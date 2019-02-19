Зависает терминал на виртуальном сервере - страница 2

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loewe:
Спасибо. К сожалению, все темы обращения, кроме "Финансы" не активны... Не смог...

Это что-то новенькое - можно на скриншот посмотреть? ИМХО, это какой-то очередной баг, которого не должно быть и нужно в СД все равно стучаться. При всех вышеописанных проверках - сервис-деск последняя инстанция, которая может помочь, т.к. Вы все уже попробовали, условия стерильные (без индюков и экспертов).

 

Я плохо в этом разбираюсь ........ взгляд сбоку .....часть № 1  работает в   ГДЕ ТО № 1  ,  часть № 2  не работает в  ГДЕ ТО   №2................а можно поменять местами ???  Часть № 2 , которая не работает в ГДЕ ТО  № 2 поставить  в ГДЕ ТО  № 1 ........... а часть № 1 поставить в  ГДЕ ТО № 2  и в зависимости от результата делать выводы  ........либо не работает часть № 2 ,  либо  не работает ГДЕ ТО № 2 

 
loewe:

Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...

Кол-во инструментов в обзоре рынка какое?

Попробуйте оставить 1-2, и наращивайте до появления зависаний.

 
loewe:
 

Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...

Вероятно, стоит проверить одно отличие счетов ECN в Альпари от счетов демо https://alpari.com/ru/trading/ecn_settings/:

"На счетах ECN — ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4 — вы получаете возможность настраивать исполнение ордеров в соответствии со своей торговой стратегией"

Эта настройка делается в личном кабинете, и, похоже, отсутствует на демосчетах. Штука сравнительно новая (около года), и, может быть, порождает какие-нибудь особенности. Неважно, сделана ли эта настройка именно на Вашем ECN счете, обработка настроек, как мне кажется, должна быть и в терминале - и может работать некорректно. По крайней мере, история исполнения ордера выглядит несколько иначе, добавляется размер проскальзывания при исполнении. Советоваться по ее работе можно не только в Альпари, она есть еще и в ice-fx.com и в RannForex.com, в последнем случае Вы будете обращаться непосредственно к автору идеи настройки.

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  • alpari.com
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Я предлагал  что то № 2 вставить в ГДЕ ТО № 1     ,    а вы  в ГДЕ ТО № 2 вставили что то № 3
 

Добрый день. Зависает МТ4  на удалённом сервисе.  Фон белый потому что  долго зависал  нажал кнопку  F1 help   вот и всё котировки не идут не знаю что делать подскажите. 

 

 
Newalligator:

Добрый день. Зависает МТ4  на удалённом сервисе.  Фон белый потому что  долго зависал  нажал кнопку  F1 help   вот и всё котировки не идут не знаю что делать подскажите. 

 

Мало инфы. У Вас открыто несколько графиков, что на них, известно только Вам. Удалите со всех графиков советники и индикаторы, если зависание прекратиться значит проблема была где то в коде удалённых программ.

 
чето произошло - может из-за обновления винды (у меня 8.1) или ещё из-за чего, билд 1170 от альпырей, и вот работала у меня нормально доска (торговая панель и работала себе) а теперь это убийца терминала, прочитал лучше тему - да действительно это Про есн от Альпари так работает - на Демо есн панель сыпется, а на обычном Демо работает нормально, я уж переживать начал что в глаза долблюсь
 

Всем добрый  день. Задачу решили путём,  снятия задачи.  Всё нормально пошло  Спасибо за  отклики. 

 

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