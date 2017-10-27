Промокоды к продуктам из Маркета - страница 4
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Вышел покурить на балкон и созрела мысля
Не про бонусы и скидки, а про "-" Боссам этого сайта
Там в принципе "-" и не так уж и много будет, но думаю это привлечет новых клиентов.
Согласитесь, ведь для такой компании как МКЛ, клиентов (потребителей) чето маловато будет. (я сужу из своей ниши "продавца")
У всех у нас есть "очки" балы за рейтинг.
Кому то они начисляются в виде "кредитов" кому то нет (как и мне)
Но, раз есть эти баллы, значит и должно быть им применение
Раз большинству пользователей эти балы не чего не дают значит есть повод предложить.....
Предлагаю менять баллы на виртуальные кредиты
вывести их нельзя, но можно потратить
После траты эти баллы сгорают или где-то там учитываются.
конечно это лишняя трата бабла для МКЛ, но...
Хотя можно эту идею перекрутить и вместо того чтобы бабло у МКЛ отжимать, отжимать его у продавцов..
вот такая мысля.
просто балы есть а с ними не чего сделать незя, неправильно как-то
...
конечно это лишняя трата бабла для МКЛ, но...
... и преумножит такие вот вопросы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
vovik36 Степанов, 2017.10.26 21:22
Помогите скачать и устонавить бесплатных советников и сигналы на мт4 не как немогу найти скачать визде только как устонавить, а скачать нету. Подскажите где искать
... и преумножит такие вот вопросы:
создать отдельный раздел типа "Начинающий"
назначить модераторов
Во взрослые разделы пока не пускать.
создать отдельный раздел типа "Начинающий"
назначить модераторов
Во взрослые разделы пока не пускать.
кто-то мне притчу рассказывал в прошлом
поймал мужик муравья, посадил его в спичечную коробку, дал ему одно зерно и сказал: вернусь через неделю
вернулся мужик через неделю, открыл коробку и смотрит у мурахи осталось пол зерна
говорит мужик: че ты не съел хавку свою, я ведь сказал что вернусь через неделю
а муравей ему и говорит: хр-н тебя знает придешь ты или нет, а хавать то надо.
Эта притча вобщето про бабки, будут они через неделю или нет хз
но...
то-же самое и про школоту
1 из 100 может вырасти и дать такой толк!!! что мама не горюй.
а если его сразу послать то он другому "конкуренту" толк зделает
ко всем людям нужно иметь уважение, двирник ты или бизнесмен
сегодня дворником был а завтра местами обменяетесь с тем бышнесменом. хз.
как-то так.
создать отдельный раздел типа "Начинающий"
назначить модераторов
Во взрослые разделы пока не пускать.
Простите, а на каких плантациях вы сигаретки покупаете?
Ну это же вовсе, и совсем не серьёзно. Ресурс разве для начальных классов общеобразовательной школы?
А вы будете нянькаться с детями?
Откройте собственный раздел, назовите его "Для совсем начинающих, и ещё не окончивших начальные классы", и сами его ведите. Вам будет огромный плюс. Может и взрастите кого-нибудь стоящего. Он вам будет через пару-тройку лет каторжного труда передачки носить и навещать с апельсинами ...
Шучу конечно. Но в каждой шутке - сами знаете.
Простите, а на каких плантациях вы сигаретки покупаете?
Ну это же вовсе, и совсем не серьёзно. Ресурс разве для начальных классов общеобразовательной школы?
А вы будете нянькаться с детями?
Откройте собственный раздел, назовите его "Для совсем начинающих, и ещё не окончивших начальные классы", и сами его ведите. Вам будет огромный плюс. Может и взрастите кого-нибудь стоящего. Он вам будет через пару-тройку лет каторжного труда передачки носить и навещать с апельсинами ...
Шучу конечно. Но в каждой шутке - сами знаете.
Тем, мы сейчас с Вами на разных языках 100% (рыбак рыбака .. ;))
НО, кстати да, подумаю над Вашим предложением.
Бумеранг не кто не отменял, если от куда-то убыло то в другом месте прибыло...
Эт я по поводу учеников.
Закончу то, что запланировал и скорее всего начну такую ветку и буду нянчить сопляков и соплячек.
Вышел покурить на балкон и созрела мысля
Хотя можно эту идею перекрутить и вместо того чтобы бабло у МКЛ отжимать, отжимать его у продавцов..
вот такая мысля.
просто балы есть а с ними не чего сделать незя, неправильно как-то
Тем, мы сейчас с Вами на разных языках 100% (рыбак рыбака .. ;))
НО, кстати да, подумаю над Вашим предложением.
Бумеранг не кто не отменял, если от куда-то убыло то в другом месте прибыло...
Эт я по поводу учеников.
Закончу то, что запланировал и скорее всего начну такую ветку и буду нянчить сопляков и соплячек.
Это правильно, без новичков ничего не развивается. Посмотрите как реклама сейчас работает, весь акцент на "новичков" и 90%+ продаж от их тоже, никто и на этом сайте сразу не появился с рейтингом 100500. Если бы не нужны были "новички" не было бы и ссылки в терминале на этот сайт. И что бы мы делали здесь, сидело бы пять человек "очень умных" ?
Вы хотите помимо 20 % с маркета, 5-10 % на конвертациях, 1-5% обналичка +реклама, поддержка сайта.....
Вы щас о таких мелочах говорите, даже сами не понимая того.
Один очень богатый человек (дай Бог ему здоровья и его семье) меня так прессовал когда я на него работал, что мама не горюй.
Пинал за все, даже за опоздание на 5 минут на работу штрафовал на 10% от зарплаты. Хотя в 8 утра клиентов не было никогда.
Я многому у него научился. Был в таких долгах что мне в жизнь их было не отдать.
Но.
Планочка в башке сдвинулась и я начал мыслить иначе :)
Одна точка с 20 - 30 клинтами это потолок к примеру 500 уе
10 точек с 20-30 постояннными клиентами это сетка
а сетка это перспектива на будущее
и это не 500 уе с каждой точки, а 1000 и более
работает как пирамида.
ну Вот продал ты 10 программ по 100, все! У тебя потолок это 1000 убитых енотов
А в сетке этот заработок может быть неограниченным.
Сеть строится за счет привлеченных клиентов
Те в свою очередь "как радио" приводят еще клиентов и т.д.
Я лучше потеряю 50%, но сделаю на 100500% больше продаж, чем мертвым грузом буду сидеть.
И когда будет рефералка - 50% это минимум который я предложу своим партнерам
Вы щас о таких мелочах говорите, даже сами не понимая того.
Один очень богатый человек (дай Бог ему здоровья и его семье) меня так прессовал когда я на него работал, что мама не горюй.
Пинал за все, даже за опоздание на 5 минут на работу штрафовал на 10% от зарплаты. Хотя в 8 утра клиентов не было никогда.
Я многому у него научился. Был в таких долгах что мне в жизнь их было не отдать.
Но.
Планочка в башке сдвинулась и я начал мыслить иначе :)
Одна точка с 20 - 30 клинтами это потолок к примеру 500 уе
10 точек с 20-30 постояннными клиентами это сетка
а сетка это перспектива на будущее
и это не 500 уе с каждой точки, а 1000 и более
работает как пирамида.
ну Вот продал ты 10 программ по 100, все! У тебя потолок это 1000 убитых енотов
А в сетке этот заработок может быть неограниченным.
Сеть строится за счет привлеченных клиентов
Те в свою очередь "как радио" приводят еще клиентов и т.д.
Я лучше потеряю 50%, но сделаю на 100500% больше продаж, чем мертвым грузом буду сидеть.
И когда будет рефералка - 50% это минимум который я предложу своим партнерам
Всё правильно, у меня Интернет-Кафе работает с 2001 года и никакие 3G и планшеты не помешали его работе. Главное найти "изюминку" и заинтересовать клиента. Возраст посетителей от 5ти лет и до 70+лет и всем я рад, если ведут себя вежливо и в рамках приличия. Когда открывался на рекламу вообще забил, не от того что денег пожалел, а сделал другой подход - 3 дня всем бесплатно. Сработало лучше чем всякая платная реклама. Так что тут я с Вами согласен, "сарафанное радио" - реклама из уст в уста это самое лучшее решение для продвижения товаров и услуг.