Ваш опыт торговли на форекс? - страница 2

Новый комментарий
 
Mickey Moose:

после Вас


"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали

Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).


 
prostotrader:

"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали

Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).



Плохо. очень плохо. Так лося не вырастить.

 
Victor Ziborov:

Виталий, я думаю из этой статистики можно сделать некоторые выводы. Например, такой. 42% участников форума более 10 лет занимаются торговлей на форексе. Теперь, можно ли себе представить успешного трейдера, который читает этот форум и участвует в дискуссиях ? Мне кажется, что таких здесь нет. Вывод: даже 10 лет опыта торговли на форексе не достаточно, чтобы быть успешным трейдером. Может, моя логика вам кажется не совсем убедительной ?

А по вашему этот форум посещают одни неудачники?
 
Mickey Moose:

Плохо. очень плохо. Так лося не вырастить.


Точно, но зато геммороя не будет!

 
prostotrader:

"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали

Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).



я правильно понял, что это за год?

 
Alexey Volchanskiy:

я правильно понял, что это за год?


За 9 месяцев

с 30,12,2016 по сегодня

 
prostotrader:

За 9 месяцев

с 30,12,2016 по сегодня

То есть Ваш советник заработал за 9 месяцев 50% от начального депо. Я считаю, что Вы получили нормальную прибыль. Хотя, слышу успех от некоторых трейдеров 100% в год. Но ведь ещё год не прошёл, Вы ещё сможете.

 
Victor Ziborov:

То есть Ваш советник заработал за 9 месяцев 50% от начального депо. Я считаю, что Вы получили нормальную прибыль. Хотя, слышу успех от некоторых трейдеров 100% в год. Но ведь ещё год не прошёл, Вы ещё сможете.


Надо не заниматься поиском Грааля и пр. хрени, а выбрать ТС с нормальной нормой прибыли и написать

устойчивых ко всем "непрятностям" роботов. Торгда и прибыль и свободное время будут. 

Добавлено

На опционах (биржевых) можно гораздо больше зарабатывать, но

их нет в МТ5, КВИК - тормоз, а для заработка нужна маленькая задержка

на торговые приказы.

 

Мой первый опыт торговли на форексе завершился довольно плачевно, поймала кураж, и после того как выиграла пару десятков долларов рискнула и поставила ставку побольше ( а ну ка, ведь деньги из никуда приходят!)) и проиграла.. Потом уже была намного осмотрительнее, все делала осторожно и рассчитывая, и потом стало все получатся. Главное информации много почитать перед началом ***

[Удален]  
Lida87:

Мой первый опыт торговли на форексе завершился довольно плачевно, поймала кураж, и после того как выиграла пару десятков долларов рискнула и поставила ставку побольше ( а ну ка, ведь деньги из никуда приходят!)) и проиграла.. Потом уже была намного осмотрительнее, все делала осторожно и рассчитывая, и потом стало все получатся. Главное информации много почитать перед началом ***


Все сливали )))

12
Новый комментарий