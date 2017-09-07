Несколько вопросов Профессионалам от новичка, пожалуйста. - страница 3
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По своим алгоритмам, да и канал выравнивается
Вопрос не праздный для меня, можете хоть намекнуть куда копать? Судя по Вашим постам довольно успешно используете.
Вопрос не праздный для меня, можете хоть намекнуть куда копать? Судя по Вашим постам довольно успешно используете.
не надо преувеличивать мои успехи, все скромно и много работы впереди
по постам? разве я хвастался крутизной )) вроде нет
единственный критерий успеха - мониторинг, а слова..
ну сначала покрутите HP channel, он в кодобазе есть для 5-ки и я переводил давно на 4-ку
не надо преувеличивать мои успехи, все скромно и много работы впереди
по постам? разве я хвастался крутизной )) вроде нет
единственный критерий успеха - мониторинг, а слова..
ну сначала покрутите HP channel, он в кодобазе есть для 5-ки и я переводил давно на 4-ку
Спасибо разберу, канальная тема меня как-то стороной обходила, похоже очень интересный метод Ходрик - Прескот.
вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15
вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15
Такие вещи меня сейчас наоборот радуют, а вот штиль... пытаюсь научить робота его обходить стороной.
вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15
вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15
Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:
Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:
Гоша и Яша взглянули на рисунок, Гоша увидел тренд вверх, а Яша вниз. Так какой там тренд. А если окошечко расширить или сузить тренд изменится?
Гоша и Яша взглянули на рисунок, Гоша увидел тренд вверх, а Яша вниз. Так какой там тренд. А если окошечко расширить или сузить тренд изменится?
Канал вверх, значит и тренд вверх.
кстати, канал направлен вверх сейчас от М5 до W1 включительно! прямо парад планет какой-то )_