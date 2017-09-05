Убрать из Массива нулевые значения - страница 5
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Может быть просто надо чтобы буфер не отображался на элементах значением ноль?
Если так то в ините PlotIndexSetDouble() и 0 или PLOT_EMPTY_VALUE
LookingFor:
1. тогда просто создать массив
2. а как тогда из этого массива я получу данные в другой индикатор...
1. создать массив, в который собирать данные, убирая из него нули.
2. создать ещё один буфер, в который скидывать значения массива.
К сожалению не нужно чтобы индикатор что либо не отрисовывал . То что сейчас рисует как раз и нужно , Стоит задача создать дополнительный буфер который состоит из модифицированных значений индикатора , а именно из которых убран НОЛЬ . Чтобы потом из этого буфера функцией iCustom() шли данные в другой индикатор , для целей дальнейших расчетов . Получается что в буфер нельзя без нуля , тогда просто создать массив , а как тогда из этого массива я получу данные в другой индикатор , или мне придется весь код тащить в новый индикатор ?
Сейчас есть желание получить новый массив, без нулей, в индикаторе А и передать его в индикатор В.
Просто поменяйте последовательность действий.
Передайте полный буфет из индикатора А в индикатор В и там уберите из массива получателя нули.
Спасибо друзья ,буду пробовать
Не пойму в чем причина выхода за пределы массива , из за чего не могу дальше продолжить проверять алгоритм . Подскажите пожалуйста )
Выходит за пределы вот в этой строке
на переменной "j"
Выходит за пределы вот в этой строке
Не пойму в чем причина выхода за пределы массива , из за чего не могу дальше продолжить проверять алгоритм . Подскажите пожалуйста )
Выходит за пределы вот в этой строке
на переменной "j"
может причина в отсутствии пределов у этих массивов ? :-)
я вот дин.массивы вижу, а где у них появляется размер (ArrayResize(..)) не вижу. И терминал не видит.
Спасибо еще раз ! Я думал если динамический массив то и объявлять сайз не нужно , а такая роскошь оказывается только у индексных буферов есть.
Не понял почему все таки первый ноль таки попал в массив , но это вообще не важно .... работаю дальше ....
теперь какие то косяки с отрисовкой массива SWO3 , который является суммой предыдущих значений массива SWO2 на каждом индексе. То есть итогом SWO3 это индикатор на графике (красная линия) только без горизонтальных полосок . Поскольку этот индикатор в длинну короче чем сам график , я изменил способ доступа к этому массиву через ArraySetAsSeries , чтобы рисовал с конца . но рисует он как будто задом наперед .
Первый вопрос = действительно ли он рисует задом наперед из за ArraySetAsSeries
Второй вопрос = есть ли какой либо другой способ нарисовать Индикатор в отдельном окне , без экспорта в файл а оттуда в custom symbol ?
И почему опять вылетел за пределы массива который буферный динамический , там же все программа делает ...
Строка предпоследняя
SWO3[q3]= SWO2[j]+SWO3[q3-1];