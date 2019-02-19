Зависает терминал на виртуальном сервере

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Помогите, пожалуйста, разобраться с зависанием терминала.

 

Исходные данные: МТ4 1090 (19 May 2017), счет Alpari.Pro.ECN, терминал установлен заново, 10 торговых пар, 10 графиков, нет ни индикаторов, ни советников, все работает на виртуальном сервере (4 ядра, 4 Гб), параллельно работают еще 4 терминала.

 

Проблема: один из терминалов зависает: не изменяются котировки, на него не переключится (остальные работают нормально, все подключены к РАЗНЫМ серверам).

 

Предыстория: все работало ГОДАМИ нормально. Месяц назад (может больше) заметил, что один терминал тормозит: переключение на него в панели задач, длится очень долго. Закрывал другие терминалы. Перезапускал этот. Можно было работать с ним одним. Как только запускал еще что-нибудь, терминал переставал реагировать.

 

Мои предположения и действия: много мусора в терминале: почистил все логи и котировки; много графических объектов на графиках: удалил все; индикаторы. советники: убрал. В конце концов переустановил терминал в новую папку. Не помогло. Подумал - слабый сервер (тогда был 2 ядра, 2 Гб): перешел на новый сервер.

 

Подумав, что с моей стороны, я перепробовал все, переключил ТОТ ЖЕ терминал на Alpari.Demo. И терминал ПЕРЕСТАЛ зависать. Вернулся на Pro.ECN - виснет...

 

Провел эксперимент: скопировал пять раз зависающий терминал и запустил пять его копий. На реале Pro.ECN все пять виснут. В них же перехожу на Altari.Demo - работают.

 

Обратился в поддержку. К сожалению не смогли мне помочь.

 

Обращаюсь к профи.

Помогите, пожалуйста.


P.S. Баров 2000 и в истории, и на графике. Терминал установлен заново. С одним терминалом я могу работать относительно нормально и с 10 инструментами. Зависает он, когда запускаю еще несколько (в моем случае еще 4) терминалов. И зависает ИМЕННО тот, который работает на Pro.ECN. Остальные продолжают нормально работать. И, если я этот же терминал переключу на Alpari.Demo, он тоже не зависает.

Оперативки кушают по 45Мб.

 

А на локальной машине как работает? Тоже виснет?

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Sergey Kolemanov:

А на локальной машине как работает? Тоже виснет?


На локальной все работает без проблем.

Забыл написать: все терминалы запускаются "портабл" (с ключом /portable)

 
loewe:

На локальной все работает без проблем.

Забыл написать: все терминалы запускаются "портабл" (с ключом /portable)


Если на локальной всё нормально, то проблема скорее всего на стороне VPS. Попробуйте заново, с нуля переустановить  терминал, посмотрите его логи, подёргайте поддержку VPS - может они что дельное скажут...

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Куда надо поместить вопрос, чтобы на него обратили внимание разработчики терминала?

 
loewe:

Куда надо поместить вопрос, чтобы на него обратили внимание разработчики терминала?

Пишите в сервис-деск.

 
Stanislav Korotky:

Пишите в сервис-деск.


А смысл туда писать? Судя по тому что пишет топик-стартер это не баг, а проблемы на стороне VPS, а это уже не в сервисдеск и надо разбираться самому.

[Удален]  
Stanislav Korotky:

Пишите в сервис-деск.


Простите, это где?

[Удален]  
Sergey Kolemanov:

А смысл туда писать? Судя по тому что пишет топик-стартер это не баг, а проблемы на стороне VPS, а это уже не в сервисдеск и надо разбираться самому.


Чья это проблема определить сложно. Почему терминал не реагирует могут предположить только разработчики, а потом уже можно и VPS шерстить. Со своей стороны я сделал все возможное. Вся информация "к размышлению" представлена.

 
loewe:

Простите, это где?


Найти сервисдеск и оформить заявку можете у себя в профиле (правый верхний угол, рядом с выбором языков):

но моё мнение - только зря потеряете время.

P.S. В случае положительного решения вопроса , просьба отписаться в этой ветке, в чём была проблема.

[Удален]  
Sergey Kolemanov:

Найти сервисдеск и оформить заявку можете у себя в профиле (правый верхний угол, рядом с выбором языков):

но моё мнение - только зря потеряете время.

P.S. В случае положительного решения вопроса , просьба отписаться в этой ветке, в чём была проблема.

Спасибо. К сожалению, все темы обращения, кроме "Финансы" не активны... Не смог...
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