Пипсовка фьючерса на Евродоллар на тиковом графике в МТ5.
- что за цена на экране
- Куча заказов на фриланс-сервисе MQL5 − нужны программисты!
- я один замечаю, что сообщения становятся прочитанными когда я их не читал даже?
Забыл сказать, смотрю инструмент EU6Z7 (декабрьский контракт). Брокер АМР.
Нигде не нашел ничего подобного по форуму, поэтому решил, что тема будет интересна для скальперов. Давно наблюдал за тиковым графиком в МТ5, стал даже замечать кое-какие "неровности", за которые цепляется народ. Вернее это уровни, на которых люди вдруг решают, что им повезет)). Эти возникающие ситуации даже сетапами не назовешь, скорее это смена настроения толпы. Стакан не смотрю, по крайней мере сейчас. Кто-то может поспорить, заявив, что это необходимо. Динамику стакана довольно трудно визуализировать, а тем более сделать это синхронно с лентой, а вот саму ленту "замониторить" мы можем (ИМХО). По началу происходящее на тиковом графике казалось какой-то свистопляской, но со временем все упорядочилось и приобрело некоторую форму. Картинки нет смысла показывать, потому что все знают как выглядит тиковый график. Если кто-то не считает резонным выкладывать свои мысли на всеобозрение, готов пообщаться лично. Если получится так, что я здесь один со своими тараканами в голове, то можно считать тему закрытой. Вот как-то так)
Андрей, картинку надо было всё-таки показать. Дело не в том, что все знают, как выглядит тиковый график. Показали бы конкретно то, о чём Вы здесь намекаете. Несколько картинок было бы ещё понятнее. Лично мне это очень интересно !
Да ладно)) Скальперы знают, что тиковый (как же как и обычный "барный") график ED абсолютно не информативен без контекста движений других инструментов.
И то, что кто-то там на графике что-то глазом увидел и у него что-то "сложилось" и он типа понял как "зарабатывать", я верю - это нормально)).
Но то что он будет зарабатывать на том, что ему на этом тиковом графике привидилось, я исключаю не на 99,9%, а на все 100%.
Даже арбитражить там на котировках с других рынков не даст парочка свехбыстрых тяжелых маркетмейкеров, если, конечно, вы не быстрее (либо точнее) их.
Да ладно)) Скальперы знают, что тиковый (как же как и обычный "барный") график ED абсолютно не информативен без контекста движений других инструментов.
И то, что кто-то там на графике что-то глазом увидел и у него что-то "сложилось" и он типа понял как "зарабатывать", я верю - это нормально)).
Но то что он будет зарабатывать на том, что ему на этом тиковом графике привидилось, я исключаю не на 99,9%, а на все 100%.
Даже арбитражить там на котировках с других рынков не даст парочка свехбыстрых тяжелых маркетмейкеров, если, конечно, вы не быстрее (либо точнее) их.
Кстати про контекст. Толпа скальперов, возможно, опираясь именно на контекст, принимает решение. Если логически рассудить, то это решение будет неверным для большинства. Это все потому же, что ММ с тяжелой артиллерией свое никак не отпустит.
Про арбитраж речи нет, все давно изучено и схвачено наверху, простым смертным это не доступно. Насчет неинформативности тикового графика ED я бы поспорил. Он достаточно ликвидный и "увидеть" нужное это вопрос времени. То, что все скальперы ЭТО утверждают, не значит, что этого не может быть.
Насчет барного графика, происходящее на тиковом приходится привязывать к "географии" барного, потому что люди верят в эту географию..
мне информативности хватает с 1 секундного графика
Не спорю, у каждого свой подход. Главное, что там нет "шума", как его привыкли называть многие.
Кстати про контекст. Толпа скальперов, возможно, опираясь именно на контекст, принимает решение. Если логически рассудить, то это решение будет неверным для большинства. Это все потому же, что ММ с тяжелой артиллерией свое никак не отпустит.
Честно, ни знаю ни одного прибыльного скальпера, который бы торговал ED.
Бывают редкие моменты, когда основные ММ набрали допустимые согласно своим риском позы в одну сторону и остается "шелуха", с которой можно тягаться. Но , это вопрос арбитража.
А мы тут тики линейно лудоманить пытаемся на ED)
мне информативности хватает с 1 секундного графика
А зачем Вам профиль стакана на ED. Он о чем-то говорит? Или чисто чтобы без проскальза крупную позу взять?
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