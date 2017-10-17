PlaySound грузит процессор
При использовании звука в советнике, при открытии или закрытии ордера, проигрывается звук, НО примерно звуков через 5-6, когда советник онлайн целый день. То происходит такое что процесс audioblog вещает процессор на четверть и звука на компе нет. Как только убиваю этот процесс появляется звук, но процесс можно убить когда закрываешь МТ4, что очевидно что вешает звук именно терминал. Может быть есть какието особенности при использовании звука???? Причём МТ5 также вешает звуковую в коде используются примерно такие конструкции
Что не так???? Кто ещё сталкивался с подобным и как решал проблему??? Спасибо!!!
почему не ok.wav? У звукового файла есть расширение?
При использовании звука в советнике, при открытии или закрытии ордера, проигрывается звук, НО примерно звуков через 5-6, когда советник онлайн целый день. То происходит такое что процесс audioblog вещает процессор на четверть и звука на компе нет. Как только убиваю этот процесс появляется звук, но процесс можно убить когда закрываешь МТ4, что очевидно что вешает звук именно терминал. Может быть есть какието особенности при использовании звука???? Причём МТ5 также вешает звуковую в коде используются примерно такие конструкции
Что не так???? Кто ещё сталкивался с подобным и как решал проблему??? Спасибо!!!
мне тоже интересно, а что так работает - без расширения?
мне тоже интересно, а что так работает - без расширения?
Да так работает, но может в этом то и проблема??? как думаете???
Да так работает, но может в этом то и проблема??? как думаете???
думаю что надо делать так как надо - то есть писать с расширением ...
думаю что надо делать так как надо - то есть писать с расширением ...
Не-е-е-е, товарисч ТС будет писать, жаловаться и стонать, но с расширением не попробует - таковы законы форума - чем дебильнее тема, тем дольше она на плаву.
гы ))))
Не... я сделал проще... Нет звука, нет проблем :-) Мне звук нужен был постольку поскольку. Это я уж так спросил, для повышения кругозора. Но и на том всем СПАСИБО!!!!
почему не ok.wav? У звукового файла есть расширение?
в справке вроде бы не указано, что нужно расширение прописывать
https://docs.mql4.com/ru/common/playsound
в справке вроде бы не указано, что нужно расширение прописывать
https://docs.mql4.com/ru/common/playsound
это смотря где и как читать ...
"смотрю в книгу, вижу фигу"
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
При использовании звука в советнике, при открытии или закрытии ордера, проигрывается звук, НО примерно звуков через 5-6, когда советник онлайн целый день. То происходит такое что процесс audioblog вещает процессор на четверть и звука на компе нет. Как только убиваю этот процесс появляется звук, но процесс можно убить когда закрываешь МТ4, что очевидно что вешает звук именно терминал. Может быть есть какието особенности при использовании звука???? Причём МТ5 также вешает звуковую в коде используются примерно такие конструкции
Что не так???? Кто ещё сталкивался с подобным и как решал проблему??? Спасибо!!!