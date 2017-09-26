Меркель остается - в понедельник ЕВРО вверх или вниз ? - страница 3

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Если Анжела победит - по полетит туда на 100 пункта. )))

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Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.

 
Олег avtomat:

Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.


Ты хоть обоснуй, а то такие заявы - ты же растревожишь мировой рынок!

 
Олег avtomat:

Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.

Уже на все закупился?
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Mickey Moose:
Уже закупился?

sell

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Alexey Volchanskiy:

Ты хоть обоснуй, а то такие заявы - ты же растревожишь мировой рынок!


Обосновать болтологически?

;))

 
Олег avtomat:

Обосновать болтологически?

;))


Да как хошь, главное обоснуй ) Ведь не просто так ляпнул, есть какие-то соображения

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Да как хошь, главное обоснуй ) Ведь не просто так ляпнул, есть какие-то соображения


Механика процесса на крупных ТФ указывает на разворот вниз. Математика говорит. 

Если приложу графики, то это не будет являться ни доказательством, ни обоснованием, а лишь отображением моего вИдения.

Окончательным судиёй будет время.

А графики можно, конечно, приложить, чтобы было с чем сравнивать в ближайшем будущем.

 
Олег avtomat:

Механика процесса на крупных ТФ указывает на разворот вниз. Математика говорит. 

Если приложу графики, то это не будет являться ни доказательством, ни обоснованием, а лишь отображением моего вИдения.

Окончательным судиёй будет время.

А графики можно, конечно, приложить, чтобы было с чем сравнивать в ближайшем будущем.


Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? )) 

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? )) 


Вот две различные трактовки, указывающие на предстоящий разворот 

 

.

Ориентировочный размах в пунктах определяется на фактических исторических данных движения.

.

А Меркель здесь просто сбоку-припёку. ;)

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