Математики, отзовитесь.
Процентные ставки должны быть рыночные, а не абстрактные
Внимательно смотрите ТЕКУЩИЕ процентные ставки!
А может "YDAy - банковский год в днях - 365" не 365, а в рабочих днях?
ps; Хотя я не прав в своём предположении.Вот при какой цене получается то, что требуется
и как?
расчет приносит пользу?
Привет!
В пособии CME есть формула для расчёта валютных фьючерсов:
double fut_price = spot_last *((1+(SecStavka/100.0 * pr_exp/YDay))/(1+(PrimStavka/100.0 * pr_exp/YDay))) * contr_size = 57554;
Где
fut_price - расчётная цена фьючерса Si-9.17
spot_last - последняя цена USDRUB_TOM - 57,6900
PrimStavka - ставка ФРС США -1,25% (Rbase)
SecStavka - ставка ЦБ РФ - 8,5% (Rterm)
pr_exp - дней до экспирации фьючерса - 6
YDAy - банковский год в днях - 365
contr_size - размер контракта Si - 1000
Но делая рачет по этой формуле, получается разница в 183 пункта между расчётной (57554) и реальной ценой (57737).
183 пункта - это очень большая разница!
Что нужно ещё учитывать?
Может быть ГО как-то влияет на стоимость фьючерса?
Можно наверное взять цену фьюча и сравнить со спотом, там и будет разница, а потом сравнить с полученным результатом. Да и 183 пункта по рублю, это мало.
Крнечно, можно взять, но это не будет РАСЧЕТНОЙ ценой фьючерса, а
так называемая БАЗА между фюьчерсом и спотом, тогда как нужна расчетная цена фьючерса.
База влючает в себя процентные ставки ЦБ + ожидание рынка, что процентные ставки изменятся + некий интерес спекулянтов.
Чтобы выяснить намериния рынка нужно ТОЧНО знать именно расчётную цену фьючерса.
И 183 рубля - это для разницы - ОЧЕНЬ много!
Американская формула общая, вероятно, участники Российского рынка что-то ещё учитывают при торговле...
Но что?
Думается, что это ГО, но 6% по Si-9.17 никак не "прикручивается" в эту формулу...
Добавлено
Прибавка спот = ГО/365*Дней до экспирации
Прибавка спот = 3460/365*6 = 56.78 малова-то :(
Может надо учитывать режим торгов на вальтной секции Т+ ?
У меня получилось 57758.73971101829
Привет!
В пособии CME есть формула для расчёта валютных фьючерсов:
double fut_price = spot_last *((1+(SecStavka/100.0 * pr_exp/YDay))/(1+(PrimStavka/100.0 * pr_exp/YDay))) * contr_size = 57554;
Где
fut_price - расчётная цена фьючерса Si-9.17
spot_last - последняя цена USDRUB_TOM - 57,6900
PrimStavka - ставка ФРС США -1,25% (Rbase)
SecStavka - ставка ЦБ РФ - 8,5% (Rterm)
pr_exp - дней до экспирации фьючерса - 6
YDAy - банковский год в днях - 365
contr_size - размер контракта Si - 1000
Но делая рачет по этой формуле, получается разница в 183 пункта между расчётной (57554) и реальной ценой (57737).
183 пункта - это очень большая разница!
Что нужно ещё учитывать?
Может быть ГО как-то влияет на стоимость фьючерса?
Вы проверяли эту формулу на американском рынке? Там она работает?
Есть предположение, что участники учитывают изменение ставки за весь период действия фьючерса - к примеру берут среднюю ставку.
Возможно, что берут не ключевую ставку, а ставку межбанковского кредитного рынка.
Возможно, что учитываются накладные расходы на конвертацию валюты/покупку фьючерса, в том числе и ГО.
Дельта должна существовать, иначе рынок бы двигался в одном направлении, поэтому, возможно, что будет коррекция - надо смотреть ситуацию на истории.
Тема мне интересна, жаль, что в ней нет кода, что б всё пощупать самому.
Вы проверяли эту формулу на американском рынке? Там она работает?
Есть предположение, что участники учитывают изменение ставки за весь период действия фьючерса - к примеру берут среднюю ставку.
Возможно, что берут не ключевую ставку, а ставку межбанковского кредитного рынка.
Возможно, что учитываются накладные расходы на конвертацию валюты/покупку фьючерса, в том числе и ГО.
Дельта должна существовать, иначе рынок бы двигался в одном направлении, поэтому, возможно, что будет коррекция - надо смотреть ситуацию на истории.
Тема мне интересна, жаль, что в ней нет кода, что б всё пощупать самому.
Формула правильная.
Только для Российского рынка нужно учитывать ГО
Расч. цена фьючерса = Амер. формула - (ГО по фьючерсу/Тек.цена фьючерса * 100);
(В начале топика в формулу попадала не последняя цена спота :) мой косяк )
Формула правильная.
Только для Российского рынка нужно учитывать ГО
Расч. цена фьючерса = Амер. формула - (ГО по фьючерсу/Тек.цена фьючерса * 100);
(В начале топика в формулу попадала не последняя цена спота :) мой косяк )
А как узнали, что теперь всё правильно учли?
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Привет!
В пособии CME есть формула для расчёта валютных фьючерсов:
double fut_price = spot_last *((1+(SecStavka/100.0 * pr_exp/YDay))/(1+(PrimStavka/100.0 * pr_exp/YDay))) * contr_size = 57554;
Где
fut_price - расчётная цена фьючерса Si-9.17
spot_last - последняя цена USDRUB_TOM - 57,6900
PrimStavka - ставка ФРС США -1,25% (Rbase)
SecStavka - ставка ЦБ РФ - 8,5% (Rterm)
pr_exp - дней до экспирации фьючерса - 6
YDAy - банковский год в днях - 365
contr_size - размер контракта Si - 1000
Но делая рачет по этой формуле, получается разница в 183 пункта между расчётной (57554) и реальной ценой (57737).
183 пункта - это очень большая разница!
Что нужно ещё учитывать?
Может быть ГО как-то влияет на стоимость фьючерса?