Советник, который устанавливает TP и SL к отложенным ордерам

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Ребят, подскажите сову, которая будет устанавливать TP и SL к отложенным ордерам. В базе ппорылся, нимогу ничего найти...
 
Ivan Ovchinnikov:
Ребят, подскажите сову, которая будет устанавливать TP и SL к отложенным ордерам. В базе ппорылся, нимогу ничего найти...

Не удивительно, что Вы ничего не нашли, ибо сова:

Сова

птица, она не может ничего установить.


При поиске используйте слова "отложенный ордер" - результаты поиска:

Хотя логичнее сразу встраивать с советник работу с отложенными ордерами, это не сложно при использовании стандартной библиотеки CTrade:

BuyLimit

Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной

BuyStop

Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене хуже рыночной

SellLimit

Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене лучше рыночной

SellStop

Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной



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