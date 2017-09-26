Меркель остается - в понедельник ЕВРО вверх или вниз ?
- ЕВРО вверх
- ЕВРО вниз
вниз
Вот
Где пункт "Меркель хочет посмотреть"? Недоработочка.
Где пункт "Меркель хочет посмотреть"? Недоработочка.
Она и так знает результат. Как говорят: "Фигушки думать, всё давно надумано". Любые выборы - чтобы успокоить народ, мол выбор общественные
вниз
что это за график?
что это за график?
forex.tradingcharts.com
Она и так знает результат. Как говорят: "Фигушки думать, всё давно надумано". Любые выборы - чтобы успокоить народ, мол выбор общественные
По предварительным результатам она победила. Теперь надо еще 100 мильонов из Африки пригласить, ведь скоро новы год, в том году всего лишь 300 немок изнасиловали в НГ, этого явно мало. Немцам пора влить свежую африканскую кровь )) Слава богу, у нас ВВП, а не ТП.
По предварительным результатам она победила. Теперь надо еще 100 мильонов из Африки пригласить, ведь скоро новы год, в том году всего лишь 300 немок изнасиловали в НГ, этого явно мало. Немцам пора влить свежую африканскую кровь )) Слава богу, у нас ВВП, а не ТП.
у вас азиатов уже полроссии.
https://www.youtube.com/watch?v=kgciCaSAnBU
у вас азиатов уже полроссии.
https://www.youtube.com/watch?v=kgciCaSAnBU
Да, это верно. Я не раз писал, что мои внуки будут жить в полу-мусульманской России, если политика с рождаемостью не изменится. Но все же это не дикие африканцы. По крайней мере у меня в районе тихо и спокойно, хотя восточных людей много. И в метро никто на корточках, извиняюсь, не какает.
Да, это верно. Я не раз писал, что мои внуки будут жить в полу-мусульманской России, если политика с рождаемостью не изменится. Но все же это не дикие африканцы. По крайней мере у меня в районе тихо и спокойно, хотя восточных людей много. И в метро никто на корточках, извиняюсь, не какает.
это миграционная политика путина.
и меркель тоже азиатов пускает (сирийцев), а не негров.
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