Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 3
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А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил
Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь
А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?
А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?
Он не о той связи говорит.
А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?
Виталлий, во время болезни есть состояния, когда люди противны
Тонкая месть.) Ну это не страшно, лишь бы не спид.)
Не,. сифоном точно не болею, недавно сдавал анализы )
Виталлий, во время болезни есть состояния, когда люди противны
А девочки?
Всем желаю здоровья и здоровья.
А там всё приложится. ))
Ну вот и порядок. Нагулялся и объявился.
Сейчас здоровье поправим. И завтра будет, как огурчик.
.
Давайте расскажу что-то веселое ))
Как научить женщин летать))
О ! Это - наш, прежний Волчанский !
Да здравствует Лёхина реинкарнация !!!
Не,. сифоном точно не болею, недавно сдавал анализы )
Сыпь по телу... нос ввалился... я, наверно, простудился...