Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 2

Новый комментарий
 

Юмор дерный....я врач по первому образованию...нельзя так

 
Олег avtomat:

Видать, загулял где-то...  Ничё, нагуляется... расскажет потом ;)

А может как Юра Решетов...

В данный момент имеем неопределенность, он не жив ни мертв как кот Шрёденгера, пока не будет установлен факт путем наблюдения.

[Удален]  
Vasily Perepelkin:

А может как Юра Решетов...

В данный момент имеем неопределенность, он не жив ни мертв как кот Шрёденгера, пока не будет установлен факт путем наблюдения.


Не надо сгущать краски.

 
Victor Ziborov:

Волчанский пишет новый советник или индикатор. Ведь когда делаешь что-то серьёзное, то ничем другим заниматься просто невозможно. Это моя гипотеза.

 
Alexey Volchanskiy:

Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь

 
Alexey Volchanskiy:

Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь

Оказалось всё очень банально и скучно.

 
Alexey Volchanskiy:

Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь


Давайте расскажу что-то веселое ))

Как научить женщин летать))

Короче, была у меня женщина, которая ужасно боялась летать

Говорю, ну чего бояться

Ответ - расскажи мне историю, это мы по телефону говорили.

Ну летел, парень был стюард,, практика в летной школе.

Говорю, подсади ко мне девушку, ну чисто поболтать.

Ну и самолет идет на посадку, а Питер, декабрь, жуткая болтанка, самолет штормит

Леша, мы умрем?

Да, но в свое время)))

 
Victor Ziborov:

Оказалось всё очень банально и скучно.


Для развлечений есть канал Диснея с мультами  )

 

Чтоб не было скучно))

Поискал Алексея в яндексе и вот что из этого получилось:


Довольно неплохо ищется (настройки по умолчанию)


А вот что получилось в гугле:


Гугл в топку! А вы говорите ИИ)))

 
Dmitriy Skub:

Чтоб не было скучно))

Поискал Алексея в яндексе и вот что из этого получилось:


Довольно неплохо ищется (настройки по умолчанию)


А вот что получилось в гугле:


Гугл в топку! А вы говорите ИИ)))


А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил

123456
Новый комментарий