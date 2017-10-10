Как прописать уровни в советнике?
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Здравствуйте. Кто-нибудь здесь имел успех в данном вопросе, имея лишь значения цен и вертикальные объемы? Есть ли какие-то математические направления, в которых можно, путем сложных вычислений получить данные уровни? Простое - минЗа, махЗа не помогает, уровни не делятся на конкретные периоды. Также прописал расчет волны, от начала и до конца, и максимум должен был быть уровнем, некоторые волны показывал идеально, в остальном же плане бывали и кривые.
Можно по разному определять уровни. По максимальному скоплению на уровне цен Close, Low, High, фракталов. По максимальному количеству пересечений уровня ценой. По минимальному количеству пересечений уровня ценой. Все эти варианты у меня реализованы в виде скрипта. Есть ещё круглые уровни. По круглым уровням есть много индикаторов в свободном доступе.
На фортсе круглые уровни мало работают, по максимальному скоплению цен, это слишком рандомно, цены могут вырисовывать много лишнего. Фракталы я уже рисовал, но их миллионы и каким образом фракталы тоже рисовать. Сейчас пытаюсь что-то придумать с тем, что в момент проторговки, как уровень, использовать стандартное отклонение, если оно опускается ниже какого-то значения, ждем увеличение значения и смотрим куда.. Как вариант.. но всё же не то. Пытаюсь в глобальном смысле прописать пирамидинг, но он должен быть не тупо сеточный, а по какой-то логике. Моменты откатов слишком универсальны, пока не нашел способ. В итоге хотя бы от стандартного отклонения пока отталкиваюсь. Вход по стандартному индикатору
На фортсе круглые уровни мало работают, по максимальному скоплению цен, это слишком рандомно, цены могут вырисовывать много лишнего. Фракталы я уже рисовал, но их миллионы и каким образом фракталы тоже рисовать. Сейчас пытаюсь что-то придумать с тем, что в момент проторговки, как уровень, использовать стандартное отклонение, если оно опускается ниже какого-то значения, ждем увеличение значения и смотрим куда.. Как вариант.. но всё же не то. Пытаюсь в глобальном смысле прописать пирамидинг, но он должен быть не тупо сеточный, а по какой-то логике. Моменты откатов слишком универсальны, пока не нашел способ. В итоге хотя бы от стандартного отклонения пока отталкиваюсь. Вход по стандартному индикатору
Даже имея идеально нарисованные уровни, от проблем трудно избавиться. Сложно с достаточной достоверностью идентифицировать пробой, отскок, ложный пробой, ложный отскок.
Но всё же это уже прочие проблемы, которые можно прописать)
Очень хорошо показывает стандартное отклонение проторговку, остается лишь каким-то способом использовать это в торговле и докупать.
Очень хорошо показывает стандартное отклонение проторговку, остается лишь каким-то способом использовать это в торговле и докупать.
Проторговку определяете по горизонтальному положению канала стандартного отклонения и ширине канала? А сколько баров берёте и на каком ТФ?
Я не канал даже определяю, а значение стандартного отклонения за N-ое количество баров. Пока только так, на 15 минутке сейчас смотрю, взял за 10 баров, есть тут пару сделок, пытаюсь под них подстроится и посмотреть, что будет в итоге.
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