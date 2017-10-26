Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 4
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Оказалось всё очень банально и скучно.
Правильно сделал. Чтобы нас всех не заразить.:))))
А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил
Пользуйтесь катушкой Мишина и будет вам щастье против всяких грипов и не только :)
Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней?
Может у него отпуск?)
Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней?
У меня етсь подозрения что все началось с его темы "ИИ Гугла начинает меня пугать." )
У меня етсь подозрения что все началось с его темы "ИИ Гугла начинает меня пугать." )
Посмотришь на морды, которые гугл выдает на запрос на кого похож Волчанский поневоле напугаешься.)
Алексей Волчанский жив.
Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь