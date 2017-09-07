Как из TimeCurrent() вычесть час?

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Коллеги. Всем доброго дня.

Скачал тики из TDM. Обнаружил, что разница между временем указанном в скачанных котировках и московским временем (временем, которое я получаю от сервера, которое отображается на графике и т.п.) составляет один час. Следовательно, чтобы тесты корректно работали мне надо в тестовых прогонах вычитать один час из TimeCurrent(). Как это сделать арифметически?

Или есть способ сделать так, чтобы история сразу приходила с откорректированным временем?

  
datetime TimeCurrentShift = TimeCurrent() - 3600;
 
fxsaber:

Спасибище.

 

Блин... в истории учитывается переход на летнее-зимнее время что-ли?
В ноябре время опережает на час, а в мае уже все в порядке. Но вроде в ноябре время долно быть уже переведено.

Короче смотрю на фунт-доллар. 27.11.16 по истории дукаса движение начинается в 16.00 (по часовому графику), а на графике в 15.00

 
Reactor555:

Блин... в истории учитывается переход на летнее-зимнее время что-ли?
В ноябре время опережает на час, а в мае уже все в порядке. Но вроде в ноябре время долно быть уже переведено.

Короче смотрю на фунт-доллар. 27.11.16 по истории дукаса движение начинается в 16.00 (по часовому графику), а на графике в 15.00


вы когда импортируете историю там есть сдвиг по времени - и не надо ничего программно вычитать

пав


и вообще это нужно только в том случае если ваш советник выключается в определённое время - а так смысла не вижу ... 

 
Reactor555:

Скачал тики из TDM.

Не обратил внимание. Там же есть настройка сдвига.

 

Спасибо. TDM только начал изучать. 

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