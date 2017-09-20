MT in USA - страница 2

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Yury Kirillov:

Ну и укажите какую нибудь албанию... Скорее всего верифицируют всё равно.


А подтверждение данных? 

Это же не "кухня" с регистрацией на Вирджинсих островах.

 
Yury Kirillov:

Ну и укажите какую нибудь албанию... Скорее всего верифицируют всё равно.


Коллеги, я поясню:

1. Американского брокера хотел с целью защиты американскими законами. Они здесь очень жесткие, случись что - есть закон, который работает и которого они очень боятся.

2. С целью подтверждения постоянного источника дохода

3. Через несколько месяцев стану резидентом и тогда придется резко все опять менять, это не есть гуд.


Поэтому хочу не просто работать удаленно с брокером из Англии или Кипра, находясь в США, а именно с американским или имеющим в США свое подразделение (филиал).

 
Vitaliy Hudyakov:

Коллеги, я поясню:

1. Американского брокера хотел с целью защиты американскими законами. Они здесь очень жесткие, случись что - есть закон, который работает и которого они очень боятся.

2. С целью подтверждения постоянного источника дохода

3. Через несколько месяцев стану резидентом и тогда придется резко все опять менять, это не есть гуд.


Поэтому хочу не просто работать удаленно с брокером из Англии или Кипра, находясь в США, а именно с американским или имеющим в США свое подразделение (филиал).


Жди, когда станешь резидентом и открывайся легально

 

А есть ли у кого-либо реальный опыт работы в США именно на форексе, на котором:

  • отсутствует покупка-продажа валюты, т.е. он не имеет отношения к валютному рынку
  • понятие "плеча" не имеет никакого отношения к понятию "плеча" на финансовых рынках, на которых это всегда кредит либо деньгами, либо натурой для коротких сделок

 
СанСаныч Фоменко:

А есть ли у кого-либо реальный опыт работы в США именно на форексе, на котором:

  • отсутствует покупка-продажа валюты, т.е. он не имеет отношения к валютному рынку
  • понятие "плеча" не имеет никакого отношения к понятию "плеча" на финансовых рынках, на которых это всегда кредит либо деньгами, либо натурой для коротких сделок


Это у реальных брокеров, выводящих сделки на межбанк.

И минимальный лот 100 000 убитых енотов. Реальных.

 
данные по американским брокерам

сколько их клиентов в профите

 
igrok333:
данные по американским брокерам

сколько их клиентов в профите


Это кто дает такие данные?

 
Дмитрий:

Это кто дает такие данные?

регулятор
 
Дмитрий:

Это кто дает такие данные?

Это по закону регулирования рынков должны публиковаться данные, у меня была ссылка на сайт с актуальными данными, но потерял её. И там никогда нет статистики 5/95, как обычно заведено говорить.

 
igrok333:
регулятор

Ну, если учесть, что и они мелкие ставки не выводят на межбанк, то такая разница с офшорными кухнями - это плата за гарантии вывода денег, отсутствие необоснованных выбросов, отсутствие "нерыночных котировок", плата налогов и пр. 
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