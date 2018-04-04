Как программно нажать кнопки Buy и Sell в терминале?
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- Как выключить советник?
То есть нужно замаскировать алготорговлю под ручную. Есть ли возможность это сделать?
Есть возможность это сделать. Эмулируете нажатие F9,затем нажимаете бай || селл...
Есть возможность это сделать. Эмулируете нажатие F9,затем нажимаете бай || селл...
Или реализовать советника целиком в автокликере
А в чем смысл ?
Хочешь окучить ДЦ, который запрещает использовать советников ?
А в чем смысл ?
Хочешь окучить ДЦ, который запрещает использовать советников ?
Ага.
что за брокер ? скиньте в личку.
Ага.
Будь очень осторожен, коллега. Такой ДЦ - крайне ненадежен. Я бы обегал его за сто километров.
Тут, вон, даже Инста, уж насколько солидный ДЦ - облапошила своих клиентов, возвращая вложенное по половиной цене. А уж конторы, которые пытаются запретить экспертов - и подавно созданы исключительно для кидалова.
Я думаю что это конкурс. И возможно на демках. Или на приветственном бонусе. Ну подловят и флаг им в ... это... сами знаете куда...
То есть нужно замаскировать алготорговлю под ручную. Есть ли возможность это сделать?
есть готовое решение через DLL, как для МТ4, так и для МТ5...
само собой, нужно немного поменять исходный текст ЕА...
Привет!
Зачем так сложно ? можно запустить советника прям в терминале, только вместо OrderSend использовать другую функцию кликер.
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