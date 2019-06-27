Тиковая история стакана. - страница 5
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Забавно. Сначала Вы пишите мне, что:
Код изложен в статье. Не поленитесь прочесть публикацию
Потом на предложение прочитать материал пишите:
Ничего нового в статьях не нашел.
А теперь:
А можете просто скорректировать код для реал-тайм котировок? И все будут счастливы.
Нет, для Вас я ничего делать не буду. Приложите немного усилий, сделайте то, что написали выше и будете счастливы.
Забавно. Сначала Вы пишите мне, что:
Потом на предложение прочитать материал пишите:
А теперь:
Нет, для Вас я ничего делать не буду. Приложите немного усилий, сделайте то, что написали выше и будете счастливы.
3. Попробуйте проводить оценку уровня лимитников непосредственно при прохождении покупок/продаж, т.е. как у вас описано в п.5 Синхронизация по времени в данном случае вам ничего не даст, ведь сразу после прохождения объема лимитники могут добавить/убрать. Крупные торговцы "играют" лимитниками за доли секунды до совершения сделок.
НО, как я уже описывал, в мт5 реальную картину вы не увидите, поскольку подсчет бай/селл объемов производится неверно.
мне вообще кажется что там цифры без расчета летят
пока что работа со стаканом меня не воодушевила
и вообще - какая разница демо или не демо?
неужели на демо невозможно дать реальные объемы?
мне вообще кажется что там цифры без расчета летят
пока что работа со стаканом меня не воодушевила
и вообще - какая разница демо или не демо?
неужели на демо невозможно дать реальные объемы?
Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009).
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.
Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009).
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.
Там же стакан с одним уровнем транслируется - это как так?
Там же стакан с одним уровнем транслируется - это как так?
Не понял вопрос. Как это с одним уровнем?
Не понял вопрос. Как это с одним уровнем?
Объем в стакане только на уровнях ближних к спреду, а на других нет - это на демке, месяц назад или два такое было, сейчас не так?
Объем в стакане только на уровнях ближних к спреду, а на других нет - это на демке, месяц назад или два такое было, сейчас не так?
Нет, все в порядке. Я не скажу сколько именно уровней, но достаточно.
И на демо стакан там тоже реальный.
Данные по тикам в ленте были с изъяном, исправили в последнем билде (2009).
А что в АМР на демо реальные данные могу подтвердить.
ой ну не знааай тоды
я лично когда просчитал стакан, мне чо то не климатит больше в него смотреть
т.к. белиберда какая то получается
на форе с чарта ито лучче выходит