Несколько вопросов Профессионалам от новичка, пожалуйста. - страница 4
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Гоша и Яша не знают, что такое тренд..., поэтому им может привидеться все что угодно.
Дак кто из низ прав?
кстати, канал направлен вверх сейчас от М5 до W1 включительно! прямо парад планет какой-то )_
Отличный повод пошортить евробакс, не так ли?
Буду благодарен все кто отзовется, спасибо! (перед тем как задать тут вопросы я поискал в интернете.)
1)Что такое тренд ? я часто слышу от аналитиков Тренд вверх или вниз! Но почему когда я захожу по тренду то он сразу меняется? Ну или для чего про него вообще говорят если в этом нет смысла ?
2)Есть ли мощные нейронные роботы для торговли на форекс ? или это все миф ? я просто ниразу так и не видел. но проних говорят
1) это такой прикол у аналитиков
2) есть
1)Что такое тренд ? я часто слышу от аналитиков Тренд вверх или вниз! Но почему когда я захожу по тренду то он сразу меняется? Ну или для чего про него вообще говорят если в этом нет смысла ?
Слушать аналитиков - одно из последних дел на планете, сразу после жизни в собачей конуре на дальнем севере.
Если бы эти аналитики были правы, то они давно бы давали прогнозы с собственных яхт и т.д. Аналитики - это просто говорящие головы для народа.
Дак кто из низ прав?
Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:
как честно )) я показываю m15, а вы бы еще пятилетку на картинку поместили )) задним числом ситуация и правла простая ))
А по моему, это просто гадание на кофейной гуще... Необходимы ЗНАНИЯ - о тренде, и методах его определения, и тогда текущая ситуация будет определяться ОДНОЗНАЧНО...
Хватит юлить,... ОДНОЗНАЧНЫЙ. . Прямой вопрос, прямой ответ.
как честно )) я показываю m15, а вы бы еще пятилетку на картинку поместили )) задним числом ситуация и правла простая ))
Если восходящий тренд определился с 02.03.2017, то какие ко мне могут быть претензии - только к рынку.
Если у Вас другие методы определения тренда, то это Ваши проблемы..., но путать тренд с откатами - это совсем не понимать, что такое тренд.
Самая простая ПРОВЕРКА на тренд - это повесить на график Зиг-Заг с очень большим периодом. Если был разворот тренда, то он (ЗЗ) обязательно это покажет.
Примерно так:
Пора делать sell
Если восходящий тренд определился с 11.04.2017, то какие ко мне могут быть претензии - только к рынку.
Если у Вас другие методы определения тренда, то это Ваши проблемы..., но путать тренд с откатами - это совсем не понимать, что такое тренд.
Самая простая ПРОВЕРКА на тренд - это повесить на график Зиг-Заг с очень большим периодом. Если был разворот тренда, то он (ЗЗ) обязательно это покажет.
Примерно так:
я скальпер, меня ваши дневки не интересуют
я имел в виду колбасню EURUSD во время заседания