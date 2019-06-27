Тиковая история стакана. - страница 5

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[Удален]  
rjurip:

А можете просто скорректировать код для реал-тайм котировок? С удовольствием признаю свою ошибку. И все будут счастливы.

Забавно. Сначала Вы пишите мне, что:

Код изложен в статье. Не поленитесь прочесть публикацию

Потом на предложение прочитать материал пишите:

Ничего нового в статьях не нашел.

А теперь:

А можете просто скорректировать код для реал-тайм котировок? И все будут счастливы.

Нет, для Вас я ничего делать не буду. Приложите немного усилий, сделайте то, что написали выше и будете счастливы.

 
Alexey Kozitsyn:

Забавно. Сначала Вы пишите мне, что:

Потом на предложение прочитать материал пишите:

А теперь:

Нет, для Вас я ничего делать не буду. Приложите немного усилий, сделайте то, что написали выше и будете счастливы.


Спасибо, что не убили. Удачи в написании статей))
 
rjurip1:

3. Попробуйте проводить оценку уровня лимитников непосредственно при прохождении покупок/продаж, т.е. как у вас описано в п.5 Синхронизация по времени в данном случае вам ничего не даст, ведь сразу после прохождения объема лимитники могут добавить/убрать. Крупные торговцы "играют" лимитниками за доли секунды до совершения сделок.

НО, как я уже описывал, в мт5 реальную картину вы не увидите, поскольку подсчет бай/селл объемов производится неверно.

мне вообще кажется что там цифры без расчета летят

пока что работа со стаканом меня не воодушевила

и вообще - какая разница демо или не демо?

неужели на демо невозможно дать реальные объемы?

 
Renat Akhtyamov:

мне вообще кажется что там цифры без расчета летят

пока что работа со стаканом меня не воодушевила

и вообще - какая разница демо или не демо?

неужели на демо невозможно дать реальные объемы?


В амр, что реал, что демо - одинаково. Сравнивал, источник единый. Подсчет в мт5 неверный. Ну или документация по mql5 врет, что для меня одно и тоже. Что касается стакана, попробуйте рассматривать его вкупе с объемами- много интересного. Но, как уже писал, в мт5 картина будет не верной. Может быть, со временем доработают.

 
rjurip:

В амр, что реал, что демо - одинаково. Сравнивал, источник единый. Подсчет в мт5 неверный. Ну или документация по mql5 врет, что для меня одно и тоже. Что касается стакана, попробуйте рассматривать его вкупе с объемами- много интересного. Но, как уже писал, в мт5 картина будет не верной. Может быть, со временем доработают.

Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009). 
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.

 
Andrey Gladyshev:

Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009). 
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.

Там же стакан с одним уровнем транслируется - это как так?

 
Aleksey Vyazmikin:

Там же стакан с одним уровнем транслируется - это как так?

Не понял вопрос. Как это с одним уровнем?

 
Andrey Gladyshev:

Не понял вопрос. Как это с одним уровнем?

Объем в стакане только на уровнях ближних к спреду, а на других нет - это на демке, месяц назад или два такое было, сейчас не так?

 
Aleksey Vyazmikin:

Объем в стакане только на уровнях ближних к спреду, а на других нет - это на демке, месяц назад или два такое было, сейчас не так?

Нет, все в порядке. Я не скажу сколько именно уровней, но достаточно. 
И на демо стакан там тоже реальный.

 
rjurip:

В амр, что реал, что демо - одинаково. Сравнивал, источник единый. Подсчет в мт5 неверный. Ну или документация по mql5 врет, что для меня одно и тоже. Что касается стакана, попробуйте рассматривать его вкупе с объемами- много интересного. Но, как уже писал, в мт5 картина будет не верной. Может быть, со временем доработают.

Andrey Gladyshev:

Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009). 
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.

ой ну не знааай тоды


я лично когда просчитал стакан, мне чо то не климатит больше в него смотреть

т.к. белиберда какая то получается

на форе с чарта ито лучче выходит

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