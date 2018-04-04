Как программно нажать кнопки Buy и Sell в терминале?

Новый комментарий
 
То есть нужно замаскировать алготорговлю под ручную. Есть ли возможность это сделать?
 
Yury Kirillov:
То есть нужно замаскировать алготорговлю под ручную. Есть ли возможность это сделать?

Есть возможность это сделать. Эмулируете нажатие F9,затем нажимаете бай || селл...

 
Evgeny Belyaev:

Есть возможность это сделать. Эмулируете нажатие F9,затем нажимаете бай || селл...


Или реализовать советника целиком в автокликере 


 

А в чем смысл ?

Хочешь окучить ДЦ, который запрещает использовать советников ?

 
George Merts:

А в чем смысл ?

Хочешь окучить ДЦ, который запрещает использовать советников ?


Ага.

 

что за брокер ? скиньте в личку. 

 
Yury Kirillov:

Ага.

Будь очень осторожен, коллега. Такой ДЦ - крайне ненадежен. Я бы обегал его за сто километров.

Тут, вон, даже Инста, уж насколько солидный ДЦ - облапошила своих клиентов, возвращая вложенное по половиной цене. А уж конторы, которые пытаются запретить экспертов - и подавно созданы исключительно для кидалова.

 

Я думаю что это конкурс. И возможно на демках.  Или на приветственном бонусе. Ну подловят и флаг им в ... это... сами знаете куда...

 
Привет!

Делаешь так. 
Запускаешь два МТ4 и ставишь их параллельно уменьшив окна , в одном демо счёт , в другом ваш реальный.

На демо запуcкаете индикатор, который выводит на графике два круга при разных сигналах, зелёный и красный.
На реальном просто запускаете на график оне-клик траде.

Затем запускаете программу автокликер который различает цвета, такие есть в сети, и задаёте алгоритм для автокликера. Чтобы при появлении цветных кружков нажимал автоматом на втором Мт4 на кнопках оне-клик траде.

 ДЦ может догадаться, что вы используете автокликер, но ничего не сможет сделать против вас.

 
Yury Kirillov:
То есть нужно замаскировать алготорговлю под ручную. Есть ли возможность это сделать?

есть готовое решение через DLL, как для МТ4, так и для МТ5...

само собой, нужно немного поменять исходный текст ЕА...

 
Alexander Ivanov:
Привет!

Делаешь так. 
Запускаешь два МТ4 и ставишь их параллельно уменьшив окна , в одном демо счёт , в другом ваш реальный.

На демо запуcкаете индикатор, который выводит на графике два круга при разных сигналах, зелёный и красный.
На реальном просто запускаете на график оне-клик траде.

Затем запускаете программу автокликер который различает цвета, такие есть в сети, и задаёте алгоритм для автокликера. Чтобы при появлении цветных кружков нажимал автоматом на втором Мт4 на кнопках оне-клик траде.

 ДЦ может догадаться, что вы используете автокликер, но ничего не сможет сделать против вас.


Зачем так сложно ? можно запустить советника прям в терминале, только вместо OrderSend использовать другую функцию кликер. 

123
Новый комментарий