Меркель остается - в понедельник ЕВРО вверх или вниз ? - страница 4

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Олег avtomat:

sell

Так лося не вырастить...
 
Олег avtomat:

Вот две различные трактовки, указывающие на предстоящий разворот 

 

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Ориентировочный размах в пунктах определяется на фактических исторических данных движения.

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А Меркель здесь просто сбоку-припёку. ;)


Недели, месяцы - масштабно мыслишь )) Лады, история нас рассудит, как говорил артист в к/ф Покровские ворота

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Mickey Moose:
Так лося не вырастить...

Делай бай, и в погоне за лосем не ошибёшься ;))

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Alexey Volchanskiy:

Недели, месяцы - масштабно мыслишь )) Лады, история нас рассудит, как говорил артист в к/ф Покровские ворота


Движение согласованное, поэтому может оказаться очень быстрым.

 
Alexey Volchanskiy:

Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? )) 


Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше

 

Абсолютно не важно, что там с Меркель. В своё время много было спекуляций насчёт победы Макрона. Дескать, на этом факторе евро подскочило, но дальше нет идей для роста. Но извините меня, апрельский гэп-то на этой безыдейности так и остаётся открытым, ничего подобного раньше я лично что-то не припомню. И сдаётся мне, что для взаиморасчётов между крупнейшими банками политический фактор что-то значит лишь тогда, когда идут явные риски и надо хоть как-то захеджироваться. Остальное время работает какая-то софтина, для которой рынок, допустим по-прежнему перепродан, если отталкиваться от 200-дневной машки на месяцах. Вот сейчас с этой точки зрения сопротивление находится на 1,22. Там же проходит 50% коррекция от тренда май 2014-январь 2017. Посему мой прогноз - достигнет пара 1,22 и вниз.

 
Alexey Volchanskiy:

Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше


дальше вниз если перед этим закупиться

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Alexey Volchanskiy:

Ну вот, упало до 1,18677, посмотрим, что будет дальше


Ну вот, упало до 1,18386.  Движение вниз набирает обороты.

 

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