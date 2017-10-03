Запись текста в файл
Все работает.
Это скрипт.
что у вас в логе?
Спасибо! Я при создании кода выбрал вместо Скрипта Индикатор. Потому у меня в логе была ошибка открытия файла индикатора. Создал новый скрипт, вставил код, все заработало.
Теперь хотел бы этот код вставить в уже готовый код индикатора для того, чтобы в момент когда сигналит индикатор аудио файлом и делает запись в журнал он делал эту запись еще и в отдельный файл. У меня получилось вот такое счастье, которое перестало отрисовывать сигналы на графике... Гляньте пожалуйста профессиональным глазом, если возможно, что там может быть за ошибка. Я вставку с записью в файл пометил как ВСТАВКА. Так же прописал в начале переменные для записи данных в файл.
Можно и так.
Но если вы хотите дозаписывать, то нужно спозиционироваться в конец файла.
И вывод на печать информации о открытии и закрытии файла мусорит журнал. Хорошо, что событие записи новой мессаги довольно редкое.)
Обычно открывают файл при Инициализации, а закрывают - при Деинициализации.
Можно и так.
Но если вы хотите дозаписывать, то нужно спозиционироваться в конец файла.
И вывод на печать информации о открытии и закрытии файла мусорит журнал. Хорошо, что событие записи новой мессаги довольно редкое.)
Обычно открывают файл при Инициализации, а закрывают - при Деинициализации.
Спасибо большое! Очень помогли!
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Подскажите пожалуйста как можно записать данные в текстовый файл из индикатора. Мне нужно чтобы сигнал, который записывает индикатор в журнал дублировался в отдельный файл.
Нашел описание документации, но при запуске куска кода он почему-то не работает - World Forex Live пишет, что не открывается файл. Что нужно исправить в коде, чтобы он запустился и выполнился?