
Странный подход...
я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда
в реале я сам поговорю,
а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.
мои условия это полная модерация моей темы.
Ну Вы ведь знаете что ответ будет отрицательный. Я писал уже несколько лет назад заявку что бы добавили ещё один языковой раздел, ответ естественно был с отказом, хотя 20%+ на этом сайте разговаривают дома на этом языке. Ну да пусть так и будет. Администрации виднее. Не нужно со своим уставом идти в чужой монастырь.
А как люди ведут свои ветки без полной их модерации? Они терпилы?
Вот Игорь Ким, например, терпила? Он вёл очень хорошую ветку на mql4.com
Виктор Николаев - тоже терпила? Тоже вёл ветку свою.
Все, кто начинает свои ветки, и не является модератором - все терпилы?
Странный подход...
Каждый др. ка он хочет, я др. ка я хочу.
Я не на кого равняться не буду, я индивидуальная личность*.
Тема которую я хочу начать это гемор - реальный гемор и не на один год
и не понятно будет толк с нее или нет
и я ли не в праве просить управлять тем, что сам создаю?
* стадом не был и не буду.
ЗЫ. Мамка разве не говорила в детстве: Тема, а если все прыгать станут с 9 этажа, ты что тоже прыгать станешь?Личность она в том и заключается что она личность, с индивидуальным подходом и разумом.
Ну Вы ведь знаете что ответ будет отрицательный. Я писал уже несколько лет назад заявку что бы добавили ещё один языковой раздел, ответ естественно был с отказом, хотя 20%+ на этом сайте разговаривают дома на этом языке. Ну да пусть так и будет. Администрации виднее. Не нужно со своим уставом идти в чужой монастырь.
кстати да, догадываюсь
но на другое я не согласен
кстати да, догадываюсь
но на другое я не согласен
Вообще Ваша идея хорошая. У создателя темы должны быть права модератора, но только в этой своей теме.
А как люди ведут свои ветки без полной их модерации?
Братан, раньше и хлеб стоил 1,5 грн. а молоко 2 грн. за 2 литра.
Помню в Крыму санаторий строил и пляж облагораживал, дак 0,5 водки 3 грн, еще и в морозилку бабы ставили и ждали пока приду и куплю.
Жизнь меняется, приоритеты меняются...
Кстати где те все люди о которых ты говорил?
Вопрос....
Братан, раньше и хлеб стоил 1,5 грн. а молоко 2 грн. за 2 литра.
Помню в Крыму санаторий строил и пляж облагораживал, дак 0,5 водки 3 грн, еще и в морозилку бабы ставили и ждали пока приду и куплю.
Жизнь меняется, приоритеты меняются...
Кстати где те все люди о которых ты говорил?
Вопрос....
Вот ещё раз подтверждение, что в своей ветке нужен свой модератор. Меня но 100% устраивает такая беседа, она не выходит за рамки дозволенного и законодательством и данным сайтом.