MT in USA - страница 2
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Ну и укажите какую нибудь албанию... Скорее всего верифицируют всё равно.
А подтверждение данных?
Это же не "кухня" с регистрацией на Вирджинсих островах.
Ну и укажите какую нибудь албанию... Скорее всего верифицируют всё равно.
Коллеги, я поясню:
1. Американского брокера хотел с целью защиты американскими законами. Они здесь очень жесткие, случись что - есть закон, который работает и которого они очень боятся.
2. С целью подтверждения постоянного источника дохода
3. Через несколько месяцев стану резидентом и тогда придется резко все опять менять, это не есть гуд.
Поэтому хочу не просто работать удаленно с брокером из Англии или Кипра, находясь в США, а именно с американским или имеющим в США свое подразделение (филиал).
Коллеги, я поясню:
1. Американского брокера хотел с целью защиты американскими законами. Они здесь очень жесткие, случись что - есть закон, который работает и которого они очень боятся.
2. С целью подтверждения постоянного источника дохода
3. Через несколько месяцев стану резидентом и тогда придется резко все опять менять, это не есть гуд.
Поэтому хочу не просто работать удаленно с брокером из Англии или Кипра, находясь в США, а именно с американским или имеющим в США свое подразделение (филиал).
Жди, когда станешь резидентом и открывайся легально
А есть ли у кого-либо реальный опыт работы в США именно на форексе, на котором:
А есть ли у кого-либо реальный опыт работы в США именно на форексе, на котором:
Это у реальных брокеров, выводящих сделки на межбанк.
И минимальный лот 100 000 убитых енотов. Реальных.
сколько их клиентов в профите
данные по американским брокерам
сколько их клиентов в профите
Это кто дает такие данные?
Это кто дает такие данные?
Это кто дает такие данные?
Это по закону регулирования рынков должны публиковаться данные, у меня была ссылка на сайт с актуальными данными, но потерял её. И там никогда нет статистики 5/95, как обычно заведено говорить.
регулятор
Ну, если учесть, что и они мелкие ставки не выводят на межбанк, то такая разница с офшорными кухнями - это плата за гарантии вывода денег, отсутствие необоснованных выбросов, отсутствие "нерыночных котировок", плата налогов и пр.