Предложение для удобства использования MetaEditor - страница 7
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Andrey Khatimlianskii:
Нет ресурсов на настраиваемый стилизатор — понятно. Никто же не подгоняет.
Но зачем брать крест, и идти всем рассказывать, что ваша вера — самая правильная (абсолютно без аргументов!)???
Вот именно. Тошнить нужно ходить на другие форумы.
Рош, в чем проблема с рвотными позывами? У меня тоже стиль MQ их вызывает, и что — сказав это, я кому-то нахамлю?
Форматируйте кодобазу как вашей душе угодно, это можно вообще на автомате делать при загрузке кода, не напрягая кодера. Я как сейчас помню: пишу код, стилизую под MQ, сохраняю под новым именем и загружаю на проверку. Потом отменяю стилизацию и пишу дальше. Ну не бред ли?
Нет ресурсов на настраиваемый стилизатор — понятно. Никто же не подгоняет.
Но зачем брать крест, и идти всем рассказывать, что ваша вера — самая правильная (абсолютно без аргументов!)???
Аналогично ))
Вот именно. Тошнить нужно ходить на другие форумы.
Удобно видеть все так? Больная тема?
Нормально же начиналось — просили сделать привычный стиль. Много раз просили. Несколько человек.
Тошнота появилась в ответ на ваши (твои, Рената, еще кажется кого-то) настойчивые увещевания, что "стиль MQ - самый трушный". Вот зачем вам эта трушность? Зачем двигать ее в массы?
Удобно видеть все так? Больная тема?
Нормально же начиналось — просили сделать привычный стиль. Много раз просили. Несколько человек.
Тошнота появилась в ответ на ваши (твои, Рената, еще кажется кого-то) настойчивые увещевания, что "стиль MQ - самый трушный". Вот зачем вам эта трушность? Зачем двигать ее в массы?
Андрей, уточни за какой ты интернационал. За то чтобы каждый здесь упражнялся в остроумии и вываливал вульгарные штампы?
Или за то, чтобы позволить пользователям дать штатную возможность использовать свой стиль форматирования кода?
От того, что ты пытаешься перевести на личные мотивы ("больная тема" и так далее) никто ничего не выиграет. Не подумай, что ты тут в роли адвоката заставишь принять такие наезды как норму.
Похоже, накал в данном случае вызван очень тонким различием в восприятии и использовании русского языка в зависимости от географического положения оппонентов. Язык на >99% один и тот же, а использование и восприятие на <1% могут отличаться, вызывая порой полное непонимание и конфликты.
Тема об улучшения нативного Редактора возбуждается с завидной регулярностью. Глядишь, позиция разработчика смягчится по этому вопросу. Вода камень точит :-)
Денис, у меня даже браузер ЯД откликнулся на словосочетание VisualAssist ))
Андрей, уточни за какой ты интернационал. За то чтобы каждый здесь упражнялся в остроумии и вываливал вульгарные штампы?
Или за то, чтобы позволить пользователям дать штатную возможность использовать свой стиль форматирования кода?
От того, что ты пытаешься перевести на личные мотивы ("больная тема" и так далее) никто ничего не выиграет. Не подумай, что ты тут в роли адвоката заставишь принять такие наезды как норму.
Рашид, повторю, острота ситуации вызвана, на мой взгляд, позицией MQ (твоей, в частности).
Наездов нет, пока кто-то из вас не заявляет что-то на подобие:
Предложение для удобства использования MetaEditor
Rashid Umarov, 2017.09.28 12:22
Ничего подобного - я пишу в двух разных средах с двумя разными стилями форматирования - не тошнит.
Так что не придумывайте, а просто привыкайте.
Это называется "Заткнулись, и жрем".
Хотя, можно было ответить вполне нормально, например "Ваше предложение услышано и, возможно, будет реализовано в будущих версиях". Или хотя бы просто ""Ваше предложение услышано но, к сожалению, реализовано не будет". И никто не будет наезжать.
Такие же требования по названиям классов - чтобы начинались с буквы Си. Хорошо, что здравый смысл победил и больше такие требования не выдвигались.
Требование по названию классов обосновано пока не устранена ошибка при компиляции следующего
'Rect' - invalid cast operation WndContainer.mqh 386 25
'Rect' - parameter passed as reference, variable expected WndContainer.mqh 386 25
из ответа СервисДеска я понял что подобные ошибки не планируется устранять. Вы не можете назвать класс Rect только потому что у кого-то может быть метод Rect()