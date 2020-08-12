Где живёт индикатор...? Продолжение темы:Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?
Логи.
После первого запуска.
2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.04 15:18:34.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.04 15:18:34.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.04 15:18:34.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnInit(): Основной режим 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=1 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.04 15:18:34.287 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: IndicatorName_Search_Handle(): Error: iIndicatorParameters=-1 2017.11.04 15:18:34.288 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): Handle Base ThisIndicatorName= 2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.04 15:18:34.304 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.04 15:18:34.306 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=2 2017.11.04 15:18:34.306 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.319 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnInit(): Основной режим 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=1 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: IndicatorName_Search_Handle(): Error: iIndicatorParameters=-1 2017.11.04 15:18:34.321 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): Handle Base ThisIndicatorName= 2017.11.04 15:18:34.323 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=3 2017.11.04 15:18:34.323 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.330 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.04 15:18:34.350 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=4 2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=2 2017.11.04 15:18:34.351 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.370 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.04 15:18:34.379 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=5 2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=3 2017.11.04 15:18:34.381 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.395 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.04 15:18:34.413 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=6 2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=4 2017.11.04 15:18:34.415 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.423 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.04 15:18:34.441 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=7 2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=5 2017.11.04 15:18:34.443 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:18:34.461 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) Deinit EXP 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.04 15:18:34.471 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11 2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=8 2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return() 2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=6 2017.11.04 15:18:34.473 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()
После второго запуска.
2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.04 15:19:58.065 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.04 15:19:58.095 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.04 15:19:58.095 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=9 2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.115 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.04 15:19:58.126 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.04 15:19:58.127 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.04 15:19:58.127 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.04 15:19:58.129 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.04 15:19:58.147 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=10 2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=7 2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.149 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.04 15:19:58.167 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.04 15:19:58.177 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=11 2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=8 2017.11.04 15:19:58.179 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.197 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.04 15:19:58.207 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=12 2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=9 2017.11.04 15:19:58.209 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.04 15:19:58.241 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=13 2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=10 2017.11.04 15:19:58.243 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.268 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.04 15:19:58.270 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=14 2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=11 2017.11.04 15:19:58.271 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnCalculate(): ThisIndicatorName=/Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) Deinit EXP 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.04 15:19:58.290 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11
Видно, что при втором запуске советника:
1. Функции OnInit() для индикаторов не отрабатывают.
2. Счетчики тиков (gTick) для индикаторов (метки IND01 и IND02) продолжают счет со значений ранее достигнутых при первом запуске советника.
Во вложении версии советника и индикаторов с некоторыми косметическими изменениями.
Попутно выяснилось, что:
MqlParam IndicatorParametersArray[]={0};
Даёт результат отличный от:
MqlParam IndicatorParametersArray[]; ZeroMemory(IndicatorParametersArray);
Кроме этого в некоторых местах вывод сообщений неправильно указывал вызывающую функцию.
В архиве - исправленные советник и индикаторы.
Новые логи.
После первого запуска:
2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.04 15:56:18.347 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.04 15:56:18.379 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.04 15:56:18.381 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: OnInit(): Основной режим 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=1 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.04 15:56:18.395 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.413 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.04 15:56:18.414 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=2 2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=3 2017.11.04 15:56:18.415 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: OnInit(): Основной режим 2017.11.04 15:56:18.430 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=1 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.04 15:56:18.430 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=130869491282795829 2017.11.04 15:56:18.431 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.04 15:56:18.431 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.455 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.04 15:56:18.457 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=4 2017.11.04 15:56:18.457 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.466 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.04 15:56:18.467 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=2 2017.11.04 15:56:18.467 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.486 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.04 15:56:18.487 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=5 2017.11.04 15:56:18.487 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.495 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.04 15:56:18.497 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=3 2017.11.04 15:56:18.497 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.511 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.04 15:56:18.513 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=6 2017.11.04 15:56:18.513 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.529 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.04 15:56:18.531 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=4 2017.11.04 15:56:18.531 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.547 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.04 15:56:18.549 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=7 2017.11.04 15:56:18.549 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:56:18.557 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.04 15:56:18.559 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=5 2017.11.04 15:56:18.559 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) Deinit EXP 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.04 15:56:18.570 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11 2017.11.04 15:56:18.571 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=8 2017.11.04 15:56:18.571 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return()
После второго запуска:
2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.04 15:57:45.159 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.04 15:57:45.191 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.04 15:57:45.191 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=9 2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.214 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.04 15:57:45.223 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.04 15:57:45.226 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=6 2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.228 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.04 15:57:45.249 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.04 15:57:45.250 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=10 2017.11.04 15:57:45.250 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.262 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.04 15:57:45.264 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=7 2017.11.04 15:57:45.264 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.272 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.04 15:57:45.274 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=11 2017.11.04 15:57:45.274 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.286 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.04 15:57:45.288 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=8 2017.11.04 15:57:45.288 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.306 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.04 15:57:45.308 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=12 2017.11.04 15:57:45.308 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.318 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.04 15:57:45.320 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=9 2017.11.04 15:57:45.320 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.336 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.04 15:57:45.338 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=13 2017.11.04 15:57:45.338 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.356 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.04 15:57:45.358 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=10 2017.11.04 15:57:45.358 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.04 15:57:45.365 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.04 15:57:45.366 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): gTick=14 2017.11.04 15:57:45.366 Indicator_par_06m_01 (Si-12.17,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) Deinit EXP 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.04 15:57:45.385 Expert_par_06m (Si-12.17,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11 2017.11.04 15:57:45.386 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): gTick=11 2017.11.04 15:57:45.386 Indicator_par_06m_02 (Si-12.17,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return()
С тем же результатом. При втором запуске советника:
1. Функции OnInit() для индикаторов не отрабатывают.
2. Счетчики тиков (gTick) для индикаторов (метки IND01 и IND02) продолжают счет со значений ранее достигнутых при первом запуске советника.
Вы говорили о "продолжительном времени" между событиями, а в логах - полторы минуты.
Подождите минут 10, индикаторы уйдут из кэша.
Первый запуск.
2017.11.06 01:10:30.629 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.06 01:10:30.631 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.06 01:10:30.636 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:10:30.637 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.06 01:10:30.637 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.06 01:10:30.742 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: OnInit(): Основной режим 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=1 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_01 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_01 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.06 01:10:30.809 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.810 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.06 01:10:30.833 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=2 2017.11.06 01:10:30.833 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.870 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=3 2017.11.06 01:10:30.870 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.894 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=4 2017.11.06 01:10:30.894 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.928 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=5 2017.11.06 01:10:30.928 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.06 01:10:30.939 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.06 01:10:30.940 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.06 01:10:30.940 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=6 2017.11.06 01:10:30.940 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.956 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.06 01:10:30.976 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: OnInit(): Основной режим 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=1 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_06m_02 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_06m_02 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.06 01:10:30.983 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:10:30.985 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=7 2017.11.06 01:10:30.985 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:30.998 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.06 01:10:31.000 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=8 2017.11.06 01:10:31.000 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:31.004 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.06 01:10:31.006 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=2 2017.11.06 01:10:31.006 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:10:31.020 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.06 01:10:31.022 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=9 2017.11.06 01:10:31.022 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:31.038 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.06 01:10:31.040 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=3 2017.11.06 01:10:31.040 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:10:31.050 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.06 01:10:31.052 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=10 2017.11.06 01:10:31.052 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:31.065 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.06 01:10:31.066 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=4 2017.11.06 01:10:31.066 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:10:31.081 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.06 01:10:31.082 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=11 2017.11.06 01:10:31.082 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.06 01:10:31.099 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Started... 2017.11.06 01:10:31.100 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=5 2017.11.06 01:10:31.100 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return() 2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11 2017.11.06 01:10:31.100 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Ended.
Ждём полчаса...
Вы говорили о "продолжительном времени" между событиями, а в логах - полторы минуты.
Подождите минут 10, индикаторы уйдут из кэша.
2017.11.06 01:40:10.791 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.06 01:40:10.791 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_01=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_01=-1 2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_01 and InicatorName_01 2017.11.06 01:40:10.815 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName_02=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:10.816 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle_02=-1 2017.11.06 01:40:10.816 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle_02 and InicatorName_02 2017.11.06 01:40:10.908 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 01:40:10.924 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=12 2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:10.930 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc01)=1.0 2017.11.06 01:40:10.959 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=13 2017.11.06 01:40:10.959 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:10.992 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=14 2017.11.06 01:40:10.992 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.016 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=11 2017.11.06 01:40:11.034 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=15 2017.11.06 01:40:11.034 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.311 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 добавлен в окно графика=2 с хендлом=11 2017.11.06 01:40:11.311 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=16 2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=6 2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.311 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc02)=1.0 2017.11.06 01:40:11.326 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.06 01:40:11.333 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=17 2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=7 2017.11.06 01:40:11.334 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.348 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.06 01:40:11.366 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=18 2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=8 2017.11.06 01:40:11.367 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.380 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.06 01:40:11.398 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=19 2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=9 2017.11.06 01:40:11.398 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.425 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.06 01:40:11.436 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=20 2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=10 2017.11.06 01:40:11.437 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.441 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.06 01:40:11.460 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=21 2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=11 2017.11.06 01:40:11.460 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 2017.11.06 01:40:11.478 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.06 01:40:11.479 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Started... 2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=22 2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return() 2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=12 2017.11.06 01:40:11.492 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return() 2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): gTick=23 2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_01 (EURUSD,M1) IND01: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop01)=1.0 return() 2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): gTick=13 2017.11.06 01:40:11.521 Indicator_par_06m_02 (EURUSD,M1) IND02: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop02)=1.0 return() 2017.11.06 01:40:11.523 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_01 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 01:40:11.548 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_06m_02 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:11 2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_01.ex5 Хендл удален:10 2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_06m_02.ex5 Хендл удален:11 2017.11.06 01:40:11.549 Expert_par_06m (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Ended.
Результат равен полученному ранее. Загробные копии индикаторов присутствуют.Счетчики индикаторов продолжают считать с ранее достигнутых значений.
Прошли выходные, рынок заработал и мы продолжаем шоу!
Expert_par_07 - эксперимент по запуску из советника примитивного индикатора.
И анализу паранормальностей: наличия загробного мира индикаторов. :-)
1. Условия проведения эксперимента (режим реального времени, не тестер):
1.1. Запускается инициирующий советник, который в свою очередь запускает индикатор и размещает его на чарт.
1.2. После небольшой задержки советник удаляет индикатор с чарта, уничтожает его хендл.
1.3. Советник завершает работу. После этого индикатора нет ни на чарте визуально, ни в списке индикаторов чарта.
1.4. После значительной задержки инициирующий советник запускается вновь (выполняются п.п. 1.1-1.3).
2. Ожидаемые результаты эксперимента:
2.1. После завершения работы советника индикатор прекращает работу.
В том числе его расчетная часть прекращает работу за разумное время.
2.2. При повторном запуске поведение советника и индикатора аналогично первичному запуску:
Индикатор запускается, размещается на чарте, начинает работу с инициализации, затем по необходимости
запускается расчетная часть.
3. Реальные результаты эксперимента (совсем не то, что ожидалось):
3.1. После завершения работы советника расчетная часть индикатора продолжает работу сколь угодно долго.
При этом обнаружено, что срабатывания от таймера прекратились (что в прошлых экспериментах приводило к тому,
что при отсутствии котировок зомби-индикатор просто спал до повторного запуска),
но срабатывания по тикам продолжаются (что не было возможности увидеть в выходные на закрытом рынке).
3.2. При повторном запуске советника индикатор не инициализируется, не появляется на чарте и в списке индикаторов.
Его расчетная часть продолжает работу с тех значений переменных, которые были достигнуты ранее.
Логи.
Первый запуск:
2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle=-1 2017.11.06 11:22:10.488 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle and InicatorName 2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.06 11:22:10.601 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: OnInit(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: OnInit(): Основной режим 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=1 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_07 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc)=1.0 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicator_par_07 MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)=Indicator_par_07 ChartID()=131432315360643328 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): SEARCH_OK ThisIndicatorHandle=10 2017.11.06 11:22:10.604 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): Handle Base ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.660 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=2 2017.11.06 11:22:10.660 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.719 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.06 11:22:10.724 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=3 2017.11.06 11:22:10.724 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.786 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=4 2017.11.06 11:22:10.786 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.818 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.06 11:22:10.846 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=5 2017.11.06 11:22:10.846 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.920 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=6 2017.11.06 11:22:10.920 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:10.926 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.06 11:22:10.972 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=7 2017.11.06 11:22:10.972 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.034 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.06 11:22:11.036 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=8 2017.11.06 11:22:11.036 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.096 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=9 2017.11.06 11:22:11.096 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.144 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.06 11:22:11.161 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=10 2017.11.06 11:22:11.161 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.223 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=11 2017.11.06 11:22:11.223 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.256 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.06 11:22:11.285 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=12 2017.11.06 11:22:11.285 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.349 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=13 2017.11.06 11:22:11.349 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.365 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.06 11:22:11.409 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=14 2017.11.06 11:22:11.409 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.471 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.06 11:22:11.473 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=15 2017.11.06 11:22:11.473 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.535 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=16 2017.11.06 11:22:11.535 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.581 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.06 11:22:11.597 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=17 2017.11.06 11:22:11.597 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.661 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=18 2017.11.06 11:22:11.661 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.688 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.06 11:22:11.733 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=19 2017.11.06 11:22:11.733 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.785 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=20 2017.11.06 11:22:11.785 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Started... 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Ended. 2017.11.06 11:22:18.439 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=21 2017.11.06 11:22:18.439 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:21.343 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=22 2017.11.06 11:22:21.343 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:21.435 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=23 2017.11.06 11:22:21.435 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:22.736 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=24 2017.11.06 11:22:22.736 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:34.453 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=25 2017.11.06 11:22:34.453 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:37.849 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=26 2017.11.06 11:22:37.849 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:37.954 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=27 2017.11.06 11:22:37.954 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:39.153 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=28 2017.11.06 11:22:39.153 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:22:40.643 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=29 2017.11.06 11:22:40.643 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
Логи.
Повторный запуск:
2017.11.06 11:24:10.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=129 2017.11.06 11:24:10.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:10.189 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=130 2017.11.06 11:24:10.190 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:10.294 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=131 2017.11.06 11:24:10.295 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:10.485 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=132 2017.11.06 11:24:10.485 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:10.603 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=133 2017.11.06 11:24:10.603 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:10.695 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=134 2017.11.06 11:24:10.695 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:11.390 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=135 2017.11.06 11:24:11.390 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:11.495 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=136 2017.11.06 11:24:11.495 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:11.594 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=137 2017.11.06 11:24:11.594 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:12.214 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=1 2017.11.06 11:24:12.214 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): ProgramName=Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.215 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Count=10 IndicatorHandle=-1 2017.11.06 11:24:12.215 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): FOUND FAILED IndicatorHandle and InicatorName 2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10 2017.11.06 11:24:12.323 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=3 2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=138 2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.340 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(IndCalc)=1.0 2017.11.06 11:24:12.415 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=139 2017.11.06 11:24:12.415 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.434 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=5 2017.11.06 11:24:12.465 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=140 2017.11.06 11:24:12.465 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.527 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=141 2017.11.06 11:24:12.527 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.547 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=7 2017.11.06 11:24:12.613 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=142 2017.11.06 11:24:12.613 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.651 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=9 2017.11.06 11:24:12.653 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=143 2017.11.06 11:24:12.653 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.715 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=144 2017.11.06 11:24:12.715 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.760 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=11 2017.11.06 11:24:12.779 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=145 2017.11.06 11:24:12.779 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.841 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=146 2017.11.06 11:24:12.841 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.872 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=13 2017.11.06 11:24:12.903 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=147 2017.11.06 11:24:12.903 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.965 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=148 2017.11.06 11:24:12.965 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:12.982 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=15 2017.11.06 11:24:13.029 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=149 2017.11.06 11:24:13.029 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.088 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=17 2017.11.06 11:24:13.089 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=150 2017.11.06 11:24:13.089 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.152 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=151 2017.11.06 11:24:13.152 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.220 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=19 2017.11.06 11:24:13.220 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=152 2017.11.06 11:24:13.220 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.278 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=153 2017.11.06 11:24:13.278 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.306 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=21 2017.11.06 11:24:13.338 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=154 2017.11.06 11:24:13.338 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.423 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=23 2017.11.06 11:24:13.424 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=155 2017.11.06 11:24:13.424 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.464 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=156 2017.11.06 11:24:13.464 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): ThisIndicatorName=Indicators\Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick=25 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): gTick>nTick (26>25) ExpertRemove() 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Started... 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Ended. 2017.11.06 11:24:13.528 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=157 2017.11.06 11:24:13.528 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:16.796 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=158 2017.11.06 11:24:16.796 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:16.888 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=159 2017.11.06 11:24:16.888 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:17.698 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=160 2017.11.06 11:24:17.698 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return() 2017.11.06 11:24:18.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): gTick=161 2017.11.06 11:24:18.085 Indicator_par_07 (EURUSD,M1) IND: On_Tick(): GlobalVariableGet(Stop)=1.0 return()
Юрий, вам наверное проще проверить, хендлы первого и второго запуска одинаковы?
Юрий, вам наверное проще проверить, хендлы первого и второго запуска одинаковы?
Из логов видно что хэндлы одинаковы.
Первый запуск:
Создание.
2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 11:22:10.568 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
Удаление.
2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 11:22:11.797 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10
Второй запуск:
Создание.
2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 инициализирован через iCustom() с хендлом=10 2017.11.06 11:24:12.291 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnTick(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 добавлен в окно графика=1 с хендлом=10
Удаление.
2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Индикатор удален! Имя:Indicator_par_07 Окно=1 Номер в окне=0 Хендл:10 2017.11.06 11:24:13.526 Expert_par_07 (EURUSD,M1) EXP: OnDeinit(): Projects\Temp\ExpAndIndTest\Indicator_par_07.ex5 Хендл удален:10
Однако при повторном запуске индикатор даже не появляется на чарте и в списке индикаторов чарта. Хотя операции создания индикатора и размещения на чарт выдают признаки удачного завершения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Продолжаем исследовать взаимодействие экспертов и индикаторов на платформе МТ5.
Предыдущие изыскания в ветках:
Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?
https://www.mql5.com/ru/forum/217719
Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров.
https://www.mql5.com/ru/forum/216157
Основная тема:
Исследование условий совместной работы советника и нескольких индикаторов.
В частности исследование времени жизни и среды обитания индикаторов порожденных советником.
1. Исходные данные очередного исследования:
1.1. Запускаем Советник. Советник создаёт по iCustom() и устанавливает на график по ChartIndicatorAdd() два индикатора. Режим реального времени (не тестер).
1.2. Через некоторое время (несколько тиков, или периодов таймера) советник автоматически удаляет с графика индикаторы по ChartIndicatorDelete() и
уничтожает их хендлы по IndicatorRelease().
1.3. Через некоторое продолжительное время повторно выполняются действия пунктов 1.1 и 1.2.
2. Результаты эксперимента (неожиданные):
2.1. Индикаторы не проходят инициализацию. Их функции OnInit() не выполняются. Индикаторы на графике не размещаются. В список индикаторов не попадают.
2.2. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ! Расчетная часть советников OnCalculate() выполняется, причем в том же окружении, в котором выполнение было прервано в пункте 1.2.
То есть исходные значения переменных при выполнении расчетной части индикаторов равны тем, которые предшествовали удалению
индикаторов с графика и уничтожению их хендлов.
3. Результаты эксперимента - ожидаемые, но не полученные:
3.1. Индикаторы инициализируются, размещаются на графике и начинают работу с чистого листа.
4. Специальные замечания и отличия от предыдущих экспериментов:
4.1. Ранее была отмечена возможность потери связи с индикаторами и их автономная и самостоятельная жизнь любой длительности,
в случае из взаимного обращения друг к другу (обмен данными).
4.2. В текущем эксперименте обращение к индикаторам после их инициализации и размещения на графике отсутствует вовсе.
Тем не менее после формально нормального завершения работы индикаторов их загробная жизнь продолжается,
хотя и в пассивном состоянии.
4.3. Отмечено некоторое возрастание потребления памяти, при наличии таких "фантомных" индикаторов.
Приглашаю сообщество принять участие в исследовании ненормированного поведения индикаторов ибо считаю эту тему важной для построения торговых систем.
Исходные тексты использованных советника и индикаторов - во вложенном архиве.
Текст ветки восстановлен после исчезновения в результате сбоя.