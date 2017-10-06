Советник, который устанавливает TP и SL к отложенным ордерам
Ребят, подскажите сову, которая будет устанавливать TP и SL к отложенным ордерам. В базе ппорылся, нимогу ничего найти...
- Подскажите советник, который устанавливает tp и sl лимитным ордерам
- ФОРТС Установка, удаление и модификация ордера
- помогите найти советник...!!!
Ivan Ovchinnikov:
Ребят, подскажите сову, которая будет устанавливать TP и SL к отложенным ордерам. В базе ппорылся, нимогу ничего найти...
Ребят, подскажите сову, которая будет устанавливать TP и SL к отложенным ордерам. В базе ппорылся, нимогу ничего найти...
Не удивительно, что Вы ничего не нашли, ибо сова:
птица, она не может ничего установить.
При поиске используйте слова "отложенный ордер" - результаты поиска:
Хотя логичнее сразу встраивать с советник работу с отложенными ордерами, это не сложно при использовании стандартной библиотеки CTrade:
Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной
Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене хуже рыночной
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене лучше рыночной
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной
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