Где живёт индикатор...? Продолжение темы:Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?

Новый комментарий
 

Продолжаем исследовать взаимодействие экспертов и индикаторов на платформе МТ5.

Предыдущие изыскания в ветках:

Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?

https://www.mql5.com/ru/forum/217719

Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров.

https://www.mql5.com/ru/forum/216157

Основная тема:

Исследование условий совместной работы советника и нескольких индикаторов.

В частности исследование времени жизни и среды обитания индикаторов порожденных советником.

1. Исходные данные очередного исследования:

1.1. Запускаем Советник. Советник создаёт по iCustom() и устанавливает на график по ChartIndicatorAdd() два индикатора. Режим реального времени (не тестер).

1.2. Через некоторое время (несколько тиков, или периодов таймера) советник автоматически удаляет с графика индикаторы по ChartIndicatorDelete() и

уничтожает их хендлы по IndicatorRelease().

1.3. Через некоторое продолжительное время повторно выполняются действия пунктов 1.1 и 1.2.

2. Результаты эксперимента (неожиданные):

2.1. Индикаторы не проходят инициализацию. Их функции OnInit() не выполняются. Индикаторы на графике не размещаются. В список индикаторов не попадают.

2.2. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ! Расчетная часть советников OnCalculate() выполняется, причем в том же окружении, в котором выполнение было прервано в пункте 1.2. 

То есть исходные значения переменных при выполнении расчетной части индикаторов равны тем, которые предшествовали удалению

индикаторов с графика и уничтожению их хендлов.

3. Результаты эксперимента - ожидаемые, но не полученные:

3.1. Индикаторы инициализируются, размещаются на графике и начинают работу с чистого листа.

4. Специальные замечания и отличия от предыдущих экспериментов:

4.1. Ранее была отмечена возможность потери связи с индикаторами и их автономная и самостоятельная жизнь любой длительности,

в случае из взаимного обращения друг к другу (обмен данными).

4.2. В текущем эксперименте обращение к индикаторам после их инициализации и размещения на графике отсутствует вовсе.

Тем не менее после формально нормального завершения работы индикаторов их загробная жизнь продолжается,

хотя и в пассивном состоянии.

4.3. Отмечено некоторое возрастание потребления памяти, при наличии таких "фантомных" индикаторов.

Приглашаю сообщество принять участие в исследовании ненормированного поведения индикаторов ибо считаю эту тему важной для построения торговых систем.

Исходные тексты использованных советника и индикаторов - во вложенном архиве.

Текст ветки восстановлен после исчезновения в результате сбоя.

Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?
Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?
  • 2017.10.17
  • www.mql5.com
Если советником создается индикатор (например через iCustom()) в режиме тестирования с визуализацией или в режиме реальной работы, то индикатор жив...
Файлы:
Expert_par_06m.zip  12 kb
 

Логи.

После первого запуска.

2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.04 15:18:34.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.04 15:18:34.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnInit(): Основной режим
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=1
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: IndicatorName_Search_Handle(): Error: iIndicatorParameters=-1
2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): Handle Base ThisIndicatorName=
2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.04 15:18:34.306 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=2
2017.11.04 15:18:34.306 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.319 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnInit(): Основной режим
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=1
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: IndicatorName_Search_Handle(): Error: iIndicatorParameters=-1
2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): Handle Base ThisIndicatorName=
2017.11.04 15:18:34.323 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=3
2017.11.04 15:18:34.323 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.330 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.04 15:18:34.350 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=4
2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=2
2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.370 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.04 15:18:34.379 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=5
2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=3
2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.395 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.04 15:18:34.413 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=6
2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=4
2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.423 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.04 15:18:34.441 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=7
2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=5
2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:18:34.461 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    ExpertRemove() function called
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    Deinit EXP
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=8
2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return()
2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=6
2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()

После второго запуска.

2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.04 15:19:58.095 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.04 15:19:58.095 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=9
2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.04 15:19:58.126 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.04 15:19:58.127 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.04 15:19:58.127 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.04 15:19:58.129 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.04 15:19:58.147 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=10
2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=7
2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.04 15:19:58.167 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.04 15:19:58.177 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=11
2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=8
2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.197 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.04 15:19:58.207 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=12
2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=9
2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.04 15:19:58.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=13
2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=10
2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.268 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.04 15:19:58.270 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=14
2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=11
2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    ExpertRemove() function called
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    Deinit EXP
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11

Видно, что при втором запуске советника:

1. Функции OnInit() для индикаторов не отрабатывают.

2. Счетчики тиков  (gTick) для индикаторов (метки IND01 и IND02) продолжают счет со значений ранее достигнутых при первом запуске советника.

Во вложении версии советника и индикаторов с некоторыми косметическими изменениями.

Файлы:
Expert_par_06m.zip  12 kb
 

Попутно выяснилось, что:

   MqlParam IndicatorParametersArray[]={0};

Даёт результат отличный от:

   MqlParam IndicatorParametersArray[]; 
   ZeroMemory(IndicatorParametersArray);

Кроме этого в некоторых местах вывод сообщений неправильно указывал вызывающую функцию.

В архиве -  исправленные советник и индикаторы.

Новые логи.

После первого запуска:

2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.04 15:56:18.379 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.04 15:56:18.381 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: OnInit(): Основной режим
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=1
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.413 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=2
2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=3
2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: OnInit(): Основной режим
2017.11.04 15:56:18.430 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=1
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829
2017.11.04 15:56:18.431 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.04 15:56:18.431 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.455 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.04 15:56:18.457 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=4
2017.11.04 15:56:18.457 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.466 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.04 15:56:18.467 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=2
2017.11.04 15:56:18.467 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.486 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.04 15:56:18.487 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=5
2017.11.04 15:56:18.487 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.495 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.04 15:56:18.497 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=3
2017.11.04 15:56:18.497 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.511 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.04 15:56:18.513 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=6
2017.11.04 15:56:18.513 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.529 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.04 15:56:18.531 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=4
2017.11.04 15:56:18.531 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.547 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.04 15:56:18.549 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=7
2017.11.04 15:56:18.549 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:56:18.557 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.04 15:56:18.559 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=5
2017.11.04 15:56:18.559 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    ExpertRemove() function called
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    Deinit EXP
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
2017.11.04 15:56:18.571 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=8
2017.11.04 15:56:18.571 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return()

После второго запуска:

2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.04 15:57:45.191 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.04 15:57:45.191 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=9
2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.04 15:57:45.226 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=6
2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.04 15:57:45.249 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.04 15:57:45.250 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=10
2017.11.04 15:57:45.250 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.262 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.04 15:57:45.264 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=7
2017.11.04 15:57:45.264 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.04 15:57:45.274 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=11
2017.11.04 15:57:45.274 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.286 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.04 15:57:45.288 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=8
2017.11.04 15:57:45.288 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.306 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.04 15:57:45.308 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=12
2017.11.04 15:57:45.308 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.318 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.04 15:57:45.320 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=9
2017.11.04 15:57:45.320 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.336 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.04 15:57:45.338 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=13
2017.11.04 15:57:45.338 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.356 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.04 15:57:45.358 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=10
2017.11.04 15:57:45.358 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.04 15:57:45.365 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.04 15:57:45.366 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): gTick=14
2017.11.04 15:57:45.366 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1)      IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    ExpertRemove() function called
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    Deinit EXP
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1)    EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
2017.11.04 15:57:45.386 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): gTick=11
2017.11.04 15:57:45.386 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1)      IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()

С тем же результатом. При втором запуске советника:

1. Функции OnInit() для индикаторов не отрабатывают.

2. Счетчики тиков  (gTick) для индикаторов (метки IND01 и IND02) продолжают счет со значений ранее достигнутых при первом запуске советника.

Файлы:
Expert_par_06m.zip  12 kb
 

Вы говорили о "продолжительном времени" между событиями, а в логах - полторы минуты.

Подождите минут 10, индикаторы уйдут из кэша.

 

Первый запуск.

2017.11.06 01:10:30.629 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.06 01:10:30.631 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:10:30.637 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.06 01:10:30.637 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.06 01:10:30.742 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: OnInit(): Основной режим
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=1
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.810 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.06 01:10:30.833 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=2
2017.11.06 01:10:30.833 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.870 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=3
2017.11.06 01:10:30.870 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.894 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=4
2017.11.06 01:10:30.894 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.928 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=5
2017.11.06 01:10:30.928 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.06 01:10:30.940 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.06 01:10:30.940 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=6
2017.11.06 01:10:30.940 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.956 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.06 01:10:30.976 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: OnInit(): Основной режим
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=1
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:10:30.985 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=7
2017.11.06 01:10:30.985 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:30.998 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.06 01:10:31.000 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=8
2017.11.06 01:10:31.000 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:31.004 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.06 01:10:31.006 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=2
2017.11.06 01:10:31.006 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:10:31.020 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.06 01:10:31.022 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=9
2017.11.06 01:10:31.022 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:31.038 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.06 01:10:31.040 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=3
2017.11.06 01:10:31.040 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:10:31.050 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.06 01:10:31.052 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=10
2017.11.06 01:10:31.052 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:31.065 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.06 01:10:31.066 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=4
2017.11.06 01:10:31.066 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:10:31.081 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.06 01:10:31.082 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=11
2017.11.06 01:10:31.082 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      ExpertRemove() function called
2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Started... 
2017.11.06 01:10:31.100 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=5
2017.11.06 01:10:31.100 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()
2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Ended.

Ждём полчаса...

 
Andrey Khatimlianskii:

Вы говорили о "продолжительном времени" между событиями, а в логах - полторы минуты.

Подождите минут 10, индикаторы уйдут из кэша.

Второй запуск после получасового перерыва...
2017.11.06 01:40:10.791 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.06 01:40:10.791 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1
2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01
2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:10.816 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1
2017.11.06 01:40:10.816 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02
2017.11.06 01:40:10.908 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 01:40:10.924 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=12
2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0
2017.11.06 01:40:10.959 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=13
2017.11.06 01:40:10.959 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:10.992 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=14
2017.11.06 01:40:10.992 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.016 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11
2017.11.06 01:40:11.034 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=15
2017.11.06 01:40:11.034 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.311 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11
2017.11.06 01:40:11.311 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=16
2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=6
2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0
2017.11.06 01:40:11.326 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.06 01:40:11.333 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=17
2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=7
2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.348 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.06 01:40:11.366 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=18
2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=8
2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.380 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.06 01:40:11.398 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=19
2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=9
2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.425 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.06 01:40:11.436 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=20
2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=10
2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.441 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.06 01:40:11.460 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=21
2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5
2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=11
2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5
2017.11.06 01:40:11.478 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      ExpertRemove() function called
2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Started... 
2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=22
2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return()
2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=12
2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()
2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): gTick=23
2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1)        IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return()
2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): gTick=13
2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1)        IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()
2017.11.06 01:40:11.523 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 01:40:11.548 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11
2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10
2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1)      EXP: OnDeinit(): Ended.

Результат равен полученному ранее. Загробные копии индикаторов присутствуют.

Счетчики индикаторов продолжают считать с ранее достигнутых значений.
 

Прошли выходные, рынок заработал и мы продолжаем шоу!

Expert_par_07 - эксперимент по запуску из советника примитивного индикатора.

И анализу паранормальностей: наличия загробного мира индикаторов. :-)

1. Условия проведения эксперимента (режим реального времени, не тестер): 

1.1. Запускается инициирующий советник, который в свою очередь запускает индикатор и размещает его на чарт.

1.2. После небольшой задержки советник удаляет индикатор с чарта, уничтожает его хендл.

1.3. Советник завершает работу. После этого индикатора нет ни на чарте визуально, ни в списке индикаторов чарта.

1.4. После значительной задержки инициирующий советник запускается вновь (выполняются п.п. 1.1-1.3). 

2. Ожидаемые результаты эксперимента:

2.1. После завершения работы советника индикатор прекращает работу. 

В том числе его расчетная часть прекращает работу за разумное время.

2.2. При повторном запуске поведение советника и индикатора аналогично первичному запуску:

Индикатор запускается, размещается на чарте, начинает работу с инициализации, затем по необходимости 

запускается расчетная часть.

3. Реальные результаты эксперимента (совсем не то, что ожидалось):

3.1. После завершения работы советника расчетная часть индикатора продолжает работу сколь угодно долго.

При этом обнаружено, что срабатывания от таймера прекратились (что в прошлых экспериментах приводило к тому,

что при отсутствии котировок зомби-индикатор просто спал до повторного запуска),

но срабатывания по тикам продолжаются (что не было возможности увидеть в выходные на закрытом рынке).

3.2. При повторном запуске советника индикатор не инициализируется, не появляется на чарте и в списке индикаторов.

Его расчетная часть продолжает работу с тех значений переменных, которые были достигнуты ранее. 

Если Вам до лампочки такая недокументированная работа индикаторов, то просьба написать в ветке. Ибо может статься, что эта тема интересна только мне.

В сервисдеск не пишу ибо несколько заявок там висят давно и безответно:

стервисдеск

Файлы:
Expert_par_07.zip  8 kb
 

Логи.

Первый запуск:

2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): ProgramName=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle=-1
2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle and InicatorName
2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.06 11:22:10.601 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: OnInit(): Основной режим
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=1
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_07 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc)=1.0
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_07 ChartID()=131432315360643328
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10
2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.660 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=2
2017.11.06 11:22:10.660 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.719 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.06 11:22:10.724 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=3
2017.11.06 11:22:10.724 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.786 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=4
2017.11.06 11:22:10.786 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.818 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.06 11:22:10.846 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=5
2017.11.06 11:22:10.846 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.920 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=6
2017.11.06 11:22:10.920 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:10.926 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.06 11:22:10.972 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=7
2017.11.06 11:22:10.972 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.034 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.06 11:22:11.036 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=8
2017.11.06 11:22:11.036 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.096 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=9
2017.11.06 11:22:11.096 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.144 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.06 11:22:11.161 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=10
2017.11.06 11:22:11.161 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.223 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=11
2017.11.06 11:22:11.223 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.256 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.06 11:22:11.285 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=12
2017.11.06 11:22:11.285 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.349 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=13
2017.11.06 11:22:11.349 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.365 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.06 11:22:11.409 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=14
2017.11.06 11:22:11.409 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.471 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.06 11:22:11.473 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=15
2017.11.06 11:22:11.473 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.535 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=16
2017.11.06 11:22:11.535 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.581 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.06 11:22:11.597 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=17
2017.11.06 11:22:11.597 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.661 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=18
2017.11.06 11:22:11.661 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.688 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.06 11:22:11.733 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=19
2017.11.06 11:22:11.733 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.785 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=20
2017.11.06 11:22:11.785 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       ExpertRemove() function called
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Started... 
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Ended. 
2017.11.06 11:22:18.439 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=21
2017.11.06 11:22:18.439 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:21.343 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=22
2017.11.06 11:22:21.343 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:21.435 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=23
2017.11.06 11:22:21.435 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:22.736 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=24
2017.11.06 11:22:22.736 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:34.453 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=25
2017.11.06 11:22:34.453 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:37.849 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=26
2017.11.06 11:22:37.849 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:37.954 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=27
2017.11.06 11:22:37.954 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:39.153 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=28
2017.11.06 11:22:39.153 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:22:40.643 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=29
2017.11.06 11:22:40.643 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
 

Логи.

Повторный запуск:

2017.11.06 11:24:10.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=129
2017.11.06 11:24:10.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:10.189 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=130
2017.11.06 11:24:10.190 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:10.294 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=131
2017.11.06 11:24:10.295 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:10.485 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=132
2017.11.06 11:24:10.485 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:10.603 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=133
2017.11.06 11:24:10.603 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:10.695 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=134
2017.11.06 11:24:10.695 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:11.390 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=135
2017.11.06 11:24:11.390 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:11.495 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=136
2017.11.06 11:24:11.495 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:11.594 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=137
2017.11.06 11:24:11.594 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:12.214 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=1
2017.11.06 11:24:12.214 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): ProgramName=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.215 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle=-1
2017.11.06 11:24:12.215 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle and InicatorName
2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
2017.11.06 11:24:12.323 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=3
2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=138
2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc)=1.0
2017.11.06 11:24:12.415 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=139
2017.11.06 11:24:12.415 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.434 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=5
2017.11.06 11:24:12.465 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=140
2017.11.06 11:24:12.465 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.527 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=141
2017.11.06 11:24:12.527 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.547 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=7
2017.11.06 11:24:12.613 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=142
2017.11.06 11:24:12.613 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.651 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=9
2017.11.06 11:24:12.653 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=143
2017.11.06 11:24:12.653 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.715 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=144
2017.11.06 11:24:12.715 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.760 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=11
2017.11.06 11:24:12.779 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=145
2017.11.06 11:24:12.779 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.841 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=146
2017.11.06 11:24:12.841 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.872 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=13
2017.11.06 11:24:12.903 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=147
2017.11.06 11:24:12.903 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.965 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=148
2017.11.06 11:24:12.965 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:12.982 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=15
2017.11.06 11:24:13.029 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=149
2017.11.06 11:24:13.029 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.088 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=17
2017.11.06 11:24:13.089 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=150
2017.11.06 11:24:13.089 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.152 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=151
2017.11.06 11:24:13.152 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.220 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=19
2017.11.06 11:24:13.220 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=152
2017.11.06 11:24:13.220 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.278 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=153
2017.11.06 11:24:13.278 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.306 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=21
2017.11.06 11:24:13.338 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=154
2017.11.06 11:24:13.338 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.423 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=23
2017.11.06 11:24:13.424 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=155
2017.11.06 11:24:13.424 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.464 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=156
2017.11.06 11:24:13.464 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick=25
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove()
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       ExpertRemove() function called
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Started... 
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Ended. 
2017.11.06 11:24:13.528 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=157
2017.11.06 11:24:13.528 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:16.796 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=158
2017.11.06 11:24:16.796 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:16.888 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=159
2017.11.06 11:24:16.888 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:17.698 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=160
2017.11.06 11:24:17.698 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
2017.11.06 11:24:18.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): gTick=161
2017.11.06 11:24:18.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1)    IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
 

Юрий, вам наверное проще проверить, хендлы первого и второго запуска одинаковы?

 
Alexey Viktorov:

Юрий, вам наверное проще проверить, хендлы первого и второго запуска одинаковы?


Из логов видно что хэндлы одинаковы.

Первый запуск:

Создание.

2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10

Удаление.

2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10

Второй запуск:

Создание.

2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10
2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10

Удаление.

2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1)       EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10

Однако при повторном запуске индикатор даже не появляется на чарте и в списке индикаторов чарта. Хотя операции создания индикатора и размещения на чарт выдают признаки удачного завершения.

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