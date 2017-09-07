Несколько вопросов Профессионалам от новичка, пожалуйста. - страница 2
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Если принять однозначное определение тренда, как последовательное повышение(понижение) максимумов и минимумов, то двоякого толкования о наличии тренда того или другого направления на любом ТФ не может быть.
А как тогда формализовать понятия максимум и минимум? Каждый трейдер видит свой экстремум.
В тренде заключается суть торговли. Но очевидный тренд можно увидеть лишь на истории (и при этом быть очень умным). А в реальной жизни вопрос, что мы имеем в данный момент: тренд, начало тренда, откат или флет, является очень непростым. Стараются войти в рынок "от отката по тренду", но это удаётся далеко не всегда. Можно сказать так: если вы решите для себя этот вопрос, то вы будете успешным трейдером (таких на рынке - пол-процента из всех трейдеров, если не меньше). Если нет, то будете, как большинство - трейдером-сливатором.
А я люблю флеты, робот на них отлично торгует в канале
а с трендами никогда не ясно, то ли он закончился, то ли очередное плато
нервно с трендами
А я люблю флеты, робот на них отлично торгует в канале
а с трендами никогда не ясно, то ли он закончился, то ли очередное плато
нервно с трендами
Флет это святое, с того же стандартного Боллинджера можно брать профит, только с небольшими фильтрами.
А я люблю флеты, робот на них отлично торгует в канале
а с трендами никогда не ясно, то ли он закончился, то ли очередное плато
нервно с трендами
Зато если тренд, то уж тренд. ;)
А я люблю флеты, робот на них отлично торгует в канале
а с трендами никогда не ясно, то ли он закончился, то ли очередное плато
нервно с трендами
А я люблю флеты, робот на них отлично торгует в канале
а с трендами никогда не ясно, то ли он закончился, то ли очередное плато
нервно с трендами
Хорошо, как вы определяете начало и конец флета?
Пожалуйста, торгуйте в канале от границы, но в направлении наклона канала. Это и будет торговля по тренду после отката.
Иллюстрация.
Хорошо, как вы определяете начало и конец флета?
Никак это не определишь и будущее не известно, для этого есть StopLoss, MM и разумные действия.
Пожалуйста, торгуйте в канале от границы, но в направлении наклона канала. Это и будет торговля по тренду после отката.
Ок, тренд вверх, открываюсь от нижней границы канала на buy, тренд закончился, когда цена не дошла до верхней границы, робот закроется, все ок
цена покатилась вниз, то ли откат, то ли тренд вниз начался, да и каналу нужно время развернуться
короче нервотрепка для робота
а на горизотальном флете все тихо и спокойно, как на кладбище ))
Хорошо, как вы определяете начало и конец флета?
По своим алгоритмам, да и канал выравнивается