Математики, отзовитесь. - страница 2

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Aleksey Vyazmikin:

А как узнали, что теперь всё правильно учли?


Вот так и узнал:


 
prostotrader:

Вот так и узнал:



Интересно выглядит, а по H4 можете показать?

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересно выглядит, а по H4 можете показать?


У вас все формулы есть, сами можете сделать


 
prostotrader:

У вас все формулы есть, сами можете сделать


А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?

 
Alexey Viktorov:

А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?


Да НИКАКОГО - баловство одно, как у Вас, на ФОРЕКСе.

 
prostotrader:

У вас все формулы есть, сами можете сделать



Спасибо.

Про сделать, ну, раз Вы уже сделали и формулы дали, то почему бы не поделится и кодом...

 
Alexey Viktorov:

А какой смысл во всём этом? Принимается какое-то решение при расхождении расчётной и реальной цены?


Можно, по идеи, арбитражить, правда копейки, но приятно...

 
Aleksey Vyazmikin:

Можно, по идеи, арбитражить, правда копейки, но приятно...


Были бы не копейки, если бы в МТ5  был СПОТ по валютным парам (не Si и Eu)...

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо.

Про сделать, ну, раз Вы уже сделали и формулы дали, то почему бы не поделится и кодом...


Нет никакого смысла использовать этот код (данные в нём не совсем точные),

а точные данные можно получать только в реал-тайм режиме.

 
prostotrader:

У вас все формулы есть, сами можете сделать



Неправильный расчет.

Слева линии тоже должны быть очень близко, о они разъезжаются. 

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