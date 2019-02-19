Зависает терминал на виртуальном сервере
А на локальной машине как работает? Тоже виснет?
А на локальной машине как работает? Тоже виснет?
На локальной все работает без проблем.
Забыл написать: все терминалы запускаются "портабл" (с ключом /portable)
На локальной все работает без проблем.
Забыл написать: все терминалы запускаются "портабл" (с ключом /portable)
Если на локальной всё нормально, то проблема скорее всего на стороне VPS. Попробуйте заново, с нуля переустановить терминал, посмотрите его логи, подёргайте поддержку VPS - может они что дельное скажут...
Куда надо поместить вопрос, чтобы на него обратили внимание разработчики терминала?
Куда надо поместить вопрос, чтобы на него обратили внимание разработчики терминала?
Пишите в сервис-деск.
Пишите в сервис-деск.
А смысл туда писать? Судя по тому что пишет топик-стартер это не баг, а проблемы на стороне VPS, а это уже не в сервисдеск и надо разбираться самому.
Пишите в сервис-деск.
Простите, это где?
А смысл туда писать? Судя по тому что пишет топик-стартер это не баг, а проблемы на стороне VPS, а это уже не в сервисдеск и надо разбираться самому.
Чья это проблема определить сложно. Почему терминал не реагирует могут предположить только разработчики, а потом уже можно и VPS шерстить. Со своей стороны я сделал все возможное. Вся информация "к размышлению" представлена.
Простите, это где?
Найти сервисдеск и оформить заявку можете у себя в профиле (правый верхний угол, рядом с выбором языков):
но моё мнение - только зря потеряете время.
P.S. В случае положительного решения вопроса , просьба отписаться в этой ветке, в чём была проблема.
Найти сервисдеск и оформить заявку можете у себя в профиле (правый верхний угол, рядом с выбором языков):
но моё мнение - только зря потеряете время.
P.S. В случае положительного решения вопроса , просьба отписаться в этой ветке, в чём была проблема.
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Помогите, пожалуйста, разобраться с зависанием терминала.
Исходные данные: МТ4 1090 (19 May 2017), счет Alpari.Pro.ECN, терминал установлен заново, 10 торговых пар, 10 графиков, нет ни индикаторов, ни советников, все работает на виртуальном сервере (4 ядра, 4 Гб), параллельно работают еще 4 терминала.
Проблема: один из терминалов зависает: не изменяются котировки, на него не переключится (остальные работают нормально, все подключены к РАЗНЫМ серверам).
Предыстория: все работало ГОДАМИ нормально. Месяц назад (может больше) заметил, что один терминал тормозит: переключение на него в панели задач, длится очень долго. Закрывал другие терминалы. Перезапускал этот. Можно было работать с ним одним. Как только запускал еще что-нибудь, терминал переставал реагировать.
Мои предположения и действия: много мусора в терминале: почистил все логи и котировки; много графических объектов на графиках: удалил все; индикаторы. советники: убрал. В конце концов переустановил терминал в новую папку. Не помогло. Подумал - слабый сервер (тогда был 2 ядра, 2 Гб): перешел на новый сервер.
Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...
Провел эксперимент: скопировал пять раз зависающий терминал и запустил пять его копий. На реале Pro.ECN все пять виснут. В них же перехожу на Altari.Demo - работают.
Обратился в поддержку. К сожалению не смогли мне помочь.
Обращаюсь к профи.
Помогите, пожалуйста.
P.S. Баров 2000 и в истории, и на графике. Терминал установлен заново. С одним терминалом я могу работать относительно нормально и с 10 инструментами. Зависает он, когда запускаю еще несколько (в моем случае еще 4) терминалов. И зависает ИМЕННО тот, который работает на Pro.ECN. Остальные продолжают нормально работать. И, если я этот же терминал переключу на Alpari.Demo, он тоже не зависает.
Оперативки кушают по 45Мб.