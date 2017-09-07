Несколько вопросов Профессионалам от новичка, пожалуйста. - страница 4

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Serqey Nikitin:
Гоша и Яша не знают, что такое тренд..., поэтому им может привидеться все что угодно.

Дак кто из низ прав? 

 
Alexey Volchanskiy:

кстати, канал направлен вверх сейчас от М5 до W1 включительно! прямо парад планет какой-то )_

Отличный повод пошортить евробакс, не так ли?

 
Maxime Msz:

Буду благодарен все кто отзовется, спасибо! (перед тем как задать тут вопросы я поискал в интернете.)

1)Что такое тренд ? я часто слышу от аналитиков Тренд вверх или вниз! Но почему когда я захожу по тренду то он сразу меняется? Ну или для чего про него вообще говорят если в этом нет смысла ?

2)Есть ли мощные нейронные роботы для торговли на форекс ? или это все миф ? я просто ниразу так и не видел. но проних говорят

1) это такой прикол у аналитиков

2) есть

 
Maxime Msz:


1)Что такое тренд ? я часто слышу от аналитиков Тренд вверх или вниз! Но почему когда я захожу по тренду то он сразу меняется? Ну или для чего про него вообще говорят если в этом нет смысла ?


Слушать аналитиков - одно из последних дел на планете, сразу после жизни в собачей конуре на дальнем севере.

Если бы эти аналитики были правы, то они давно бы давали прогнозы с собственных яхт и т.д. Аналитики - это просто говорящие головы для народа.

 
Evgeny Belyaev:

Дак кто из низ прав? 

А по моему, это просто гадание на кофейной гуще... Необходимы ЗНАНИЯ - о тренде, и методах его определения, и тогда текущая ситуация будет определяться ОДНОЗНАЧНО...
 
Serqey Nikitin:

Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:



как честно )) я показываю m15, а вы бы еще пятилетку на картинку поместили )) задним числом ситуация и правла простая ))
 
Serqey Nikitin:
А по моему, это просто гадание на кофейной гуще... Необходимы ЗНАНИЯ - о тренде, и методах его определения, и тогда текущая ситуация будет определяться ОДНОЗНАЧНО...

Хватит юлить,... ОДНОЗНАЧНЫЙ. . Прямой вопрос, прямой ответ. 

 
Alexey Volchanskiy:

как честно )) я показываю m15, а вы бы еще пятилетку на картинку поместили )) задним числом ситуация и правла простая ))

Если восходящий тренд определился с 02.03.2017, то какие ко мне могут быть претензии - только к рынку.

Если у Вас другие методы определения тренда, то это Ваши проблемы..., но путать тренд с откатами - это совсем не понимать, что такое тренд.

Самая простая ПРОВЕРКА на тренд - это повесить на график Зиг-Заг с очень большим периодом. Если был разворот тренда, то он (ЗЗ) обязательно это покажет.

Примерно так:


[Удален]  

Пора делать sell


 
Serqey Nikitin:

Если восходящий тренд определился с 11.04.2017, то какие ко мне могут быть претензии - только к рынку.

Если у Вас другие методы определения тренда, то это Ваши проблемы..., но путать тренд с откатами - это совсем не понимать, что такое тренд.

Самая простая ПРОВЕРКА на тренд - это повесить на график Зиг-Заг с очень большим периодом. Если был разворот тренда, то он (ЗЗ) обязательно это покажет.

Примерно так:



я скальпер, меня ваши дневки не интересуют

я имел в виду колбасню EURUSD во время заседания

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