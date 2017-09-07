Несколько вопросов Профессионалам от новичка, пожалуйста. - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

По своим алгоритмам, да и канал выравнивается


Вопрос не праздный для меня, можете хоть намекнуть куда копать? Судя по Вашим постам довольно успешно используете. 

 
Андрей:

Вопрос не праздный для меня, можете хоть намекнуть куда копать? Судя по Вашим постам довольно успешно используете. 


не надо преувеличивать мои успехи, все скромно и много работы впереди

по постам? разве я хвастался крутизной )) вроде нет

единственный критерий успеха - мониторинг, а слова..

ну сначала покрутите HP channel, он в кодобазе есть для 5-ки и я переводил давно на 4-ку

 
Alexey Volchanskiy:

не надо преувеличивать мои успехи, все скромно и много работы впереди

по постам? разве я хвастался крутизной )) вроде нет

единственный критерий успеха - мониторинг, а слова..

ну сначала покрутите HP channel, он в кодобазе есть для 5-ки и я переводил давно на 4-ку


Спасибо разберу, канальная тема меня как-то стороной обходила, похоже очень интересный метод Ходрик - Прескот.

 

вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15


 
Alexey Volchanskiy:

вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15



Такие вещи меня сейчас наоборот радуют, а вот штиль... пытаюсь научить робота его обходить стороной.

 
Alexey Volchanskiy:

вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15


Канал вверх, значит и тренд вверх.
 
Alexey Volchanskiy:

вот в такой ситуации, как сейчас никакие определители тренда и каналы не работают )) EURUSD M15


Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:


 
Serqey Nikitin:

Вроде ситуация ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, для тех, кто работает ТОЛЬКО по тренду:



Гоша и Яша взглянули на рисунок, Гоша увидел тренд вверх, а Яша вниз. Так какой там тренд. А если окошечко расширить или сузить тренд изменится?

 
Evgeny Belyaev:

Гоша и Яша взглянули на рисунок, Гоша увидел тренд вверх, а Яша вниз. Так какой там тренд. А если окошечко расширить или сузить тренд изменится?

Гоша и Яша не знают, что такое тренд..., поэтому им может привидеться все что угодно.
 
khorosh:
Канал вверх, значит и тренд вверх.

кстати, канал направлен вверх сейчас от М5 до W1 включительно! прямо парад планет какой-то )_
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