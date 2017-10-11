Математики, отзовитесь. - страница 2
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А как узнали, что теперь всё правильно учли?
Вот так и узнал:
Вот так и узнал:
Интересно выглядит, а по H4 можете показать?
Интересно выглядит, а по H4 можете показать?
У вас все формулы есть, сами можете сделать
У вас все формулы есть, сами можете сделать
А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?
А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?
Да НИКАКОГО - баловство одно, как у Вас, на ФОРЕКСе.
У вас все формулы есть, сами можете сделать
Спасибо.
Про сделать, ну, раз Вы уже сделали и формулы дали, то почему бы не поделится и кодом...
А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?
Можно, по идеи, арбитражить, правда копейки, но приятно...
Можно, по идеи, арбитражить, правда копейки, но приятно...
Были бы не копейки, если бы в МТ5 был СПОТ по валютным парам (не Si и Eu)...
Спасибо.
Про сделать, ну, раз Вы уже сделали и формулы дали, то почему бы не поделится и кодом...
Нет никакого смысла использовать этот код (данные в нём не совсем точные),
а точные данные можно получать только в реал-тайм режиме.
У вас все формулы есть, сами можете сделать
Неправильный расчет.
Слева линии тоже должны быть очень близко, о они разъезжаются.