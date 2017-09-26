Меркель остается - в понедельник ЕВРО вверх или вниз ? - страница 4
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Вот две различные трактовки, указывающие на предстоящий разворот
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Ориентировочный размах в пунктах определяется на фактических исторических данных движения.
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А Меркель здесь просто сбоку-припёку. ;)
Недели, месяцы - масштабно мыслишь )) Лады, история нас рассудит, как говорил артист в к/ф Покровские ворота
Так лося не вырастить...
Делай бай, и в погоне за лосем не ошибёшься ;))
Недели, месяцы - масштабно мыслишь )) Лады, история нас рассудит, как говорил артист в к/ф Покровские ворота
Движение согласованное, поэтому может оказаться очень быстрым.
Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? ))
Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше
Абсолютно не важно, что там с Меркель. В своё время много было спекуляций насчёт победы Макрона. Дескать, на этом факторе евро подскочило, но дальше нет идей для роста. Но извините меня, апрельский гэп-то на этой безыдейности так и остаётся открытым, ничего подобного раньше я лично что-то не припомню. И сдаётся мне, что для взаиморасчётов между крупнейшими банками политический фактор что-то значит лишь тогда, когда идут явные риски и надо хоть как-то захеджироваться. Остальное время работает какая-то софтина, для которой рынок, допустим по-прежнему перепродан, если отталкиваться от 200-дневной машки на месяцах. Вот сейчас с этой точки зрения сопротивление находится на 1,22. Там же проходит 50% коррекция от тренда май 2014-январь 2017. Посему мой прогноз - достигнет пара 1,22 и вниз.
Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше
дальше вниз если перед этим закупиться
Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше
Ну вот, упало до 1,18386. Движение вниз набирает обороты.
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