Зависает терминал на виртуальном сервере - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. К сожалению, все темы обращения, кроме "Финансы" не активны... Не смог...
Это что-то новенькое - можно на скриншот посмотреть? ИМХО, это какой-то очередной баг, которого не должно быть и нужно в СД все равно стучаться. При всех вышеописанных проверках - сервис-деск последняя инстанция, которая может помочь, т.к. Вы все уже попробовали, условия стерильные (без индюков и экспертов).
Я плохо в этом разбираюсь ........ взгляд сбоку .....часть № 1 работает в ГДЕ ТО № 1 , часть № 2 не работает в ГДЕ ТО №2................а можно поменять местами ??? Часть № 2 , которая не работает в ГДЕ ТО № 2 поставить в ГДЕ ТО № 1 ........... а часть № 1 поставить в ГДЕ ТО № 2 и в зависимости от результата делать выводы ........либо не работает часть № 2 , либо не работает ГДЕ ТО № 2
Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...
Кол-во инструментов в обзоре рынка какое?
Попробуйте оставить 1-2, и наращивайте до появления зависаний.
Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...
Вероятно, стоит проверить одно отличие счетов ECN в Альпари от счетов демо https://alpari.com/ru/trading/ecn_settings/:
"На счетах ECN — ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4 — вы получаете возможность настраивать исполнение ордеров в соответствии со своей торговой стратегией"
Эта настройка делается в личном кабинете, и, похоже, отсутствует на демосчетах. Штука сравнительно новая (около года), и, может быть, порождает какие-нибудь особенности. Неважно, сделана ли эта настройка именно на Вашем ECN счете, обработка настроек, как мне кажется, должна быть и в терминале - и может работать некорректно. По крайней мере, история исполнения ордера выглядит несколько иначе, добавляется размер проскальзывания при исполнении. Советоваться по ее работе можно не только в Альпари, она есть еще и в ice-fx.com и в RannForex.com, в последнем случае Вы будете обращаться непосредственно к автору идеи настройки.
Добрый день. Зависает МТ4 на удалённом сервисе. Фон белый потому что долго зависал нажал кнопку F1 help вот и всё котировки не идут не знаю что делать подскажите.
Добрый день. Зависает МТ4 на удалённом сервисе. Фон белый потому что долго зависал нажал кнопку F1 help вот и всё котировки не идут не знаю что делать подскажите.
Мало инфы. У Вас открыто несколько графиков, что на них, известно только Вам. Удалите со всех графиков советники и индикаторы, если зависание прекратиться значит проблема была где то в коде удалённых программ.
Всем добрый день. Задачу решили путём, снятия задачи. Всё нормально пошло Спасибо за отклики.