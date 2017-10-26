Волчанский пропал( Общался кто нибудь с ним за последние 5 дней? - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

А чего меня искать, я весь, как на ладони ) Ну болею, БЖ сама где-то подхватила инфекцию, наверное, на работе. Ну и пришла в гости и наверное я подхватил

Тонкая месть.) Ну это не страшно, лишь бы не спид.)
 
Alexey Volchanskiy:

Давайте без паник? Сейчас в Питере грипп,.. я заразился и не выходил на связь

А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?

 
Vitaly Muzichenko:

А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?


Он не о той связи говорит.

 
Vitaly Muzichenko:

А вы что, на связь выходите с улицы? Не пробовали перенести компьютер домой, или бесплатная точка доступа в дом не достаёт?


Виталлий, во время болезни есть состояния, когда люди противны

 
khorosh:
Тонкая месть.) Ну это не страшно, лишь бы не спид.)

Не,. сифоном точно не болею, недавно сдавал анализы )

 
Alexey Volchanskiy:

Виталлий, во время болезни есть состояния, когда люди противны

А девочки?

 

Всем желаю здоровья и здоровья.

А там всё приложится. ))

[Удален]  

Ну вот и порядок. Нагулялся и объявился.

Сейчас здоровье поправим. И завтра будет, как огурчик.

 

.

 
Alexey Volchanskiy:

Давайте расскажу что-то веселое ))

Как научить женщин летать))

О ! Это - наш, прежний Волчанский !

Да здравствует Лёхина реинкарнация !!!

 
Alexey Volchanskiy:

Не,. сифоном точно не болею, недавно сдавал анализы )


Сыпь по телу... нос ввалился... я, наверно, простудился...

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