Как прописать уровни в советнике?

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Кто-нибудь здесь имел успех в данном вопросе, имея лишь значения цен и вертикальные объемы? Есть ли какие-то математические направления, в которых можно, путем сложных вычислений получить данные уровни? Простое - минЗа, махЗа не помогает, уровни не делятся на конкретные периоды. Также прописал расчет волны, от начала и до конца, и максимум должен был быть уровнем, некоторые волны показывал идеально, в остальном же плане бывали и кривые.
 
Fresto:
Здравствуйте. Кто-нибудь здесь имел успех в данном вопросе, имея лишь значения цен и вертикальные объемы? Есть ли какие-то математические направления, в которых можно, путем сложных вычислений получить данные уровни? Простое - минЗа, махЗа не помогает, уровни не делятся на конкретные периоды. Также прописал расчет волны, от начала и до конца, и максимум должен был быть уровнем, некоторые волны показывал идеально, в остальном же плане бывали и кривые.
Можно по разному определять уровни. По максимальному скоплению на уровне цен Close, Low, High, фракталов. По максимальному количеству пересечений уровня ценой. По минимальному количеству пересечений уровня ценой. Все эти варианты у меня реализованы в виде скрипта. Есть ещё круглые уровни. По круглым уровням есть много индикаторов в свободном доступе.
 
khorosh:
Можно по разному определять уровни. По максимальному скоплению на уровне цен Close, Low, High, фракталов. По максимальному количеству пересечений уровня ценой. По минимальному количеству пересечений уровня ценой. Все эти варианты у меня реализованы в виде скрипта. Есть ещё круглые уровни. По круглым уровням есть много индикаторов в свободном доступе.

На фортсе круглые уровни мало работают, по максимальному скоплению цен, это слишком рандомно, цены могут вырисовывать много лишнего. Фракталы я уже рисовал, но их миллионы и каким образом фракталы тоже рисовать. Сейчас пытаюсь что-то придумать с тем, что в момент проторговки, как уровень, использовать стандартное отклонение, если оно опускается ниже какого-то значения, ждем увеличение значения и смотрим куда.. Как вариант.. но всё же не то. Пытаюсь в глобальном смысле прописать пирамидинг, но он должен быть не тупо сеточный, а по какой-то логике. Моменты откатов слишком универсальны, пока не нашел способ. В итоге хотя бы от стандартного отклонения пока отталкиваюсь. Вход по стандартному индикатору

 
Fresto:

На фортсе круглые уровни мало работают, по максимальному скоплению цен, это слишком рандомно, цены могут вырисовывать много лишнего. Фракталы я уже рисовал, но их миллионы и каким образом фракталы тоже рисовать. Сейчас пытаюсь что-то придумать с тем, что в момент проторговки, как уровень, использовать стандартное отклонение, если оно опускается ниже какого-то значения, ждем увеличение значения и смотрим куда.. Как вариант.. но всё же не то. Пытаюсь в глобальном смысле прописать пирамидинг, но он должен быть не тупо сеточный, а по какой-то логике. Моменты откатов слишком универсальны, пока не нашел способ. В итоге хотя бы от стандартного отклонения пока отталкиваюсь. Вход по стандартному индикатору

Даже имея идеально нарисованные уровни, от проблем трудно избавиться. Сложно с достаточной достоверностью идентифицировать пробой, отскок, ложный пробой, ложный отскок.
 
khorosh:
Даже имея идеально нарисованные уровни, от проблем трудно избавиться. Сложно с достаточной достоверностью идентифицировать пробой, отскок, ложный пробой, ложный отскок.

Но всё же это уже прочие проблемы, которые можно прописать)

 

Очень хорошо показывает стандартное отклонение проторговку, остается лишь каким-то способом использовать это в торговле и докупать.

 
Fresto:

Очень хорошо показывает стандартное отклонение проторговку, остается лишь каким-то способом использовать это в торговле и докупать.

Проторговку определяете по горизонтальному положению канала стандартного отклонения и ширине канала? А сколько баров берёте и на каком ТФ?
 
khorosh:
Проторговку определяете по горизонтальному положению канала стандартного отклонения и ширине канала? А сколько баров берёте и на каком ТФ?

Я не канал даже определяю, а значение стандартного отклонения за N-ое количество баров. Пока только так, на 15 минутке сейчас смотрю, взял за 10 баров, есть тут пару сделок, пытаюсь под них подстроится и посмотреть, что будет в итоге.


Новый комментарий