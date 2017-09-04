Недавно подняли интересный вопрос. Вот вы взяли и написали (скачали с кодобазы) робота. И хотите его продать - страница 2
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Наверное, некоторые умудряются как-то продать за $2000, если уж в маркете есть такие цены. Но скорее всего это за счет какой-то хитрой рекламы. Как я понял, без рекламы продукт в маркете можно продать до $50, да и только пока он в первой строчке раздела "Новые" (2-3 дня после публикации). После всё уходит в подвал и очень редко продаётся.
Один знакомый говорил что его сов за 1500 начали покупать после нескольких месяцев (была аренда и мониторинг реала) без доп. вложений. Даже ава продукта была со стандартных иконок виндовс. Но кто его знает сколько могло бы быть с рекламой
Это период релаксации. Обычная история для многих продуктов. Сначала долго пилишь продукт, выставляешь на модерацию, проходишь проверку и трения с модераторами, его наконец-то публикуют... и ничего, ни скачиваний, ни продаж. Потом проходит некоторое время - и понеслось:)
Могут по идее рулить массовые продажи, но это при мин.цене экземпляра и серьёзных рекламных вложениях. (Ога - целевая реклама на смежных сервисах, при закрытой стате MQL..сумму надо умножить в 2-е)
Бред все это. Если не научились продавать свои поделки без рекламы и продвижения, - тогда никакая реклама Вам не поможет.
Мои продукты не "пошли", но я сомневаюсь что дело в рекламе - некоторые как пробы были, некоторые просто не учитывают желания пользователей. Т.е. я считаю что просто пока не было ничего интересного поэтому и не пошло.
Работа в Маркете сложный бизнес, требующий глубокого понимания психологии покупателей, целевой аудитории Ваших продуктов, и того что действительно нужно Вашим потенциальным клиентам. При этом сами потенциальные клиенты не отпишутся Вам о том, что им действительно нужно, потому что они сами плохо это формулируют в своем сознании. Поэтому не удивительно что так мало sucess story и такие нелепые отзывы идут о работе в Маркете.
тогда почему так много "хороших продуктов" по 10-15 баксов? и почему покупают роботов за 2к если можно купить за 10
или как вариант зачем ставить своего за 10 если можно поставить за 2к, берут же.
Все очень просто.
Ты смешиваешь три совершенно разных видов деяительности:
1. Писать эксперта для себя, и выставить его заодно на продажу.
2. Писать эксперта под заказ, на продажу.
3. Окучивать лохов с лишними деньгами, падких до картинок типа "ты ничего не делаешь, а эксперт за тебя рубит бабло".
Для каждой из этих видов деятельности - для одного и того же советника цена будет совершенно различной.
тогда почему так много "хороших продуктов" по 10-15 баксов? и почему покупают роботов за 2к если можно купить за 10
или как вариант зачем ставить своего за 10 если можно поставить за 2к, берут же.
Есть категория покупателей, которые на роботов за 10-15 баксов даже не смотрят. И я их понимаю.
Вам наверняка будет интересна следующая статистика нашего аппстора по объемам продаж в деньгах.
Продажи продуктов до 50 долларов занимают малую часть. А до 20 долларов вообще мизерный объем в деньгах, хотя в штуках много.
Вам наверняка будет интересна следующая статистика нашего аппстора по объемам продаж в деньгах.
Продажи продуктов до 50 долларов занимают малую часть. А до 20 долларов вообще мизерный объем в деньгах, хотя в штуках много.
так если мы будем оценивать по параметрам "долларов за продукт" и "количество продаж от общей массы в %" то одного графика будет явно недостаточно.
Вам наверняка будет интересна следующая статистика нашего аппстора по объемам продаж в деньгах.
Нам любая статистика вашего аппстора интересна, но к сожалению ее очень мало в публичном виде.
Увидеть обзорную статью с подробностями и сравнением с предыдущим периодом было бы очень интересно. Очень интересна геостатистика.
Вам наверняка будет интересна следующая статистика нашего аппстора по объемам продаж в деньгах.
Продажи продуктов до 50 долларов занимают малую часть. А до 20 долларов вообще мизерный объем в деньгах, хотя в штуках много.