Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 2
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Юмор дерный....я врач по первому образованию...нельзя так
Видать, загулял где-то... Ничё, нагуляется... расскажет потом ;)
А может как Юра Решетов...
В данный момент имеем неопределенность, он не жив ни мертв как кот Шрёденгера, пока не будет установлен факт путем наблюдения.
А может как Юра Решетов...
В данный момент имеем неопределенность, он не жив ни мертв как кот Шрёденгера, пока не будет установлен факт путем наблюдения.
Не надо сгущать краски.
Волчанский пишет новый советник или индикатор. Ведь когда делаешь что-то серьёзное, то ничем другим заниматься просто невозможно. Это моя гипотеза.
Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь
Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь
Оказалось всё очень банально и скучно.
Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь
Давайте расскажу что-то веселое ))
Как научить женщин летать))
Короче, была у меня женщина, которая ужасно боялась летать
Говорю, ну чего бояться
Ответ - расскажи мне историю, это мы по телефону говорили.
Ну летел, парень был стюард,, практика в летной школе.
Говорю, подсади ко мне девушку, ну чисто поболтать.
Ну и самолет идет на посадку, а Питер, декабрь, жуткая болтанка, самолет штормит
Леша, мы умрем?
Да, но в свое время)))
Оказалось всё очень банально и скучно.
Для развлечений есть канал Диснея с мультами )
Чтоб не было скучно))
Поискал Алексея в яндексе и вот что из этого получилось:
Довольно неплохо ищется (настройки по умолчанию)
А вот что получилось в гугле:
Гугл в топку! А вы говорите ИИ)))
Чтоб не было скучно))
Поискал Алексея в яндексе и вот что из этого получилось:
Довольно неплохо ищется (настройки по умолчанию)
А вот что получилось в гугле:
Гугл в топку! А вы говорите ИИ)))
А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил