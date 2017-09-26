Меркель остается - в понедельник ЕВРО вверх или вниз ? - страница 3
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Если Анжела победит - по полетит туда на 100 пункта. )))
Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.
Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.
Ты хоть обоснуй, а то такие заявы - ты же растревожишь мировой рынок!
Евра пойдёт глубоко ВНИЗ.
Уже закупился?
sell
Ты хоть обоснуй, а то такие заявы - ты же растревожишь мировой рынок!
Обосновать болтологически?
;))
Обосновать болтологически?
;))
Да как хошь, главное обоснуй ) Ведь не просто так ляпнул, есть какие-то соображения
Да как хошь, главное обоснуй ) Ведь не просто так ляпнул, есть какие-то соображения
Механика процесса на крупных ТФ указывает на разворот вниз. Математика говорит.
Если приложу графики, то это не будет являться ни доказательством, ни обоснованием, а лишь отображением моего вИдения.
Окончательным судиёй будет время.
А графики можно, конечно, приложить, чтобы было с чем сравнивать в ближайшем будущем.
Механика процесса на крупных ТФ указывает на разворот вниз. Математика говорит.
Если приложу графики, то это не будет являться ни доказательством, ни обоснованием, а лишь отображением моего вИдения.
Окончательным судиёй будет время.
А графики можно, конечно, приложить, чтобы было с чем сравнивать в ближайшем будущем.
Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? ))
Приложи плз, я могу допустить падение до 1,1860, но все туманно. И при чем тут Меркель? ))
Вот две различные трактовки, указывающие на предстоящий разворот
.
Ориентировочный размах в пунктах определяется на фактических исторических данных движения.
.
А Меркель здесь просто сбоку-припёку. ;)