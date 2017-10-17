PlaySound грузит процессор - страница 2
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это смотря где и как читать ...
я имею ввиду в справке на этом сайте.
я имею ввиду в справке на этом сайте.
ну на этом так на этом -
ну на этом так на этом -
ну это уже в "ресурсах". лучше бы они это указывали на странице, посвященной PlaySound().
ну это уже в "ресурсах". лучше бы они это указывали на странице, посвященной PlaySound().
скажите - вы когда учебник по математике читаете вы тоже только по одной страничке делаете выводы...
надо всегда искать примеры использования функций - благо их предостаточно ...
скажите - вы когда учебник по математике читаете вы тоже только по одной страничке делаете выводы...
надо всегда искать примеры использования функций - благо их предостаточно ...
Человеку нужно было добавить звук - он зашел в справку, прочитал - и сделал так , как там написано.
если бы в справке что-то писалось про расширение, разве бы Mihail Marchukajtes сделал неправильно?
или, если человеку нужно добавить одну функцию - он должен зайти в справку и каждый раз всю справку перечитывать? вдруг там где-то на других страницах есть пример.)
примеров в справке мало.
я вообще считаю, что под каждой функцией должен быть пример ее использования.
Создается новый миф о том, что надо писать расширение?
Человеку нужно было добавить звук - он зашел в справку, прочитал - и сделал так , как там написано.
если бы в справке что-то писалось про расширение, разве бы Mihail Marchukajtes сделал неправильно?
или, если человеку нужно добавить одну функцию - он должен зайти в справку и каждый раз всю справку перечитывать? вдруг там где-то на других страницах есть пример.)
да - действительно - зачем читать всё - перегружать себя лишней информацией ... и так сойдёт ... ну удачи ...
да - действительно - зачем читать всё - перегружать себя лишней информацией ... и так сойдёт ... ну удачи ...
один раз прочитал справочник. потом нужна какая-то функция - зашел и прочитал только про нее.
один раз прочитал справочник. потом нужна какая-то функция - зашел и прочитал только про нее.
значит плохо прочитал в первый раз если не видел примеров и не понял как работает ... ещё раз удачи ... дерзайте ...
значит плохо прочитал в первый раз если не видел примеров и не понял как работает ... ещё раз удачи ... дерзайте ...
Да уж завязывайте упираться. Расширения необязательно указывать. PlaySound() воспроизводит только wav файлы, поэтому если расширение не указано, функция сама его добавляет.К тому же уже давно есть ответ компетентного лица, но нет, фантазии продолжаются.