Как из TimeCurrent() вычесть час?
datetime TimeCurrentShift = TimeCurrent() - 3600;
Спасибище.
Блин... в истории учитывается переход на летнее-зимнее время что-ли?
В ноябре время опережает на час, а в мае уже все в порядке. Но вроде в ноябре время долно быть уже переведено.
Короче смотрю на фунт-доллар. 27.11.16 по истории дукаса движение начинается в 16.00 (по часовому графику), а на графике в 15.00
Блин... в истории учитывается переход на летнее-зимнее время что-ли?
В ноябре время опережает на час, а в мае уже все в порядке. Но вроде в ноябре время долно быть уже переведено.
Короче смотрю на фунт-доллар. 27.11.16 по истории дукаса движение начинается в 16.00 (по часовому графику), а на графике в 15.00
вы когда импортируете историю там есть сдвиг по времени - и не надо ничего программно вычитать
и вообще это нужно только в том случае если ваш советник выключается в определённое время - а так смысла не вижу ...
Скачал тики из TDM.
Не обратил внимание. Там же есть настройка сдвига.
Спасибо. TDM только начал изучать.
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Коллеги. Всем доброго дня.
Скачал тики из TDM. Обнаружил, что разница между временем указанном в скачанных котировках и московским временем (временем, которое я получаю от сервера, которое отображается на графике и т.п.) составляет один час. Следовательно, чтобы тесты корректно работали мне надо в тестовых прогонах вычитать один час из TimeCurrent(). Как это сделать арифметически?
Или есть способ сделать так, чтобы история сразу приходила с откорректированным временем?