MT in USA - страница 3
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Это по закону регулирования рынков должны публиковаться данные, у меня была ссылка на сайт с актуальными данными, но потерял её. И там никогда нет статистики 5/95, как обычно заведено говорить.
Скорее всего тут речь идет об активных счетах. Слившиеся - закрывают вот и получается 5/95.
Ну и укажите какую нибудь албанию... Скорее всего верифицируют всё равно.
Это по закону регулирования рынков должны публиковаться данные, у меня была ссылка на сайт с актуальными данными, но потерял её. И там никогда нет статистики 5/95, как обычно заведено говорить.
Так ведь здесь речь о подсчете данных за некий период. К примеру, в течение месяца вполне может быть и 50 / 50. А вот в течение года будет уже другая статистика. За 10 лет, наверное, вообще будет 0.00001 / 99.9999999 в пользу слившихся.
Статистика - дама сговорчивая. Что попросишь, то и покажет ))
Так ведь здесь речь о подсчете данных за некий период. К примеру, в течение месяца вполне может быть и 50 / 50. А вот в течение года будет уже другая статистика. За 10 лет, наверное, вообще будет 0.00001 / 99.9999999 в пользу слившихся.
Статистика - дама сговорчивая. Что попросишь, то и покажет ))
здесь показывает что в месяц 45% трейдеров в прибыли.
но люди сливаются же не за месяц.
если у трейдера в месяц будет 45% прибыльных сделок и 55% убыточных, за сколько он сольется? за год.
здесь показывает что в месяц 45% трейдеров в прибыли.
но люди сливаются же не за месяц.
если у трейдера в месяц будет 45% прибыльных сделок и 55% убыточных, за сколько он сольется? за год.
Об этом и речь. Статистика 5 / 95 - это про долгосрок.
2. при выводе денег выводи куда хочешь, но платежные системы не дают перекидывать деньги между странами, например, при попытке вывести через Skrill привязанный к СНГ, а потом к нему привязать его к банку в США аккаунт был заблочен с деньгами на пару месяцев с формулировкой "создавайте новый аккаунт для США", а большинство рос. платежек не принимают американские карты ... РФ присоединилась к санкциям против РФ :)
3. американские брокеры запрещают хеджирование и макс. плечо 1:50
4. учитывая пункты выше лучше открывать счет на бирже, без плеча форекс смысла не имеет, а кухни, да еще и без плеча - это очень уныло, на биржу можно и нерезидентам идти через некоторых брокеров, списки доступных есть в инете, наиболее доступный даже упоминался на этом форуме
1. регистрироваться можно у любого брокера, но некоторые кухни психуют и не дают регистрироваться если у тебя IP из США или просто не дают выбрать США в списке стран, если обошел это через ВПН, то ок
2. при выводе денег выводи куда хочешь, но платежные системы не дают перекидывать деньги между странами, например, при попытке вывести через Skrill привязанный к СНГ, а потом к нему привязать его к банку в США аккаунт был заблочен с деньгами на пару месяцев с формулировкой "создавайте новый аккаунт для США", а большинство рос. платежек не принимают американские карты ... РФ присоединилась к санкциям против РФ :)
3. американские брокеры запрещают хеджирование и макс. плечо 1:50
4. учитывая пункты выше лучше открывать счет на бирже, без плеча форекс смысла не имеет, а кухни, да еще и без плеча - это очень уныло, на биржу можно и нерезидентам идти через некоторых брокеров, списки доступных есть в инете, наиболее доступный даже упоминался на этом форуме
Это у реальных брокеров, выводящих сделки на межбанк.
И минимальный лот 100 000 убитых енотов. Реальных.
Идет постоянная путаница, которую поддерживают так называемые "брокеры" Форекса: пытаются свалить в одну кучу фьючи на покупку/продажу валюты и форекс.
Если первые, то это реальный финансовый рынок с огромным числом самых разнообразных инструментов, то форекс - это рынок ставок и обычно, как например в РФ, законодательному регулированию не подлежит. Я дано интересовался положением дел на западе. Помню про ФРГ. Так там много лет жевали форекс, процесс шел волнами, я перестал отслеживать когда в очередной раз решили, что форекс - это рынок ставок (типа ставок на бега тараканов в известном романе), а посему не подлежит регулированию.
Вот у меня как раз вопрос на эту тему: перевели ли форекс из рынка ставок в финансовые рынки или нет?
Идет постоянная путаница, которую поддерживают так называемые "брокеры" Форекса: пытаются свалить в одну кучу фьючи на покупку/продажу валюты и форекс.
Если первые, то это реальный финансовый рынок с огромным числом самых разнообразных инструментов, то форекс - это рынок ставок и обычно, как например в РФ, законодательному регулированию не подлежит. Я дано интересовался положением дел на западе. Помню про ФРГ. Так там много лет жевали форекс, процесс шел волнами, я перестал отслеживать когда в очередной раз решили, что форекс - это рынок ставок (типа ставок на бега тараканов в известном романе), а посему не подлежит регулированию.
Вот у меня как раз вопрос на эту тему: перевели ли форекс из рынка ставок в финансовые рынки или нет?
Я не понимаю, что именно ты имеешь в виду.
Форекс - это межбанк. Минимальный лот - 100 000.
Любое физическое или юридическое лицо может выйти на межбанк только через банк или через брокера, который выводит его деньги через банк на межбанк. У всех брокеров и банков свои требования к минимальному размеру депозита - раньше был 1 млн. у некоторых брокеров.
Плечо - это обычный платный кредит. Дает его только банк или брокер для тех стран, в которых законодательство разрешает выдачу кредитов небанковскими организациями.
Кредит платный.
А то, с чем мы имеем дело - это т.н. "внутренний дилинг". Кухни. Они просто физически не могут выводить такие маленькие суммы на межбанк.
Короче, тотализатор.
Хотя от них просто требуется не выдумывать своих котировок и выплачивать деньги клиентам. Законодательство США гарантирует права клиентов ДЛЯ ГРАЖДАН США.
А сделали они это очень просто - они приняли закон, что на территории США могут работать только те форекс-брокеры с внутренним дилингом, которые имеют регистрацию И СЕРВЕРЫ на территории США.
данные по американским брокерам
сколько их клиентов в профите