Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 4

Новый комментарий
 
Остряки)  Алексею здоровья) 
 
Victor Ziborov:

Оказалось всё очень банально и скучно.

Правильно сделал. Чтобы нас всех не заразить.:))))

 
Alexey Volchanskiy:

А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил

Пользуйтесь катушкой Мишина и будет вам щастье против всяких грипов и не только :)

 
Dmitriy Ermolaev:
Волчанский пропал(  Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней?

Может у него отпуск?) 

 
Dmitriy Ermolaev:
Волчанский пропал(  Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней?

У меня етсь подозрения что все началось с его темы "ИИ Гугла начинает меня пугать." ) 

 
Ramiz Mavludov:

У меня етсь подозрения что все началось с его темы "ИИ Гугла начинает меня пугать." ) 

Посмотришь на морды, которые гугл выдает на запрос на кого похож Волчанский поневоле напугаешься.)


 

Алексей Волчанский жив.

 
Andrey F. Zelinsky:
намек на то что Волчанского забрал военный патруль? 
 
Alexey Volchanskiy:

Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь

что бы не заразить форумчан? 
 
Лёш, я как-нибудь тебя запру в изолированной от всего на планете помещение)) Чтобы ни одна аллергия, никакой микроб, никакой сквозняк не просочились, пока мы одно дело с тобой не закончим)))
123456
Новый комментарий