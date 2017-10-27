Промокоды к продуктам из Маркета - страница 5

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Artyom Trishkin:

Простите, а на каких плантациях вы сигаретки покупаете?

Ну это же вовсе, и совсем не серьёзно. Ресурс разве для начальных классов общеобразовательной школы?

А вы будете нянькаться с детями?

Откройте собственный раздел, назовите его "Для совсем начинающих, и ещё не окончивших начальные классы", и сами его ведите. Вам будет огромный плюс. Может и взрастите кого-нибудь стоящего. Он вам будет через пару-тройку лет каторжного труда передачки носить и навещать с апельсинами ...

Шучу конечно. Но в каждой шутке - сами знаете.


отправил запрос в сервисдеск

если пойдут на мои условия, то быть такой теме.

 
Vladimir Gribachev:

отправил запрос в сервисдеск

если пойдут на мои условия, то быть такой теме.

А просто, без условий? Просто создаёте тему, и вперёд ... Даже можно будет попросить администрацию её закрепить в списке.

А то условия ещё какие-то...


 
Artyom Trishkin:

А просто, без условий? Просто создаёте тему, и вперёд ... Даже можно будет попросить администрацию её закрепить в списке.

А то условия ещё какие-то...



я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда

в реале я сам поговорю,

а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.

мои условия это полная модерация моей темы.

 
Vladimir Gribachev:

я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда

в реале я сам поговорю,

а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.

мои условия это полная модерация моей темы.

А как люди ведут свои ветки без полной их модерации? Они терпилы?

Вот Игорь Ким, например, терпила? Он вёл очень хорошую ветку на mql4.com

Виктор Николаев - тоже терпила? Тоже вёл ветку свою.

Все, кто начинает свои ветки, и не является модератором - все терпилы?

Странный подход...

[Удален]  
Vladimir Gribachev:

я терпилой у троллей и хамов не был и не буду ни когда

в реале я сам поговорю,

а тут либо тереть посты и предупреждать либо банить.

мои условия это полная модерация моей темы.


Ну Вы ведь знаете что ответ будет отрицательный. Я писал уже несколько лет назад заявку что бы добавили ещё один языковой раздел, ответ естественно был с отказом, хотя 20%+ на этом сайте разговаривают дома на этом языке. Ну да пусть так и будет. Администрации виднее. Не нужно со своим уставом идти в чужой монастырь.

 
Artyom Trishkin:

А как люди ведут свои ветки без полной их модерации? Они терпилы?

Вот Игорь Ким, например, терпила? Он вёл очень хорошую ветку на mql4.com

Виктор Николаев - тоже терпила? Тоже вёл ветку свою.

Все, кто начинает свои ветки, и не является модератором - все терпилы?

Странный подход...


Каждый др. ка он хочет, я др. ка я хочу.

Я не на кого равняться не буду, я индивидуальная личность*.

Тема которую я хочу начать это гемор - реальный гемор и не на один год

и не понятно будет толк с нее или нет

и я ли не в праве просить управлять тем, что сам создаю?

* стадом не был и не буду.

ЗЫ. Мамка разве не говорила в детстве:  Тема, а если все прыгать станут с 9 этажа, ты что тоже прыгать станешь?

Личность она в том и заключается что она личность, с индивидуальным подходом и разумом.
 
Vladimir Zubov:

Ну Вы ведь знаете что ответ будет отрицательный. Я писал уже несколько лет назад заявку что бы добавили ещё один языковой раздел, ответ естественно был с отказом, хотя 20%+ на этом сайте разговаривают дома на этом языке. Ну да пусть так и будет. Администрации виднее. Не нужно со своим уставом идти в чужой монастырь.


кстати да, догадываюсь

но на другое я не согласен

[Удален]  
Vladimir Gribachev:

кстати да, догадываюсь

но на другое я не согласен


Вообще Ваша идея хорошая. У создателя темы должны быть права модератора, но только в этой своей теме.

 
Artyom Trishkin:

А как люди ведут свои ветки без полной их модерации? 


Братан, раньше и хлеб стоил 1,5 грн. а молоко 2 грн. за 2 литра.

Помню в Крыму санаторий строил и пляж облагораживал, дак 0,5 водки 3 грн, еще и в морозилку бабы ставили и ждали пока приду и куплю.

Жизнь меняется, приоритеты меняются...

Кстати где те все люди о которых ты говорил? 

Вопрос....

[Удален]  
Vladimir Gribachev:

Братан, раньше и хлеб стоил 1,5 грн. а молоко 2 грн. за 2 литра.

Помню в Крыму санаторий строил и пляж облагораживал, дак 0,5 водки 3 грн, еще и в морозилку бабы ставили и ждали пока приду и куплю.

Жизнь меняется, приоритеты меняются...

Кстати где те все люди о которых ты говорил? 

Вопрос....


Вот ещё раз подтверждение, что в своей ветке нужен свой модератор. Меня но 100% устраивает такая беседа, она не выходит за рамки дозволенного и законодательством и данным сайтом. 

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