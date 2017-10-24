Ваш опыт торговли на форекс? - страница 2
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после Вас
"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали
Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).
"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали
Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).
Плохо. очень плохо. Так лося не вырастить.
Виталий, я думаю из этой статистики можно сделать некоторые выводы. Например, такой. 42% участников форума более 10 лет занимаются торговлей на форексе. Теперь, можно ли себе представить успешного трейдера, который читает этот форум и участвует в дискуссиях ? Мне кажется, что таких здесь нет. Вывод: даже 10 лет опыта торговли на форексе не достаточно, чтобы быть успешным трейдером. Может, моя логика вам кажется не совсем убедительной ?
Плохо. очень плохо. Так лося не вырастить.
Точно, но зато геммороя не будет!
"После Вас" - НИКОГДА не будет, два раза по 2 недели в этом году отдыхал в Крыму, а роботы работали
Результат с начала года (нач. депо 800 000 руб).
я правильно понял, что это за год?
я правильно понял, что это за год?
За 9 месяцев
с 30,12,2016 по сегодня
За 9 месяцев
с 30,12,2016 по сегодня
То есть Ваш советник заработал за 9 месяцев 50% от начального депо. Я считаю, что Вы получили нормальную прибыль. Хотя, слышу успех от некоторых трейдеров 100% в год. Но ведь ещё год не прошёл, Вы ещё сможете.
То есть Ваш советник заработал за 9 месяцев 50% от начального депо. Я считаю, что Вы получили нормальную прибыль. Хотя, слышу успех от некоторых трейдеров 100% в год. Но ведь ещё год не прошёл, Вы ещё сможете.
Надо не заниматься поиском Грааля и пр. хрени, а выбрать ТС с нормальной нормой прибыли и написать
устойчивых ко всем "непрятностям" роботов. Торгда и прибыль и свободное время будут.
Добавлено
На опционах (биржевых) можно гораздо больше зарабатывать, но
их нет в МТ5, КВИК - тормоз, а для заработка нужна маленькая задержка
на торговые приказы.
Мой первый опыт торговли на форексе завершился довольно плачевно, поймала кураж, и после того как выиграла пару десятков долларов рискнула и поставила ставку побольше ( а ну ка, ведь деньги из никуда приходят!)) и проиграла.. Потом уже была намного осмотрительнее, все делала осторожно и рассчитывая, и потом стало все получатся. Главное информации много почитать перед началом ***
Мой первый опыт торговли на форексе завершился довольно плачевно, поймала кураж, и после того как выиграла пару десятков долларов рискнула и поставила ставку побольше ( а ну ка, ведь деньги из никуда приходят!)) и проиграла.. Потом уже была намного осмотрительнее, все делала осторожно и рассчитывая, и потом стало все получатся. Главное информации много почитать перед началом ***
Все сливали )))